詹宏志：工作在人生的意義

「為什麼要工作？」

並不是哲學家才有這個大哉問。我第一次面對這個問題，其實是來自一位未滿五歲的小孩。那時候我還年輕，一個短暫的過渡時間，我的姐姐帶著小外甥與我同住。有一次，早上我與小孩玩得開心，然後我不得不打斷我們的嬉戲，必須整裝出發去上班了，小外甥感到失望，忍不住哭了起來，他的母親勸慰他：「你不能這樣，舅舅要上班工作呀！」小孩忍住了眼淚，但還是不禁要問：「舅舅為什麼要一直、一直、一直上班？」

這不是最後一次這樣的問題，後來就變成我自己的小孩，或者有時候就是我看到的別的小孩，他們也直指核心：「爸爸為什麼要一直、一直、一直上班？」大人們的回答，經常是功利性的：「他要工作賺錢呀，這樣我們才有錢生活，有錢給你買玩具呀！」

這句話當然說對了某部分的事實，人的確要為生存與生活而工作，你必須從事某種勞動來取得生存之資。即使是漁獵時代，你必須打獵才有食物，而農業時代，你必須汗滴禾下土才有飯吃；如今在工商時代，食物和工作的關係沒有這麼直接，你做了一段時間的某種工作（這工作內容可多得無法細數了），你的「薪轉戶」裡會出現一筆金錢數字稱為「薪水」，你再用它來買食物，以及那位哭泣的小孩的玩具。

但這似乎不是「全部的故事」，譬如說，當我的儲蓄足夠讓我生存一段時間，我並沒有辭掉我的工作去悠閒生活（我認識許多身家幾輩子用不完的企業家，他們每天也還工作不休）；倒過來說，我有好幾次在職場上憤而辭職，捍衛尊嚴的激情之際，有時候也顧不得下個月房租是否繳得出來。這兩例子至少說明了，我們與工作的關係顯然比「生存之資」來得複雜。

我剛才說為了捍衛尊嚴（意思是在職場上我被上司羞辱了），我曾憤而辭去我的工作，可是「失業在家」常常更沒有尊嚴，鄰居看你每天在家帶小孩，有時也帶著異樣眼光，而任何填表的時刻遇到職業一欄你也總要掙扎一番，最後勉強填上「自由」字樣，以免引來更進一步的羞辱性的詢問……。

「為什麼要工作？」如果重新再問這個問題，也許我們的答案就要跟著複雜了，第一層，是「生存與生活」，第二層，可能就是「尊嚴」了（不管失業或就業）。請等一等，工作帶給我生存與生活，也帶給我不依賴別人的尊嚴；但「樂在工作」又是怎麼一回事？

如果「活著就得工作」，我既明白也不得不服從，有時候「爆肝相隨」好像也必須配合，有的人甚至配合得心甘情願；我年輕時候曾遇見一位小印刷廠老闆，騎著摩托車來接印件，隨傳隨到，不分晴雨，不管假日上班日，永遠笑臉迎人，他是我們編輯人的最愛，每次我們問他為什麼這麼辛勤工作，他總是自嘲地說：「愛錢，死好呀！」他雖然嘲笑自己辛勤是為了賺更多的錢，但我們卻感受到一種「歡喜做，甘願受」的責任心，對他欽佩有加。

但這是來自責任感的驅策，他們是真心喜愛這樣的工作和情境嗎？

我搜索內心歷史，在我漫長的職業生涯裡，雖然大部分的「超時工作」都是因為責任感而起，但我也曾經歷若干「快樂工作」的時刻。一九八〇年代中葉，我在遠流出版公司工作，意外地出現了《胡適作品集》的編輯工作，這似乎是我夢寐以求的機會，我的老闆知道我是「胡適迷」（現在要說「胡粉」了），不但採用了我的「作品集」構想，也就是把《胡適文存》還原並重新分冊（《文存》原在上海出版，在台灣重版時因為政治情境做了許多刪節），再匯集當時可得的所有胡適作品，成為一個「全集式」的編輯案子。編輯工作有幾位同事一起做，我自告奮勇為每一冊配圖。出版社有一個隱密的閣樓，老闆把它給我使用；每天辦公室同事下班之後，我就躲到閣樓去，搜羅來的各類圖書就擺在案頭，我常常一個人在那裡工作到半夜，每次考據有得，內心狂喜，回家時幾乎是吹著口哨回去。多麼有意思的經驗，加班到半夜，沒有分毫加班費，卻是我人生最美好最難忘的時光。

台灣知名的「簡單生活節」曾經創造一個口號，說：「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值。」也許這句話解釋了我的美好經驗，當然，世界上無數皓首窮經的學者、孜孜不倦的科學家，他們都不是為了加班費或基本工資而來的。這樣，我們明白工作意義的第三層，那是「自我實現」。有點像是馬斯洛的「人類需求層次論」，我們與工作的關係確實是一層又一層，層層交疊，也層層提昇，把工作解釋為「為了生存」似乎是不夠完全的。

但擺在我面前的這本有意思的書《為工作而活》，卻又把我對工作的理解帶到一個全新的地平線。作者舒茲曼幾乎用了好幾種知識身分為我們描述「工作」這件事，他用了人類學家的田野知識，讓我們了解不同族群與文化對工作的不同理解與態度，他花了不少力氣追蹤喀拉哈里沙漠中的芎瓦西族的工作情境（這個族群就是《上帝也瘋狂》電影裡的那個狩獵採集部落）；他又用了歷史學家的考掘，告訴我們「各種工作」如何在歷史上被消滅又被創造出來；他也有生物學家的視野，讓我們對照其他動物是如何勞動與生存；他還動用了資訊科學家的知識，預言資訊科學與人工智慧將會與我們的工作如何糾纏。這是讓我讀來興味盎然的知識之書。

但我們又為什麼要了解工作的意義？我想這是生存的義務之一。即使你一天只工作八小時，它仍然占據我們醒著的一半時間，如果工作沒有意義，人生幾乎就是不值得活的。中文書名幾乎暗示了，你以前只知道我們工作才能活著，事實上，我們活著是為了能夠工作……。

( 本文作者文詹宏志，作家、PChome Online網路家庭董事長。摘自詹姆斯．舒茲曼《為工作而活：生存、勞動、追求幸福感，一部人類的工作大歷史》，八旗文化提供)

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