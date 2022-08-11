林青霞：《交心》見證一起走過的十八年

第二十二篇，完結篇，金聖華剛剛傳給我，新鮮熱辣，我迫不及待的拿着手機，就着車上微弱的燈光，一顛一顛的看起文章來，車子轉進大屋，我正好看完。時間過了晚上十一點，聖華怕是在培養情緒睡覺了，每次跟她通話超過十一點，她興奮過頭就睡不好，第二天精神很差，因為我總是逗得她哈哈大笑。

「剛才在車上把第二十二篇看完了，先給你一個回應，怕你等，要不是在車上，我真想站起來向這篇文章的作者，和她筆下的林青霞敬禮。我好像在看別人的故事，那個林青霞不是我，我感覺自己沒甚麼大不了的，給你寫成這樣，但你寫的事情又沒有一件不是真的。」我衝進家門立刻回了她這個短訊。

二〇二〇年至今，八百個日子，金聖華至少七百五十天都待在家裏，足不出戶。這對我有個好處，隨時可以找到她，她接到我的電話總會把手邊的工作停下來，跟我閒聊半個至一個鐘頭，這八百個日子通了一千多個電話，有時候一天兩三通，也總是在愉快的情緒中結束。我們的朋友非常好奇，怎麼天天講還有得講？要知道，一個長期受眾人注意的人，如果能夠遇到完全可以信任的朋友，是非常珍貴的，更何況是談得來，互相給予養份的朋友。

在新冠病毒弄得大家草木皆兵、人心惶惶之際，為了安定自己的心，讀書、寫作是我們的避難所，我們每個月會交一篇文章給《明報月刊》，在交談的過程中，她決定記錄下我們相識相知的十八年。在我們相處的日子裏一句不經意的話語、一個小動作、一起拜訪大師們的經歷，經過她的生花妙筆，即刻串成一篇篇鼓舞人心的動人故事。在她的文章裏除了我們兩人的情誼，還可窺知一位位大師的風範和學識，還有一些跟故事有關的故事，讓讀者除了看見林青霞不為人知的真面目，同時也增長了見識。

聖華是位學者，可能寫慣論文，對故事的時間地點和真實性抓得非常準確，是花大功夫的，雖然過程辛苦，但精神是愉快的，在疫情加劇的槍林彈雨中，她不停的謝謝我，說是因為寫我，讓她的日子在快樂中度過。香港疫症的人數破萬時，她更是催自己盡快完成這二十二篇文章，及早交稿，結集成書，她對瞬息萬變的狀況有迫切的危機感，血壓上升到一百五十度，我勸她見招拆招，壞事不一定會發生，先把自己搞成這樣可不好，她這才定一定神，同意我的說法。我常常幽自己一默，這個按鈕屢試不爽，總能把她逗笑，她笑了我就可以安心掛電話了。

一直嚮往自己能夠成為一個文化人，看完聖華的二十二篇，原來在我跟她交往的十八年中，經她引見，不知不覺中結交了許多文化界的好朋友，是真正的好朋友呢，不是開玩笑的。驀然回首，我的大部份朋友竟然都是大作家，看樣子我一隻腳已經踏入了文化界。《談心——與林青霞一起走過的十八年》，這個書名非常切題，我和聖華都見證了對方人生中的酸、甜、苦、辣，如果她沒有記錄下來，日子過去了，也就沒了痕跡。其實很多事我都忘記了，難為她記得那麼清楚。一個大博士肯花這麼大的心血把我的生活點滴記錄下來，豐富了我的生命，其實真正該感謝的是我。但是最重要的是，看這本書的人，能從書中得到一丁點感悟、一丁點啓發和一些知識，相信金聖華就算是再辛苦，內心必定是充滿喜悅的。

（本文作者林青霞，摘自金聖華著《談心：與林青霞一起走過的十八年（金聖華、林青霞限量雙簽版）》，時報出版提供）

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