齊克用：獨立思考是股市賺錢的源頭

威科夫大師著作的 《史上最強股票作手的獲利細節》 目錄可以看到，李佛摩操盤生涯的完整框架，而導讀的作用在於教導讀者如何閱讀這本書、如何思考才能從中獲益。

首先，在第一章李佛摩強調的是「避開弱勢產業」，應該追逐強勢的主流股與領導股，這跟一般人的投資邏輯正好相反。他說，要買的標的應該是漲最多、價格最高的股票，而價格越高越安全。但是一般人的認知是，要逢低買，買價格相對低廉的股票，甚至認為價格越低越安全。

李佛摩說，「股票也有季節性和流行時尚」。他認為，股票投資物換星移，就像女人的帽子和衣服一樣，流行一陣子後可能退潮流。因此情況有變時，投資者不僅要跟上變化的腳步，還要能展望未來，否則他將發現，自己的資金被套牢，無法運作。

在這裡讀者要思考的是，「避開弱勢產業」是指避開那些缺乏堅實財務基礎的低價股，但「股票也有季節性和流行時尚」則是告訴你，低價股也會有上漲的時候，是可以買進的標的。讀者是否能分辨其中的差異與投資邏輯？

「弱勢產業」，指的是市場在上漲趨勢中，類股漲幅明顯落後的產業，或是市場在下跌趨勢中，類股跌幅明顯大於其它的產業。要避開弱勢產業，必須同時參考基本面，而「股票也有季節性和流行時尚」則是要考量基本面中的季節性因素，與產業循環週期。

好習慣與對的環境是賺錢的基礎

第二章與第三章，描述的是上面李佛摩操盤術六大關鍵核心要素中的第六點，資訊搜集運用與工作環境。威科夫把這個重點放在最前面，足見這是操盤的基本要件，就像是「工欲善其事，必先利其器」一樣。操盤要成功，前置作業就必須先做好，而與其它李佛摩相關的書籍做比較，顯然本書特別加重這一部分的篇幅。

我們都知道，早睡早起是對身心都好的習慣，但是現代人從學生時代就開始養成晚睡晚起習慣，特別是在網路興起之後，同學、同事半夜都在網路上，更讓早睡早起變得更加困難。

只要在投資市場待得夠久的人都知道，只有那些少數跟一般大眾作為不一樣的人，才是賺錢的人。早起，不只是精神好，還可以比別人先取得資訊、先開始思考。李佛摩在這裡說明了早睡早起的好處，以及他都做了些什麼。根據他的描述，看似平庸的生活起居，其實是要賺大錢的最底層基礎。

要成功，生活環境與工作環境是非常重要的一環，因此辦公室設計與辦公設備變得格外重要。寧靜才能產生力量，獨立思考是股市賺錢的源頭。搜集資料進行研究，正確解讀新聞事件，並經由投資邏輯判斷後精準預測未來，才能在股市中獲利。

掌控進出市場時機並做好資金管理

李佛摩說，他不看圖表，因為容易產生僵固性，在判斷上失掉彈性後，操作上難做動態調整。第四章談的是正確解讀行情紙帶，指的是李佛摩操盤術六大關鍵核心要素中第一點的市場時機。行情紙帶上顯示的是價格波動與成交量變化，以現代技術分析的角度來看，所有一切的資訊都會反應在價格上，因此趨勢、整理或反轉，買點或賣點，都可以從這裡找到答案。在第四章，作者以條列的方式敘述李佛摩在行情紙帶上搜尋的內容，而正確解讀行情紙帶的關鍵要點，是本書的一大特色。藉由掌握市場進出時機，才是操盤賺錢實務的起點。

第五章風險管理與第六章資金管理，就是李佛摩操盤術六大關鍵核心要素中第一點的資金管理。這兩章是李佛摩投機事業三大拼圖中的一塊，足見要操盤賺錢，在精確掌握進出時機後，必須精明的從賺賠金額的比例下手。要在做對的時候賺多一點，做錯的時候賠少一點，才可能持續累積財富。也就是說，做對時，要順勢持續加碼；做錯時，要設定停損並嚴格執行。

投機投資兩相宜的倍數賺錢術

李佛摩的交易型態，到底是投機還是投資？事實上，投機或投資只是一線之隔，投資市場中有各式各樣的定義，無論你採用哪一種定義方式，都會發現博大精深的李佛摩操盤術，都涵蓋了這兩種交易型態。

若以股票交易來看，只做多不做空，長期或波段操作，如巴菲特的操作方式，我們稱之為投資。投資的操作模式是：追隨強勢股並持續加碼，避開持續下跌的弱勢股，並以一○％以內停損做為風險管理。這在第七章有詳細說明。至於動用信用交易放空股票，或是動用槓桿交易期貨商品，自然就歸類於投機操作。投機的操作模式是：上漲時，持續加碼買進，下跌時，持續加碼放空。這些在第八章放大獲利的累進戰術中有精彩的說明。

為後世立下典範的李佛摩操盤術

在投資市場賺到大錢的大師級人物很多，但卻沒有一個人像李佛摩一樣，把自己一生中如何在市場賺到錢的方法講得那麼清楚。同時，專訪李佛摩的大師或記者，都是文筆好又在行，所以才能寫出那麼膾炙人口的文章。

李佛摩的操盤生涯中賺了好多次的大錢，但他從來都不講要如何操作才能賺到大錢，他總是說，我的重點是要做對事情。賺錢這件事，是跟隨在做對事情之後自然發生的報酬。他對於金錢的考量是，要交易就必須有錢，這是資金管理的基本出發點。即便是每次都賠光了，也從來沒聽說過他會擔心、害怕沒有錢可能活不下去。他只擔心沒了錢後，會失去他最愛的投機樂趣。當他失去了投機樂趣，才是真正開始害怕的時候。

李佛摩說：「股市中成功的關鍵在於知識和耐心。」知識這兩個字，涵蓋的範圍實在太寬太廣，就像他自己說的，永遠要不停的學習新知。李佛摩說：「用盡心機，賺不到錢；縮手不動，錢財上門」。耐心，就是他所說的縮手不動。也就是說，進場前，抱著現金縮手不動在場邊上等，耐心等待交易時機出現；進場後，耐心等待趨勢走完。場內場外兩種耐心都不是常人容易做到的，因為不符合人性。

給讀者的建議

有關訓練自己買賣操作能力的部分——投資操作是必須藉由不停的操作與演練才學得會的，就像醫生一樣，除了醫學院的教育，畢業後還要不停的在醫院實習，才能學得醫生的技能。

有關延伸學習，及訓練自己思考邏輯的部分——經常出現在李佛摩操盤術中的語詞，必須仔細研究透澈，包括：關鍵點、交易紀錄、親力親為、交易時機、資金管理、情緒管理、縮手不動等。

如果你想要練到像李佛摩一般的功力，請先把自己的心智與行為調整到跟他一樣，包括：他的生活起居習慣、思考邏輯與行為。

李佛摩操盤術的最佳代言人 齊克用

(本文作者為李佛摩操盤術代言人齊克用，摘自傑西‧李佛摩、理查‧威科夫著《史上最強股票作手的獲利細節：王見王的實戰型專訪，量價分析創始人理查‧威科夫 替你問出傑西‧李佛摩的交易習慣、思考邏輯與行為》，樂金文化提供)

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