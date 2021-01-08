阿格力：處理好心情 投資才能抓住行情

投資失敗的原因往往都有共同點，所以從別人失敗的經驗中學習，我們就能減少踩雷。

如果你問我投資獲利最關鍵的是什麼，阿格力的回答會是「心理素質」。在我擔任財經節目主持人與來賓交流超過百集的經驗後，我認為處理好心情，才能抓住投資的行情。主要的原因是這個市場是不理性的，我們所學的估值、基本面、籌碼面，甚至是技術分析都有用，但投資勝負的分野都不是這些理性的指標，而是遭遇非典型市場衝擊時的反應。例如在新冠疫情來臨時，美股經歷史無前例的熔斷，在此時所有的指標都失靈，能存活甚至逆轉勝的投資人，想必都是擁有異於常人的心理特質。

阿里巴巴創辦人馬雲曾說：「多學習別人失敗的經驗，少學習別人的成功」，這句話在投資市場上同樣受用，因為成功的因素有很多，更重要的是難以複製。反觀投資失敗的原因往往都有共同點，所以從別人失敗的經驗中學習，我們就能減少踩雷。目前市面上的投資書籍多數是成功的經驗，阿格力為《投資心理戰》推薦，就是希望讀者能關注到投資心理對於獲利有深遠影響。

我特別喜歡本書第三章論述的「風格投資」，因為這是很少會在投資書上看到的觀念。所謂的風格，就是一種投資心理的偏好，像台股的DR類股在2020年居然發生溢價數倍的狀況，就是市場上的投資風格所導致的現象。因為金錢會朝著表現較佳的族群移動，所以DR股的溢價愈來愈大，正是市場上資金追逐的效果。不過投資商品的風格是會轉換的，當資金過度流入讓商品價格推高時，假設後續沒有更多利多支撐，那反而會容易買在高點。這一段有沒有很熟悉？為什麼很多人追逐熱門族群卻套牢，原因就在投資心理所導致，上漲時人們會用基本面、技術甚至籌碼來說服自己追單，不過卻忽略了風格萬一轉換時的風險。

投資沒有是非題，而是一種選擇題，但要怎麼選擇，就要納入心理學的考量。舉例來說，很多人都問價值股，還是成長股好？本書指出，價值股長期投資報酬率比成長股好，是由於成長股容易在成長不如預期時下跌。了解預期心理因素對股價的衝擊後，更讓我確立原本自己就秉持的長期投資選價值股，但短期投資選成長股的思維。這些都只是《投資心理戰》這本書的入門小菜，更多的主餐就請趕緊翻開本書大快朵頤，好好學習如何避免讓心情影響我們抓住行情。

( 作者許凱迪（阿格力）為知名財經專家、台股生活投資領航者，本文摘自詹姆斯．蒙蒂爾著《投資心理戰：行為金融專家教你看透群眾心理偏誤，掌握獲利勝機》，今周刊提供)



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