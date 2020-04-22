高希均：更多政府治理挽救美國 諾貝爾獎得主史迪格里茲的對策

批評總統的白宮經濟顧問

十九年前獲得諾貝爾經濟學獎的史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz），得獎前與得獎後從不自限於象牙塔裡自我感覺良好；所討論的經濟專題，都希望能引起社會大眾的共鳴。

這位極富盛名也有爭議性的哥倫比亞大學教授，所著述的大論述是不局限於美國，不局限於這一代，更不局限於經濟。他從大學時代，就決定從主修物理改讀經濟，因為正值年輕的他在印第安那家鄉蓋瑞城的衰落中，看到社會貧富懸殊、歧視普遍、教育不均、政治權力腐化等的現象。

MIT的博士學位，名校的教職，率直及切中時弊的言論，使他在柯林頓總統任內，受聘為經濟顧問委員會主席。他身為白宮重要幕僚，卻直言柯林頓不惜犧牲社會福利等重要政策，用以刪減赤字，迎合在野黨所做出的政治妥協，辜負了選民當初的託付。他位居世界銀行要職，也直斥國際貨幣基金成為美式資本主義的宣傳工具，並對它在因應全球金融危機時的僵化與麻木提出抨擊。

他在學府、白宮及國際機構所累積的第一手觀察，親身目擊權力官僚的左右逢源，「市場經濟」太多的限制性，及內在腐化的種子。他愈來愈相信：只有政府可以變成真正解決問題的關鍵之手。

這位自由派大師，去年四月發表的著作：People, Power and Profit是他對全球化時代以來，資本主義（或泛稱市場經濟）所帶來的人民增加的憂鬱、剝削行為的持續、全球化中的利益衝突、金融危機中的貪婪、新技術創造的新財富及失業等提出了強烈批判（詳見第二到第六章）。他再以全書一半的篇幅提出政治與經濟所需的改革，可說是「史迪格里茲改革宣言」，因此中文版以此稱之。

去年九月，以《二十一世紀資本論》聞名的法國經濟學家皮凱提也出版了他另一本巨著《資本與意識形態》（Capital and Ideology），在長達一千一百餘頁中，他控訴「超級資本主義」帶來了「世界經濟的不平等」。他的對策也是更多的政府參與，從教育正義、工人權益到高所得稅。大西洋兩岸的大學者都在鼓吹要有大政府。看來，「大政府」與「大市場」的世紀辯論，在柏林圍牆倒塌後，又將掀起另一波高潮；可惜海耶克和密爾頓‧傅利曼兩位市場派大師已去世。

不能容忍川普製造對立

「天下文化」已先後出版過史迪格里茲前三本著作：

⑴《狂飆的十年》，二○○五年十二月

⑵《世界的另一種可能》，二○○七年六月

⑶《失控的未來》，二○一○年六月

在這些著作中，我們看到一位洞悉經濟理論與實際參與政府高層決策的學者，他要呈現的不是「理論凌駕現實」，或者「妥協超越理想」；而是要想出政策，使某一政策優點極大化，缺點極小化；並以這個態度來診斷當前美國及世界經濟的爭議。更具體地說，他心中的理想世界是四大元素的追求與平衡：經濟效率、社會正義、個人責任與自由價值。

這些題材也正是自己在一九七○至一九九○年代於美國教述經濟政策時的重要課題。

我對美國社會曾有過這樣的描述：

人人有成功的機會，人人有失敗的自由，這就是公平的美國。

大家向前看，大家向錢看，這就是公平的美國。

有眾多的百萬富翁，有眾多的貧窮家庭，這就是殘缺的美國。

處處有大愛，時時有搶劫，這就是迷惑的美國。

右手拿木棒，左手拿胡蘿蔔，這就是官方的美國。

可惜執政快四年的美國總統川普，喪失了美國的立國精神與優良的民主傳統；也違反了市場經濟的法則，及國際道義的承諾，進而破壞了人類與國家之間的互信與尊重。

這是美國立國二百五十餘年歷史上不光彩的一頁。作者在書中不斷出現他對川普的強烈批判。在前言中，就出現這幾則：

「川普仗著掌握權力而為所欲為。這種藐視真理、科學、知識和民主精神的行徑，是川普政府及世界各地『類川普』領袖級人物，不同於雷根及過去保守派人士的根本差異。川普代表的其實是革命的一派，而非保守的一派。」

「他大肆製造對立，並擴大對立來獲取個人利益。身為文明人所應有的素養被他拋在一邊，就連冠冕堂皇的言行也被他徹底揚棄。」

「川普並沒有提出一個能幫助美國走出困局的腹案；他有的只是放任社會頂層人口繼續掠奪絕大多數民眾的計畫。」

「我也將釐清為何川普經濟學（詭異的結合低富人稅、放鬆金融與環境管制、本土主義與保護主義等政策路線）也終將失敗。」

書中對川普施政撥亂反正的行動綱領，特別包括下面幾個重點：

不能對「市場」放任，尤其當社會報酬（Social Return）與私人報酬（Private Return）出現落差懸殊時（如碳排放收費）。當「市場資訊不對稱」時，政府也必要採取行動，減少壟斷獨佔。 國家財富取決於二個支柱：國家生產力的提升與技術的升級，二者都需要政府大量投資。 在國家整體財富增加過程中，要用有效的政策阻止企業剝削消費者及勞工，亦即要大量減少尋租（rent-seeking）的不當行為。 社會中的彼此「對立」如果比較不嚴重，經濟體系的表現就會較好。因此，設法減少貧富差距，趨向所得接近，可以變成雙贏。 所得分配的稅率必須要調整。教育不平等的問題也要處理，遺產稅目前也過低。 美式民主已從「一人一票」逐漸變成「一元一票」，美國必須要有更平等分配的經濟體系。 一九九七金融危機所呈現的華爾街貪婪、自私、道德敗壞需要嚴格防範，它傷害了社會的信任與人民的凝聚，不能重蹈覆轍。 川普的孤立主義絕不是選項，必須要努力改善美國的國際關係。 在推動經濟改革時，漸進主義與微幅調整，不足以解決各種難題。因此先要有政治改革，才能推動經濟改革。

從這些討論中，史迪格里茲教授是意含白宮需要換人。這本去年出版的著作，正可以做為今年美國總統大選各方辯論的題材。

一個距離天堂最近的美國，在一個無誠信、缺正義、少公平的川普，不到四年的主政下，竟會受到國內外如此的奚落及譴責！各國政治領袖可不慎乎？

我們隔洋觀戰，完全沒有絲毫幸災樂禍的心理。這是一個相互依賴的世界，美國好，世界才會好，台灣與大陸也才會好。天佑美國！

(本文作者為高希均，美國威斯康辛大學榮譽教授 。摘自史迪格里茲著《史迪格里茲改革宣言：回應不滿世代的新資本主義》，天下文化提供)

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