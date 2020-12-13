工商時報總編輯梁寶華：2020封鎖之年 七本好書值得一讀

《大錢流：金錢的流動影響了歷史的變動，看記帳如何改變全世界，左右全球商業模式與金融發展》

作者：田中靖浩

出版社：漫遊者文化

影響後世甚深的歷史事件都與金錢有關，從15世紀的義大利到17世紀的荷蘭，歷經銀行革命、簿記革命、公司革命。接續19世紀的英國到21世紀的全球，分別歷經利益革命、投資者革命，以及國際金融革命。

現今左右世界經濟的美國則從19世紀開始，前後歷經標準革命、管理革命到價值革命。本書以有趣的史實故事，說明九大革命如何形塑當今世界的樣貌。