台塑化董事長陳寶郎：數位轉型重新塑造競爭優勢

推薦人： 陳寶郎(台塑化董事長)

推薦書：

《數位轉型力：最完整的企業數位化策略╳50間成功企業案例解析》

作者：詹文男、李震華、周維忠、王義智、數位轉型研究團隊

出版社：商周出版

推薦理由：

數位轉型是指透過數位科技如人工智慧、虛擬實境大數據等，來改變企業的經營方向、營運模式、組織架構或資源配置，以重新塑造競爭優勢，創造新的商業模式。

台灣多數企業多處「數位優化」階段（在既有的數位化基礎上強化數位科技），但面對區域經濟協商、各國保護主義等趨勢，企業如何透過科技，強化經營管理效率、成本競爭力，甚至從傳統被動產品製造，轉為主動擴大客戶服務，推展高值化商品，已成企業下一階段競爭關鍵。

台塑企業石化事業在歷經6S、節能減碳、循環經濟後，正積極推展AI應用，期盼讓工安防護、進料組合等成本、運作效率更為提振、精進。尤其，面對新冠肺炎疫後新經濟型態轉變、5G、電動車、AI雲端運算等新商機，企業更要主動利用自身大數據資源，善用人工智慧特性，主動提前因應佈局，讓傳產、製造業成功轉型為高科技經營運作。

精采書摘：

●讓球迷在家如臨比賽現場！NBA數位轉型備受期待

●老師傅釀酒技術恐失傳 麒麟啤酒用AI化解危機