林鼎鈞：個人化服務是實現訂閱制的成功樣貌

知識性的訂閱方案除了首月銷售額遠高於娛樂型方案之外，用戶的留存率也都維持在八五%。

訂閱制不是萬能解藥，是「客戶至上」的服務宣示

訂閱制絕對不僅僅是一種金流交易方式，更不是只須在產品表面上做改變，必須從產品思維調整到會員思維，才能最好地發揮訂閱制的效益。

對市場而言，提供訂閱服務是一種宣示，是服務提供者對於「客戶至上」的宣言。因為在本質上，訂閱制更像是會員制，讓企業全體專心致力於一個對客戶的永久承諾，為客戶創造訂閱制挖掘長期正式關係價值，不再把焦點放在產品線的損益表上，而是以顧客為中心制定成功指標。

訂閱制讓你更緊密地連結市場

用戶留存率可以說是訂閱制最重要的關鍵指標。

呼應本書第十三章Netflix 如何開創新指標，早期PressPlay 平台是以開發娛樂性創作者為主，以打賞型的「訂閱集資」模式快速找到許多網路創作者開設「訂閱集資專案」，然而在三個月後，我們隨即發現娛樂打賞性的訂閱方案，大多是鐵粉支持，購買基數較低之外，用戶流失率也居高不下；反之，知識性的訂閱方案除了首月銷售額遠高於娛樂型方案之外，用戶的留存率也都維持在八五%。若當年我們是採用一次性的贊助模式，讓用戶做一次性的打賞，或許我們不會這麼即時地發現商業模式需要調整。

在二○一七年五月，我們正式轉型為「知識學習」的付費訂閱平台，目前PressPlay 是為台灣最大的訂閱學習平台，我們目前有近五十萬的註冊用戶，累積超過十八萬的付費用戶。除了提供創作者用戶每月付費訂閱服務（仍保有單次購買方案），我們更協助創作者完成影音課程的產製與銷售，幫助用戶能一站式在單一平台上完成學習。教學類別涵蓋：財經、商業、語言、自我提升、藝文、兩性、娛樂、生活品味等八大類，內容則有圖文、音檔或影片等多種形式，更利於貼合使用者場景，隨時隨地都能學習。

善用科技與數據，讓你的團隊與系統比用戶更懂他們的需求

以PressPlay 的付費訂閱者數據來看，週活躍係數約為九五%，為我們帶來的是持續不斷的回訪數據，這樣的用戶行為使得我們能持續不斷地去修正演算法，隨著時間的推移與用戶數據不斷地提升，我們相信最終將能為用戶實現個人化推薦，系統能依據每位用戶的不同需求，更有效率地幫助他們匹配到合適的課程內容，屆時，PressPlay 訂閱制最終的護城河才能真正被建立。

以本書的第十一章慎選規模化技術裡提及的Stitch Fix，僅僅用了六年的時間，隨即公開上市，目前估值也到達了十六億美元。核心則為訂閱制為顧客帶來了史無前例的個人化服務，幫助他們讓顧客感覺這些衣服就是為他們而挑選。

《讓訂閱制更長久的超級會員經濟：扭轉一次性銷售困境，打造永久鎖住顧客的頂尖商業模式》，是一本對於從導入訂閱制、實行都有精闢分析與精彩案例的書，真心推薦給對訂閱制有興趣的人！

(本文作者林鼎鈞，Pressplay 創辦人。摘自蘿比．凱爾曼．巴克斯特著《讓訂閱制更長久的超級會員經濟：扭轉一次性銷售困境，打造永久鎖住顧客的頂尖商業模式》，商周出版提供)

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