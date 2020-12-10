逢甲大學教授佘日新：誰敢說自己不是「新台商」？

推薦人：佘日新

(逢甲大學講座教授、國際科技與管理學院院長、跨領域設計學院院長、雲創學院院長 )

推薦書：

《創實：新台商的7道策略考題》

作者：佘日新

出版社：中衛

推薦理由：

21世紀的老闆開門做生意，就得面對全球性競爭；這挑戰在電商加入、形成新生態後，哪家公司敢說自己不是「新台商」！20世紀80年代麥肯錫顧問公司提出「7S模型」成為策略框架的圭臬，21世紀的台灣，面臨更加嚴峻的國際競爭環境、更加低迷的社會信心，值此關鍵時期，投身第一線產學研十餘年的作者，提出台灣版的「7S策略架構」，引領產官學共同思考，在此「7S」架構下，我們該如何正面迎擊早已逼在眼前的大考驗與大機會！據估，2018年，美國製造成本將逆襲中國製造成本，重磅撼動過去20年世界製造版圖的鼎足大勢，掀起全球供應鏈新一波遷徙浪潮！



已經錯失網路及移動兩個世代創新契機的台灣廠商，沒有本錢再錯過！一日千里的「大智移雲」新世紀，是整體「新台商」逐勢征途的天險；更是，台灣重返經濟榮耀的最關鍵一役！「新台商要如何抓住瞬變的「機會之窗」，找到出路？ 如何極大化「新台商」的總和戰力？ 包括生命週期（S Curve）、智能（Smart）、規模（Scale）、範疇（Scope）、永續（Sustainability）、社會（Societality）與綜效（Synergy），7S策略架構考驗敏捷規劃力也考驗著組織執行力。我推薦「創實」這本書，作為台灣企業升級轉型的教戰手冊。