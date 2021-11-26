蔡宏政：老化困境是臺灣未來40年最重要的衝突場景

「人口老化」（population aging）是「人口轉型」（population transformation）的必然結果。所謂人口轉型，就是人口由高出生、高死亡轉到低出生、低死亡的過程。因為死亡率先下降，而生育率要到一至兩個世代之後才下降，因此這期間會累積一大群人。當他們還是年輕的勞動人口時，就有所謂「人口紅利」；但當他們老化退休後，接下來的卻是生育率節節下降的世代，因此老年人口對年輕人口比例上升，遂造成老化現象。

老化雖是所有社會的普遍現象，但臺灣的特點是「老化速度特別快」。臺灣目前的扶養比處於歷史低點（34%～36%），遠低於日本（64%左右）。但到了2060年，卻將迎頭趕上，與日本老化情況一模一樣。因此，日本的景況不但是臺灣未來重要的參考依據，而且臺灣能應變的時間是更為短促的。

許多人都把老化的問題簡化成孩子生太少，所以創造出一個「少子化」的名詞。事實上老化在各方面的衝擊遠大於鼓勵生小孩、給育兒津貼與公托等養育議題。這本書的主要貢獻就在於告訴讀者，當老年人口的比例逐漸增大時，將產生各種什麼樣的衝擊，例如國防、治安、防災與醫療急救機能的下滑；而生活機能的下滑，導致年輕人口往都市集中；鄉鎮政府無法負擔養老的公共職能，更將帶動老年人移往都市，半數鄉鎮自治體將消滅，而東京則成為「醫療與照護地獄」，國土與交通必須重新規畫，家庭制度也因為無法負擔雙重照護不得不重組。

過去臺灣忽視老化的衝擊（呼口號、發津貼的政策不算），主要是許多重要因素造成。首先，1960年代開始的家庭計畫，使得「優生」的價值深入人心。其次，2000年之後的選舉政治讓政治社會欠缺長遠規畫的意願與能力；直到今天，民進黨黨綱第4款第6條仍然是「減低生育率」，直接繼承國民黨威權時代的「優生」家庭計畫觀念。最後則是臺灣公民社會欠缺「孩子是公共財」的概念。孩子是自己的，也就是說，別人家的孩子就不願花錢照顧，結果是支撐老化社會的年輕世代集體萎縮。

老化是臺灣未來40年最重要的政治、社會與經濟變遷因素。以目前臺灣政府治理失能的程度，可預見的是與老化相關的服務，將通過商品化的市場服務與民眾的自力救濟來提供，這將進一步導致福利供給的「社會階層化」。現在30歲以下的年輕人終生將籠罩在老化的幽靈之下，這一困境也將成為臺灣未來40年的政治、社會與經濟的衝突來源。至於要了解有哪些可能的衝突場景，就先來讀讀本書吧！

(本文作者蔡宏政，中山大學社會系教授。摘自河合雅司《未來年表：人口減少的衝擊，高齡化的寧靜危機》，究竟出版提供)

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