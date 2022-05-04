何則文：想在人生無限賽局成為贏家 你需要長線思維

這幾年臺灣經濟在疫情下逆勢崛起，許多公司的營收都創下不錯的表現。隨之而來的，往往是伴隨成長帶來的高工時，「忙到昏天黑地」似乎成為臺灣許多上班族的寫照，就像一匹匹不斷奔跑的馬，找不到暫停鍵給自己喘息。

很多人 也因此感到迷茫，工作跟生活似乎難以平衡。只能想像著，哪天「財富自由」以後，再來思考自己人生所愛，現在也只能先趁年輕拚一波。

然而，你可以不一樣，你能夠同時有很好的工作表現，也創造出豐盛有意義的生活。只要做好心理建設，用心眼觀看自己的人生，你就可以擺脫高工時地獄，探索屬於自己的可能性。

大家都想要「財富自由」，但很多人不知道的是，我們真正要的，其實是自由，而不是財富。財富只是讓我們的人生可以更有選擇權，通往自由的其中一條道路而已。

但許多人反而變成追求金錢，進而成為其奴僕，因此不快樂，不自由，更「窮得只剩下錢」。

為什麼會這樣呢？很大的原因是我們錯把成功這件事，定義成完成多少目標，但其實我們應該追求的是幸福而不是成功，成功是做給別人看的，幸福則是給自己人生最好的禮物。我們這一生只需要對一件事情負責，那就是自己的快樂。

而要達到這樣的境界，在人生這場無限賽局中成為贏家，你需要的就是《長線思維》這本書。作者多利．克拉克是美國知名商業顧問、創業家及演說家。作為實戰派專家，她也在杜克大學跟哥倫比亞大學擔任教授，講授高階領導人培育的主題。

《長線思維》讓我們學到，人生的豐盛美好，應該要學會「放長線釣大魚」，追求指數的成長，而不是線性的回報。這時候我們就需要一個新思維：學會留白、別再瞎忙。很多人都認為要做很多事，比他人更有效率，把自己塞得滿滿的，才叫有產值，但當我們被自己壓得喘不過氣時，反而會失去長期規劃的能力。

如果我們只追求一季或一年的利益，就看不到更長遠的可能。因此規劃自己的人生，不只要用十年眼光看，更要用百年的永續思維。所以作者告訴我們不要想炒短線，成事需要醞釀的，往往比我們想的還要多更多。

所以我們要培養的是策略思維的耐心，可以為還沒發生的願景理念犧牲當下，只為了那個更長遠未來的勝利。但這不容易，因為如果回饋不即時，很多時候人們會認為自己的努力正在做無效功。不過正是要違反這樣短視近利的人類天性，才能看見長遠未來的策略全局。

那具體上，我們可以怎樣做呢？我們可以試著給自己放空的時間，不要讓忙碌蒙蔽自己思考的時間。忙碌不等於成功，也不代表很多產，相反地，很多時候反而是因為時間安排而產生盲點，一定不要以為忙就等於充實。要找到時間，劃分工作與生活的界線。刻意為自己的生活留下空白，沉澱反思。

而想要生出時間，最根本的基礎是要學會說「不」！判斷是否要接受與否的標準，其實就是問問自己，這次邀約或者這件事，會不會讓你感到非常興奮？如果不會，只是讓你如食雞肋，自己都意興闌珊的話，千萬不要為了討好他人而當好好先生，就勇敢說「不」吧。

而在這過程中，我們也要找到屬於自己價值判斷的北極星，不單單只用錢來思考。而是想，我到底想要成為怎樣的人？我的每個選擇都會幫助我往那樣的方向前進嗎？對自己進一步提問，這需要多少時間？你需要付出什麼機會成本？你身體跟情緒的

感受又是如何？如果你拒絕，你會真的很難過嗎？還是還好？

讓自己暫停一下，學會說「謝謝邀請，不過先不用」，你將為自己帶來許多過往意想不到的成長躍進空間。而這一切，都是要讓你專注在真正重要的事上，也就是能讓你生涯呈指數型提升的長線策略。

不忘初心，方得始終，千萬不要忘記最初那個讓你起心動念的想法，你想要成為怎樣的人？過怎樣的生活？不被現實毒害你最初的本心。錢其實不是最重要的，不要忘記你要追求的是幸福與自由，而不單單只是財富。財富只是一種方法、工具跟手段，從來不是人生的最終目標。

而當你找到留白時間，你要開始做的就是探索自己，設定目標，持續保持開放的學習型成長思維。

用一個世代的角度來思考未來。如果你是大學生，思考你三十歲的人生樣貌；如果你已經出社會，描繪你五十歲的人生可能。

在這本書中，你會學到如何創造屬於你的生涯護城河，透過職涯波段思維，打造每個階段最好的自己。

最後，透過人脈的串接，學習增長自我技能，你將找到對的人、對的空間，以及能貫徹你人生的核心願景；終有一天，你將成就一切你想成就的事。

你跟夢想之間的距離，其實就差一個「長線思維」而已。

( 本文作者何則文，暢銷作家、職涯實驗室創辦人。摘自多利‧克拉克著《長線思維：杜克商學院教授教你，如何在短視的世界成為長遠思考者》，方智出版提供)

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