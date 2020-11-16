休斯頓，這本書有解決人生難題的方案！

停電的時候，你都在做什麼？

出生在土耳其伊斯坦堡的歐贊．瓦羅，也曾是個一遇上停電就非常害怕的孩子。但是他爸爸發明了一項遊戲：點燃一根蠟燭，拿著足球模擬地球如何繞著太陽（蠟燭）公轉。這是他的第一堂天文課，從此讓他不可自拔。

於是，他努力自學英文與程式語言，17歲就跟隨偶像卡爾・薩根的腳步，進入康乃爾大學鑽研天體物理學。他前腳才踏進校園，後腳就馬上打聽到有位天文學教授曾在薩根手下工作，現在更接了NASA的案子，準備送一部漫遊者探測車上火星！

對歐贊．瓦羅來說，這一切巧合美好到難以言喻，所以即便這個計畫沒有缺人，他還是把自己的履歷寄出，並闡述他有多麼想加入這個團隊。因為他心裡一直記得他爸爸給過的最棒忠告：如果不去買彩券，就永遠不會有中獎的一天。

更棒的是，歐贊．瓦羅的這張彩券真的中獎了！他不僅獲得團隊的面試機會，更成功加入火星任務的營運團隊，開始快速學習如何像火箭科學家那樣思考。

在成功將精神號與機會號探測車送上火星後，歐贊．瓦羅帶著與火箭科學家工作所學到的這套「火箭科學思維」工具，改變了自己的軌道，卻仍能以第一名的成績從法律系畢業，並且創下學校有史以來最高的平均成績，還在20多歲就當上法學教授，之後更獲得美國最著名的環境法學校最年輕終身教授職。但是現在的他，甚至還不到40歲！

他發現，如果想把這套火箭科學的「批判性思考」「創造力」介紹給更多人知道，會需要一個介於內行與外行之間的人，把艱澀的概念轉換為平易近人的語言。而他自己，正是最適合的人選，於是這一本書就這樣誕生了。

令人興奮的空白地圖

很多人會覺得「火箭科學」離自己很遠，那些高深的科技與物理公式，更看似與我們的日常生活一點關係都沒有。但是，如果能在生活中以火箭科學家的方式思考，我們將會獲得前所未有的超能力。

舉例來說，如果你手上有一張空白待填滿的地圖，你是會恐懼萬分？還是興奮難耐？火星探測漫遊者團隊的首席研究員史蒂夫．斯奎爾覺得，這實在太酷了！因為，這表示可以挖掘出無人知曉的新事物！即使在探索未知領域三十年之後，他仍然保有那種怦然心動的感覺，並說這樣的未知帶給他一種期待發現新大陸的興奮感。

這就是「火箭科學」思維能帶來的好處之一：戰勝不確定性，幫助我們勇於在未知面前展翅高飛。我們每天都必須面對不熟悉且複雜的問題。如果能在缺乏明確的指導原則又有時間壓力的狀況下處理這些問題，我們就比其他人更占有優勢。

自己來，降成本

提到火箭科學思維，伊隆．馬斯克的故事也很值得一提。

這位新科火箭大亨親自飛到俄羅斯好幾次，就是想要便宜買進退役的洲際彈道飛彈（不含核彈頭）。但是打造火箭需要的成本，高到連他這個有錢人都嚇到連掉好幾次下巴。於是，他知道自己該換個方式做這件事。在返回美國的飛機上，他跟同行的航太顧問說：「我覺得我們可以自己做火箭。」

馬斯克正是以火箭科學家常用的「基本命題」出發，思考如何突破他人做過的事情。與其讓自己原本的觀點或他人的看法刻畫前方的路，我們應該拋棄所有已宣稱的事實，直到面前只剩下事物最基本的組成元素為止。

而馬斯克發現，火箭的成本之所以如此昂貴，都是因為航太工業習慣將產品層層外包，把製造訂單外包給他們的承包商，這些承包商又再外包給他們的承包商。其實，火箭原物料的價格只值整架火箭的2％！

自己做火箭，讓馬斯克可以更有效率地管控成本、品質及生產步調，用前所未見的速度把概念轉化成執行成果。舉例來說，相較於過去每次發射火箭花費的「天價」四億五千萬美元，馬斯克的SpaceX接手載太空人到國際太空站後，每次花費還不到原本的三分之一！

不妨利用這套「火箭科學思維」，想想哪些從過去遺留下來的習慣阻礙了你的前進。有哪些事情是你看到其他人都在做，因此認為自己也應該要做的？你可以質疑這些預設的行為模式，並且用更好的方法替代嗎？只要找到關鍵的原物料，就能打造一個全新的自己。

實際演練，比什麼都重要！

飛行器一旦進入外太空，人類就什麼都無法做了。既不能單純地掀開機器的蓋子，看看裡面發生了什麼事；也不知道飛行器的詳細位置。所以火箭科學家唯一能做的就是：在事前規畫好一切，想好想滿、練習越多次越好，並盡可能在接近實際狀態下測試機器。

舉例來說，太空人在正式執行飛行任務前，已經在模擬器中飛過同樣的路線無數次了，為的就是讓這些動作成為直覺反應。對曾經擔任太空人的克里斯．哈德菲爾來說，要達到這樣熟悉的程度，表示他必須待在泳池裡250個小時，只為6小時的太空漫步做準備。而他長達6年的太空人，更只在太空中待了6天。

這一點可是火箭科學思維中，能幫上我們大忙的重要工具之一！

如果Apple沒有遵守這套「火箭科學思維」，我們現在可是連iPhone第一代都看不到，更不用說iPhone12了。因為我們一向「對於從沒看過也不理解的產品無感」，所以在心裡假想一支iPhone是一回事，實際上真正摸到、試用過一支iPhone可又是另一回事了。當消費者踏進蘋果品牌商店裡，把這臺革命性的裝置握在手中之後，就再也放不了手。他們的無感很快就轉變為渴望。

如果暢銷書作家提摩西．費里斯沒有用上「火箭科學思維」層次的分析，我們現在就看不到《一週工作四小時》這本好書了。出版前，提摩西．費里斯不僅買下十幾個書名的同名網域，並且跑了一次Google廣告關鍵字測試，只為了選出最吸睛的書名。他更帶著幾個封面選項走進一家書店，用自己的封面重新包裝別本新書後就坐在書店裡觀察，只為了選出一款吸引人的勝利封面。

這裡提到的，還只是火箭科學思維的皮毛。

作者歐贊．瓦羅認為，只要我們願意學習像火箭科學家一樣思考，就能透過書中的九大策略，翻轉你我的事業與人生。而改變這條路，正如波斯神祕派詩人魯米所說，直到我們邁開腳步的那一刻才會顯現。而其中的祕訣就是：邁開腳步走，即便還沒有看到一條清楚的道路。但是你的每一小步，到最後都會累積成一大步。 (本文作者為蔡緯蓉，究竟出版社編輯)

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