工商時報總編輯梁寶華：2020封鎖之年 七本好書值得一讀
目光短淺的人們，終有視野的極限。於是我們學會站在自己的位置，為自己開一扇視窗去看這個世界。以財經新聞作為終生志業的我們，也就習慣用這樣的角度去詮釋我們所看到的世界。雖非全貌，但也足以掌握一些與人不同的面向。尤其，2020是百年難得一遇的奇幻之年，除了COVID─19，還有什麼值得我們特別記憶這個史無前例的封鎖之年？
用這個視角，為我親愛的《工商時報》讀者們精選七本值得隨手拿起一讀的年度好書，希望與大家共同分享，也標誌這艱難卻又豐盛的一年。 ———工商時報總編輯梁寶華
《應許之地：歐巴馬回憶錄》
作者：巴拉克．歐巴馬
出版社：商業周刊
第一位美國非裔總統，巴拉克‧歐巴馬（Barack Obama） 創造歷史、改變世界、也完成自我，更於任內獲諾貝爾和平獎。他首度親撰，寫下金融風暴、打造健保、伊拉克撤軍、訪問中國、達成核武協議等生涯關鍵事件。
精采書摘：
《閃電崩盤：一兆美元的真相！全球追捕，史上最神祕的金融罪犯》
作者： 連恩．范恩
出版社：先覺出版
2010年5月6日星期四，全球金融市場無預警瞬間直墜，道瓊指數在5分鐘之內暴跌600多點，市場瞬間蒸發了一兆美元。財經調查記者范恩針對此事件，採訪超過150人 ，並側寫金融罪犯納凡德．薩勞。
精采書摘：
《黑暗巨塔：德意志銀行 川普、納粹背後的金主，資本主義下的金融巨獸》
作者：大衛．恩里奇
出版社：堡壘文化
第一位美國非裔總統，巴拉克‧歐巴馬（Barack Obama） 創造歷史、改變世界、也完成自我，更於任內獲諾貝爾和平獎。他首度親撰，寫下金融風暴、打造健保、伊拉克撤軍、訪問中國、達成核武協議等生涯關鍵事件。
精采書摘：
《大錢流：金錢的流動影響了歷史的變動，看記帳如何改變全世界，左右全球商業模式與金融發展》
作者：田中靖浩
出版社：漫遊者文化
影響後世甚深的歷史事件都與金錢有關，從15世紀的義大利到17世紀的荷蘭，歷經銀行革命、簿記革命、公司革命。接續19世紀的英國到21世紀的全球，分別歷經利益革命、投資者革命，以及國際金融革命。
現今左右世界經濟的美國則從19世紀開始，前後歷經標準革命、管理革命到價值革命。本書以有趣的史實故事，說明九大革命如何形塑當今世界的樣貌。
《氣候緊急時代來了：從經濟海嘯到瘟疫爆發， 認清12大氣候風險與新生存模式》
作者：大衛‧華勒斯—威爾
出版社：天下雜誌
世界更熱、更窮、更多瘟疫， 一點溫差就能帶來全新病毒、千年一遇的災難，癱瘓整個經濟。 未來會成長或大倒退？關鍵就在如何成功轉化氣候危機。 氣候變遷加速，將創造新贏家與新輸家。
精采書摘：
《稀有金屬戰爭》
作者：皮特龍
出版社：天下文化
十九世紀是煤炭世紀，二十世紀是石油世紀，二十一世紀則是稀有金屬世紀。我們對於綠色能源新世界，充滿了美好的想像。但綠色能源科技必須仰賴取之骯髒、用之有盡的稀有金屬。我們以為從此可擺脫石油與煤炭造成的匱乏、髒亂和危機；遭逢的卻可能是：前所未有的匱乏、髒亂和危機的新世界。
精彩書摘：
《AI之書：圖解人工智慧發展史》
作者：柯利弗德‧皮寇弗
出版社：時報出版
《數學之書》、《物理之書》作者寇弗在新作《AI之書：圖解人工智慧發展史》，重點介紹從西元前一千三百年到二○一八年間，人工智慧發展史上新奇和重要的實際觀念。
不論是早期的自動機械，還是人工智慧程式失控對人類造成的威脅，本書不僅討論科學和技術，也關注道德議題，闡述人類如何打造這種壯大自己、甚而超越的智慧形式。
精彩書摘：