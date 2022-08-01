洪蘭：讓孩子長成美麗的花朵

《重新想像教育的未來》是羅賓森爵士來不及完成的遺作，他在二○二○年過世後，由他的女兒把他一生的理念寫成本書，嘉惠後人。

羅賓森爵士因病逝世，引起全世界父母的惋惜哀悼，很多人被他在《讓天賦自由》（The Element）書中那句「一個整天在花園裡面拔草的園丁，種不出美麗的花朵」當頭棒喝而醒悟。如果孩子出社會是用長處跟別人競爭，我們為什麼要一直花力氣改他的短處呢？

羅賓森爵士一針見血的指出目前教育的沉痾。的確，我們的教育一直是在挑毛病，改正孩子的錯誤，懲罰他們不夠好的表現，這種違反大腦學習機制的方式，不知道使多少開竅晚的孩子，因受不了課堂的羞辱與挫折而放棄學習。

正向心理學之父馬汀．塞利格曼（Martin Seligman）在自傳中提到，他之所以從傳統心理學的憂鬱、變態等精神疾病研究轉向樂觀正念的研究，是因為有一天，他責罵五歲的女兒沒有好好拔院子裡的野草，女兒說：「爸爸，你有沒有想過，你每天罵我、糾正我的缺點，我長大後，了不起是一個沒有過失的女孩，但我也會變成一個沒有長處的女孩，因為你從來沒有看到我的長處在哪裡。」這句話讓塞利格曼非常震驚，他沒想到五歲的孩子會講出這樣的話來。

當我們一直在改正孩子的缺點時，他哪有時間去發展自己的長處？而一個「沒有任何優點」的孩子，長大後又如何在社會上跟別人競爭呢？塞利格曼反思後，改變了心理學的走向。

羅賓森爵士說的對，每個孩子都有他天賦的能力，是我們大人的觀念不對，用現實的觀點去框限他，導致那些不符合框架的孩子產生自卑，對自己沒有自信，最後變成「習得的無助」受害者。很多書讀不好的孩子如果能早一點讓他去發展長處，日後可能就是那個領域的奇葩。 每個孩子都有他天賦的能力， 羅賓森爵士說的對，每個孩子都有他天賦的能力，是我們大人的觀念不對，用現實的觀點去框限他，導致那些不符合框架的孩子產生自卑，對自己沒有自信，最後變成「習得的無助」受害者。很多書讀不好的孩子如果能早一點讓他去發展長處，日後可能就是那個領域的奇葩。

羅賓森爵士不反對考試，但不贊成目前這種競爭方式的考試，因為很多重要的能力是考不出來的。嚴長壽先生也說，教育應該是探照燈，替孩子照亮前途，而不是照後鏡，看孩子做錯了什麼。其實考試不是不好，是做法要對。法國神經科學家狄漢（Stanislas Dehaene）在《大腦如何精準學習》（How We Learn）一書中指出：注意力、主動參與、錯誤回饋與固化是四個有效的學習方法。唸完一章，把書合上，拿張紙，把剛剛讀的內容大綱寫下來，如果寫不出來表示沒有讀進去，打開書再讀一遍。許多實驗都證明了，「自我測試」是最有效的學習方法。

本來考試就是測驗學生學到了什麼，只是我們不耐煩等待孩子慢慢吸收消化，便用鞭策的方式，甚至強辯「打了就會，不打不成才」，使學生對考試充滿恐懼，考不好非但在學校被老師責罵，回家還要再被家長責罵，考試變成終身夢魘。有一次外子晚上做噩夢，夢到走進教室，突然發現老師在發考卷，他嚇死了，因為沒有準備。那時他已經離最後一次考試（博士口試）三十五年。想想看，有必要為了分數這樣折磨孩子嗎？

羅賓森爵士花一生的時間在全世界各地演講，就是希望改變現行的教育制度，使孩子能安心學習，免除僵化的填鴨和考試的恐懼。他最擔心的是這種教育制度會扼殺孩子的創造力。

在二十一世紀，人和機器人最大的差別是人有創新的能力，而機器人沒有，人能創造出機器人，機器人卻不能創造出人來。羅賓森爵士一再強調想像力的重要性，他說，想像是人類無限可能的起始點，想像力是創造力的根本，而創造力是想像力的實踐。難怪這本書定名為《重新想像教育的未來》（Imagine If…:Creating a Future for Us All）。在深圳機場有一個很大的看板，上面寫著：「只要人能想像出來的東西，未來一定有人能把它實現出來。」這句話是《地心歷險記》（Voyage au centre de la Terre）、《海底兩萬里》（Vingt Mille Lieues sous les mers）的作者儒勒．凡爾納（Jules Gabriel Verne）說的。

在羅賓森爵士的倡導與呼籲下，聯合國教科文組織（UNESCO）和經濟合作暨發展組織（OECD）都向各國宣揚素養（competency）的重要性：強調現在的教育一定要結合知識技能、態度和價值，才能養成競爭力。麻省理工學院的兩位學者山加．沙馬（Sanjay Sarma）和路克．約辛托（Luke Yoquinto）合寫了一本《改變我們如何學習的科學Grasp》（Grasp），他們基於羅賓森爵士的理念，改變了老師講課、學生聽課的傳統教學方式，改為老師講百分之二十，剩下的百分之八十由學生動手實做，效果出奇的好。

素養的核心在文化，羅賓森爵士相當強調文化的重要性，不同文化帶給人不同的思考彈性，而思考彈性正是創造力的來源。文化改變人的態度和觀念，現在的企業開始講究經營的文化，所謂「三流的企業賣產品，二流的企業賣品牌，一流的企業賣文化」，一個公司若能把創立的宗旨、經營的目標，深入到員工的心中時，這個企業就會長久。

從本書看到，羅賓森爵士的影響在各個領域都很深遠，難怪被譽為「世界的教育部長」，他的理念影響的不是一個國家的孩子，而是全世界的孩子；他改變的也不是一個國家的教育，而是全世界的教育。他的過世真是人類的一大損失。

今天再讀他書中的理念時，不禁想到，我們該如何去創造一個理想的未來，才不辜負他一生辛苦的奔走倡議呢？



（本文作者洪蘭，中原大學、台北醫學大學、中央大學講座教授。摘自肯．羅賓森與凱特．羅賓森著《重新想像教育的未來：世界教育部長肯．羅賓森最後演講，對教育、環保、文化的深刻洞見》，天下文化提供）

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