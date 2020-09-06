安納金：順應天道，借力使力

生命中有些問題不是用來解決，是讓你學會放下。

本書打破一般人對於「臣服」的刻板印象，它並非軟弱、消極；我很喜歡作者在書中所述：「生命中有些問題不是用來解決，是讓你學會放下。」許多人從未體會過當自己「放下」所得到的遠比我們竭盡心力想擁抱的更多。

然而，生存在如此競爭，而資源愈來愈少的現代社會中，人們承受來自各方的壓力與日俱增，長期下來容易養成緊張、焦慮、執著的習慣。臣服或許是一種最佳解藥，可以幫助我們重新設定習慣，讓一切順應天道、借力使力往更好的結果發展。

真正的天道，並不在於全力追求外在成就，而是極致的內心清淨與開明；成功不在於目標多寡，重點在於我們對自己人生的使命有多麼盡心盡力去實現。台灣劇場史上的一位國寶級人物，已故的李國修先生常說：「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」這就是匠人之心，近乎天道。

很認同作者所秉持的金錢觀，她說：「金錢本身是中性的，我們的態度和用途決定它產生的效應。」好比自然界的物質和能量，陽光和溫暖、空氣和微風、水和雲霧，循環不已滋養孕育大地，我以為金錢亦復如是。

面對金錢，我們不應汲汲營營積水為壩，而是接水引流讓它去潤澤萬物。富有不是在於我們這輩子能夠擁有多少，而是能給予多少。金錢本身沒有記載著擁有者有多少福分，但是一旦這些金錢以愛之名而被運用的時候，它們可以點燃許多人的生命，福分就是在這個過程裡出現而且累積下來的，無聲無息，但卻充滿意義。



誠摯推薦此書，與您共賞。願善良、紀律、智慧與你我同在！

(本文作者為財經書作家安納金。摘自茱迪斯．歐洛芙著《臣服的力量：收回錯用的抵抗，擺脫依賴、執著、太努力的不安，享受生命流動的圓滿》，天下雜誌提供)

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