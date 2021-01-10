江宜樺：一流的CEO羅祥安 真摯的好朋友

更重要的是，羅祥安毫無保留地詳述捷安特「全球在地化」理念是如何形成的，以及「TAET雙三角形」的分工及授權負責原則該如何具體落實。

在電話上答應羅祥安先生（Tony）為他的新書寫序時，我完全沒有想到這會是如此慷慨分享、真情告白的一本書。

我跟Tony是在2014年認識的。當時巨大公司的劉金標董事長（標哥）以八十高齡決定二度單車環島，我陪騎了花蓮一段路，便跟巨大執行長Tony認識了。Tony邀請我下次跟他完整環島，我也慨然許諾。但當時行政院公務繁忙，根本不可能抽出九天來環島，因此一直等到卸任之後恢復教書工作，才在2017年10月組成長風基金會的單車團，跟Tony及他的夫人吳春蘭女士（Mimi）組成的捷安特追風騎士團，一起完成了九天單車環島的壯舉。我非常感謝Tony的邀請及鼓勵，讓我圓了年輕時代的夢想；更感謝他在環島時教我的「最後絕招」，讓我能夠咬牙騎上南橫壽卡，沒有任何一步是牽車走過。2020年我們又組成家庭團，一起騎上武嶺，飽覽合歡群峰之美。而兩度單車出征，日夜相處，不僅讓我見識到捷安特的技術及服務品質，更讓我跟Tony培養出單車騎士的革命感情。

巨大公司能從一間只有三十八人的自行車代工廠，發展成世界三大品牌之一的跨國公司，絕對是臺灣傳統製造業最了不起的奇蹟，而Tony更是「捷安特」成為世界知名品牌的重要推手。許多人都跟我一樣好奇，想知道：巨大究竟是如何創造了「捷安特」這個品牌，讓臺灣設計製造的自行車能打進全球市場？而單車環島、前進武嶺、微笑單車YouBike等，又是如何風行全臺，變成臺灣人美好生活想像的一部分？我在跟Tony單車環島時，就經常利用休息時間問他這些問題，而Tony也都樂於娓娓道來。只是騎車休息時間有限，因此聽到的答案有點支離破碎；直到這次新書出版，我的好奇心終於得到徹底的滿足。

在這本書裡，Tony分享了捷安特成功征服全球市場的故事。他不僅細數他跟標哥如何認識、如何爭取到為Schwinn品牌代工的機會、如何決定推出自有品牌「捷安特」、如何進軍歐美及中國大陸市場、如何開發女性專屬的Liv品牌，以及如何在事業高峰與標哥一起宣布交棒；更重要的是，他毫無保留地詳述捷安特「全球在地化」理念是如何形成的，以及「TAET雙三角形」的分工及授權負責原則該如何具體落實。他提醒我們一間公司該如何處理老闆與員工之間的關係，也告訴我們一個領導者應該如何制定策略、經營管理、培養人才，以開創自己獨特的經營模式——「不做第一，要做唯一」（One & Only）！每一個真正想要知道企業如何經營、管理、茁壯的人，都可以從Tony詳盡的心得分享獲得無價的啟發。

令人敬佩的是，Tony不只將他的「正三角形理論」（戰略、戰術、戰鬥）用在企業的經營管理上，甚至也應用在中華民國的國家發展策略，以及兩岸關係的敏感問題上。他認為臺灣雖然面積不大、人口及天然資源有限，但是臺灣「小」而「美」、動作「快」而人民「樂」，其實極具競爭優勢。只要我們謙卑不自卑、自信不自大，絕對可以為全世界做出長期重大的貢獻，而且這也是為什麼「捷安特」站上世界舞臺之後，仍然決定將總部永遠留在臺灣的原因。

在兩岸關係上，Tony認為兩岸人民歷經「勢不兩立」的敵對階段、「分別埋頭苦幹」的階段，以及「兄弟聯手賺天下錢」的階段，現在走到了一個「互不體諒，相敬如冰」的階段。眼前看起來問題層出不窮，但其實都屬於「戰鬥」層面的問題，真正值得兩岸領導人好好思考的，是如何激盪出一個以創造世界和平為格局的「戰略」。Tony認為大家都是中華民族的子孫，應該以振興中華民族及中華文化為戰略制高點，秉持「兄弟爬山，各自努力」的精神，輔以「兄弟聯手，分工合作」的戰術，以及「大事小以仁，小事大以智」的戰術，則自然能夠兩岸一家親，貢獻全人類。這種由上而下的全盤思考，跟Tony建議給企業家的經營策略一樣，都是「黃金正三角形」的模式。

閱讀本書就像跟Tony邊騎車邊聊天一樣，是充滿驚喜的愉快經驗。記得我們從東澳出發、北進武嶺時，有一次就在公路邊的草地上擺開簡易的野餐桌椅，開心地吃甜點、喝咖啡，眺望蔚藍的太平洋，讚賞東北角海岸之美。騎車出遊應當如此，思考經營企業之道也當如此。認真、從容、俯瞰全局、腳踏實地，這是我從Tony身上學到的智慧，相信讀者也可以從閱讀本書獲得自己寶貴的心得。

(本文作者江宜樺，長風文教基金會董事長、國立中正大學紫荊講座教授，摘自羅祥安著《TAET：捷安特攻克全球市場的關鍵》，方智出版提供)



延伸閱讀

打折賣書惹議 當年日本出版社與亞馬遜交手經驗

人類睡眠大翻身 百年席夢思創造第一

Netflix創始秘密！2美分「出賣」柯林頓