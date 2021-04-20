Tatler Taiwan總編李瑜：給社會新鮮人的 3 本實用性工作書

在工作上遇到難解的問題或承受龐大壓力時，你習慣詢問前輩或親朋好友的意見，還是選擇默默地吞下去？與其讓癥結點在心中發酵，不妨投入閱讀的世界獲得解答，且看 Tatler Taiwan 總編輯李瑜的書單分享。

許多人抱持著滿腔熱血踏入職場，卻因為各種因素讓熱情消磨殆盡，日復一日宛如行屍走肉般到公司報到，原先的初衷、熱忱早已隨著疲累感給拋在腦後。儘管身為總編輯見過大風大浪，但世界上沒有任何事是完美的，偶爾工作面臨瓶頸也需要一個出口，而對李瑜來說閱讀便是最好的解套方式之一。當突然覺得自己喪失某種能力時，翻一翻實用性工作書，或許會頓時感到茅塞頓開，以下由總編輯李瑜不藏私推薦給社會新鮮人、30 歲以下的讀者 3 本書籍。

《人性的弱點》

《人性的弱點》，圖片提供／時報出版

被譽為二十世紀最偉大心靈導師和成功學大師的卡內基，他認為能夠被人喜歡，而且也喜歡別人才叫「成功」，因此成功的第一要素是要懂得如何建立好人際關係，人與人之間若要有效溝通，必須了解「人性的弱點」，了解人們都渴望受重視的天性，進而能真心讚美他人。

書中囊括卡內基教學二十多年來的精華，詳細說明如何與人相處的哲學和技巧，並輔以諸多真實的故事與例子加以印證，包含三大人際關係技巧、六種受歡迎的方法、十二條獲得認同的法則，以及說服人的九種訣竅。

從大學畢業後到出社會，會發現人與人之間的相處和學生時期是截然不同的，這本書對我而言比較像是溝通之道，能夠從中學到藉由說話方式去達到自己想要的目的。不過，建議看這類型的書籍偷師 60%~75%、吸收精華即可，不用全部照表操課。

《結果，立刻去做的人得到一切！》

《結果，立刻去做的人得到一切！》，圖片提供／方智出版社

我個人從出生開始就有一些拖延的毛病，曾經嘗試過一些方法都失效，而《結果，立刻去做的人得到一切！》作者是來自日本的藤由達藏，日本人很追求效率跟工作成果，所以看他們傳授提高行動力的招式可信度很高。

這本書有趣的地方在於除了分享心靈上的剖析外，也有提供實作的方式參考。總共有教學四個步驟，當想要逃避的時候，打開隨書附贈的「行動力筆記本」，把當下的感覺書寫下來，會更了解自己的思緒，進而檢討拖延的原因。

即使你看了各式各樣的相關書籍，行動力卻都沒有改變，那是因為缺少了做筆記的動作。這本書突破盲點，當培養出「做筆記」的習慣就能提高行動力，只要踏出最初一小步，面對任何事情能夠有效的付諸行動。

《被討厭的勇氣》

《被討厭的勇氣》，圖片提供／究竟出版社

其實《被討厭的勇氣》可以給非常多年輕人去建立自信心，因為書裡面有提到幾個很好的思維，這些都是我小時候不曾想過的。我剛出社會的時候也經歷過別人的惡言相向，導致我開始懷疑自我、自信受創，那時閱讀這本書後我豁然開朗，面對別人的辱罵也不會受到影響，因為這反而顯示出對方的不足在哪裡。

人與人之間本來就是不同的獨立個體，應該要專注在自己的事情上，在亞洲長大的人很難不去受到外界的干擾，或是從小到大都在學習要獲得認同感，但事實上「認同感」就是毀掉一個人的自信跟獨立思考的罪魁禍首。

「所謂的自由，就是被別人討厭。有人討厭你，正是你行使自由、依照自己的生活方針過日子的標記。」

作者／Allison Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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