施坤河：成就背後是一連串不為人知的付出

人才是企業最重要的資產，要掌握關鍵人才來創造企業價值。

我們知道一個人的成功，絕對不是偶然的，而是需要經過很多努力的付出，多少挫折的歷練，而在這奮鬥過程假如當事人不講出來，很多是憑著傳聞臆測和片段的報導得知，很難全盤去了解當事人經歷的過程。寶春師傅從《柔軟成就不凡》得到麵包世界冠軍之後，開了吳寶春店，他經營的麵包店很快成為遠近馳名及觀光客必訪的景點。

我們了解以前的寶春師傅，從他當學徒到師父到拿到世界冠軍，跟我們分享很多的學習經歷，鼓舞很多師傅步他後塵到世界舞台發光發亮。但是從技術人員到經營者這十年他是怎麼改變？怎麼突破？我們能知道的還是有限，也是很多師傅盼望再繼續跟他學習的方向，有了《世界冠軍，然後呢？》這本書，他親自口述這十年他做了那些事，他怎麼改變自己，從經營管理、帶人、產品創新及自身學習等方面，把他和傳統麵包店經營的差異做成筆記，像說故事般，我們可以從書中學到很多方法，找到很多答案，這也是我看到另外一個十年磨一劍後的吳寶春董事長。

每個人的背景雖然很多不一樣，但希望走上成功舞台上的夢想都是一樣的，但多數人往往經歷到現實的考驗時，常因受不了挫折半途而廢，無法堅持走完每個階段。這是寶春師傅在這本書要說明他跟很多人不一樣的地方，如何在不同階段成長以及如何克服逆境。要經營麵包店，首先要體會經營和做麵包是兩件事，雖然他沒有好的學歷，但是他不放棄努力參加EMBA課程，而且從中學到重要的管理四堂課：成本管理、策略思考、提問決策能力、團隊合作來輔助他經營企業，尤其他花了最多時間學習和研究的財務報表及損益平衡點，是一般傳統麵包店師傅一輩子不可能會去學習的課題。

人才是企業最重要的資產，要掌握關鍵人才來創造企業價值，他為提升店裡師傅，把主廚變經理，訓練他們要會看報表，要帶團隊管人，也邀請各店經理成為共同股東。更學習嚴長壽先生：「應該要建立懂得讚美與反省的企業文化」，靠良好的企業文化才能品管出好的人才團隊，持續製作出高品質的麵包，他帶領團隊從嚴格監督到轉變為關心，用發「荔枝卡」圓夥伴的夢。他身為老闆如何做決策？他學習到成為領導者之前必須先學會做一個好的引導者，常遵循司徒賢達老師「聽說讀」：放下權威和成見，聽進並理解各方觀點；完整並有邏輯地論述出自身觀點；一輩子吸收新知是終身學習；分析思考，培養獨立思考和批判性理解的能力。透過吸收不同的人生經驗分享，也是追求成功者終身學習的準則。

當然冠軍是一時的學習才是永遠的，寶春董事長還是有很多無法預測的挑戰會接踵而來，例如剛面臨的一例一休，新冠肺炎等等，當市場發生變異時，像是開店虧損的危機試煉，他已有經得起考驗而且會做的更好的團隊，如《王永慶的管理鐵鎚》所說，以十年看一個人的經營成效，他已經過關了，未來除了繼續經營吳寶春品牌之外，成為下一個世界冠軍的推手，也預祝他繼續以麵包閱讀世界及追求健康的夢都可以一一實現。

(精彩書摘：世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告 、管理和做麵包不同！吳寶春從挫敗中學習)

(本文作者施坤河， 中華穀類食品工業技術研究所所長。摘自吳寶春口述、尤子彥撰寫《世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告》，商業周刊提供)

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