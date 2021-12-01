雷浩斯：堅定不移的「低本益比射手」

你想要投資三十一年賺五十五倍嗎？

一個實際又低調的例子就藏在《約翰．聶夫談投資》這本書中，你可能不知道他是誰，但是一定要知道他的投資秘訣。

約翰．聶夫從一九六四年開始操作溫莎基金，到他退休的一九九五年，這檔基金的總報酬率是五五四六．五％，報酬率是同期美國標準普爾指數的兩倍以上。年化報酬率一三．七％，同期大盤則是一〇．六％。以會計年度來計算，他三十一年間打敗大盤二十二次，無論從什麼方向來看，他的績效都相當驚人。

打敗大盤的秘訣在於他長期堅守「七大風格要素」和「衡量式參與」這兩大要素，這兩大要素又建構在「反向操作」這個動作上，讓這個基金充滿了看似保守卻又大膽的矛盾風格。奇妙的是，這種矛盾非常的協調，因為這些原則完全符合他堅毅的個性。

有時候，某些投資策略就是特別有效。但是頂多有效一兩年，之後風水輪流轉，換成另一種投資策略特別傲人。

例如在二〇二一年初的台股狂熱風潮中，「瘋狗流」這種動能式投資法蔚為風尚，如果你的投資哲學不夠穩固，那麼你就有可能會因為羨慕其他人的績效而跟風，背棄自己仰賴已久的投資法則，最後就會變得兩頭空。

這就是大多數投資人會犯的錯誤：「一個投資風格一時有效就去搶著用，一時無效就放棄它。」

約翰．聶夫過人的特點在於：不管股市是漲、跌、還是盤整，他的投資風格始終不變，並遵守以下的七大選股條件：

一、低本益比。

二、基本面成長率超過七％。

三、股息收益率保障。

四、優越的「總報酬比率」。

五、除非本益比理想，否則絕不持有景氣循環股。

六、成長領域中的健全企業。

七、強勁的基本面後盾。

低本益比幾乎等於是約翰．聶夫的招牌，他不認為自己是「逆勢操作投資人」，也不認為自己是「價值投資人」，他認為「低本益比投資人」這個稱號更適合自己。他深信好東西藏在折價商品之中，只要有不墨守常規的性格和喜歡嚴謹分析的態度，就能建構成功的投資特質。

低本益比策略是歷史統計上最好的策略，溫莎基金的績效讓這個策略更有說服力，這個策略有兩個好處：股市上漲的時候能夠參與漲幅，股市下跌的時候則較沒有下檔風險。

但是低本益比的股票不見得就是金礦，你要思考某一間公司的股票為什麼本益比這樣低？

通常原因有三：遭人誤解、被人冷落、以及前景黯淡，你要避開前景黯淡的公司，尋找其他好東西。

這些好東西如果搭配第二個選股重點：「基本面成長率七％」，那麼未來的增值潛力將如虎添翼，如果市場認清這些好傢伙的價值，未來的增值潛力就能提高五〇％至一〇〇％左右。

第三的選股重點是：「股息收益率保障」，低本益比策略的好處就是現金股息殖利率高，而基本面好、獲利能力強的公司如果願意提高現金股息更好。現金股息可以替等待的機會成本補償，如等吃正餐之前，先吃一點開胃菜。

第四點是優越的「總報酬比率」：總報酬比率就是盈餘成長率加上現金股息收益率。把這個比例對上股票的本益比，兩者之間的比率如果大於二就是好的買點。

第五點是：除非本益比理想，否則絕不持有景氣循環股。景氣循環股的買進點，就是在股價跌得很慘，以及EPS成長之前買進。要能夠做到這點，投資人要知道該行業的需求變化以及了解景氣循環。

第六點是成長領域中的健全企業：溫莎找的好公司是﹁看似平凡﹂，實質優越的公司，因為許多公司的壞消息總是大過好消息，這時候就會出現低本益比的情況提供溫莎介入。

第七點是：強勁的基本面後盾。基本面好的公司能快速地從低本益比提升；而基本面有缺陷的公司，未來的本益比就會受到阻礙。約翰．聶夫只看幾個簡單但重要的數字：營收成長和獲利成長、現金流量表穩定，股東權益報酬率高，營業利益率高，稅前淨利率好，這些數字可以提供重要的參考。

選股之後，就是建構投資組合，溫莎最著名的投資組合建構法就是「衡量式參與」，他們設定了四種分類：

一、高知名度的成長股。

二、較低知名度的成長股。

三、溫和的成長股。

四、景氣循環型的成長股。

他們不考慮產業集中度，也不追求熱門股，只要哪邊符合低本益比的條件，溫莎就會集中在該領域上，這種和一般投資組合風格不同的地方就是溫莎的特點，也符合約翰．聶夫「逆勢」的性格。

很多人誤以為「逆勢操作」就是和市場唱反調，只要走和別人不同的路就是正確的操作，但是聶夫說：

「不要因為與眾不同而沾沾自喜，反向操作和冥頑不靈只有一線之隔，你必須看對基本面，才能獲得獎賞。」

「成功的投資法是靠判斷，一成不變的套用固定公式投資，注定自取其敗。」

「精明的反向操作者保持開放的心胸，了解過去的歷史，還要有幽默感。只有投資人還記得教訓的時候，歷史才有用，但是一般投資人經常忘記教訓。」

約翰．聶夫退休後，他持續操作自己和家人的投資組合，並且捐助不少獎助學金給許多的貧困家庭，包含和他一樣的單親家庭。

這位受人尊敬的操盤手於二〇一九年六月四日辭世，享壽八十七歲，除了留下著作給追隨者，也留下典範給後繼者，我永遠地敬佩他。

價值投資者&財經作家 雷浩斯

二〇二一年十月二十七日

( 本文作者雷浩斯， 價值投資者、財經作家。摘自約翰．聶夫、史蒂文．明茲《約翰．聶夫談投資》，寰宇提供)

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