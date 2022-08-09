畢德歐夫：對投資標的焦慮時 要記得「時間很重要」

聽到人家說要崩盤了，連續幾週跌了數百點的行情，大家彷彿就認為「經濟要瓦解了」，事實上隨著期間拉得更長，上漲的機率變得更高，最終上漲時的平均漲幅是19.1％，比下跌時的平均跌幅14.7％還來得大。

作者在書中也強調，當你對投資標的感到焦慮時，要記住的關鍵要素是：時間很重要。如果單看一整年的每個交易日，其實只有52.4％的交易日是上漲的，從漲跌的比例來看，真的不明顯，但如果從年份來看，66.1％的年份是可以獲利的。過去124年來，有82年是上漲的；這100多年來，任一個連續三年來看，73％是可以產生正報酬的。

作者用非常多的歷史資料告訴讀者，時間真的是我們投資人的好朋友，道瓊指數上百年來，提供了非常充裕的資料，隨著持有期間增加，績效表現就會有顯著的改善。這有助於投資人了解該做與不該做什麼，跟我過去許多觀念是一致的，不要拿你短期一、兩年內會用到的錢去投資，因為這種行為就是不智，而且大幅降低自己的勝算。

書中也提到過度自信的投資人，更可能去借錢或用保證金交易，這些人的績效並沒辦法更好，承擔了更多的風險，卻拿不到應得的報酬。保證金是種工具，但不該成為投資策略的固定部分。一段時間之後，市場會提供穩健的報酬，但借錢做股票，會讓人在錯誤的時間做出錯誤的決定。

這本書可以讓讀者很快了解美國股市的市場歷史，也能了解股市投資人常見的行為偏誤。

時間是投資人的好朋友，這點請牢牢記住。

（作者畢德歐夫，《最美好、也最殘酷的翻身時代》作者、美股專欄作家。摘自史考特‧納遜斯著《 焦慮的投資人：戰勝恐懼、貪婪、希望和無知，充分利用金錢創造財富 》，先覺出版提供）

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