AI 發展對投資人的啟示

《AI 未來賽局》這本書的作者艾美· 韋伯是美國紐約大學史登商學院的策略遠見教授，在這本書中分為幾個部分，前半部是講述AI 發展的簡史與進程，後半部則是藉由他的專業能力，提出他對AI 未來發展的洞見，非常有趣。

科技九巨頭可以分為中美兩派， 引領世界趨勢的G-MAFIA：谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、IBM 與蘋果公司，以及主導中國科技發展的BAT：阿里巴巴、騰訊與百度。要說科技實力，兩者可以說不相上下，而AI 發展背後最重要的大數據，美國可以蒐括全世界的資料來源，而中國即便沒有美國的優勢，其自身的十四億人口也可以形成巨大的網絡優勢，並且正持續擴大它的影響力，發展不容小覷。

這也是美中兩大國之間不斷角力的主因，美國對於中國企業華為的強硬抵制，或是在中美貿易戰第一階段的協議中，對於知識產權與技術轉讓的限制與約定，再再證明了世界從過去擁有石油的人所掌握，轉變為由擁有數據的人可以掌握，逐漸形成可預期的未來。

除此之外，書中提到中美之間發展AI 科技的另外一項差異，也值得我們注意。美國的AI 科技是自下而上發展，私有企業巨額投資相關領域的研發，促使科技創新飛速發展，使得政府不得不開始依賴這些私有企業提供的支援與服務。而中國的AI 科技即便在一開始並非自上而下控制，但是在政治因素的干預下也逐漸演變成由上控制與贊助，由企業研發與實踐共同的目標。

這樣的情況會引發幾種後續效應。對美國來說，在謀求政府發出的龐大訂單時，科技巨頭之間存在著競爭關係。舉例來說，近期美國國防部發出的未來十年、總金額達一百億美元的 《聯合企業防禦基礎設施》（Joint Enterprise DefenseInfrastructure，JEDI）合約，就是由微軟擊敗亞馬遜奪下。

JEDI 合約的影響力並不限於單筆訂單金額，而是後續的連鎖效應，雲端服務具有延續性，轉換成本高，使得拿到訂單的微軟在未來的訂單上會更具有競爭優勢。這也引發了其他企業的不滿，包括亞馬遜、甲骨文公司等紛紛提出抗議。

在商業領域上，良性競爭對於創新與生產力是有幫助的，但是當過度競爭時則會造成負面影響，最嚴重甚至造成整個社會的進步停滯，是作者在書中表達擔憂之處。讓中國的自上而下機制發揮其優勢，更快速的進行擴展，削弱原本的美國優勢與美國霸權，甚至威脅其引以為傲的民主機制。

不管是我們所處的世界，或是單就個人生活來說，AI 的蓬勃發展有利，也有弊。無法抗拒便捷、快速、免費等好處，使我們默許自身的隱私遭到利用。縱使現在有諸多聲浪發起行動，想抵制毫無限制的濫用，但懲罰對於這些擁有巨額獲利的企業來說根本不痛不癢。

這些企業必須擁有自覺以及企業自身的價值觀，在營利與道德間進行權衡，找出最符合公眾意識的價值觀，讓AI 代替我們進行正確的抉擇，但是由於這些價值觀也是由AI 的創造者所設定，極有可能產生偏差，引導公眾朝向他們所想的方向。

我們應該慶幸AI 還是有其弱點存在，至少它目前還無法完全取代人類最珍貴的價值─創意與思考。也因為這樣，我們現在還來得及去了解AI 的發展，這九大巨頭是如何探勘和處理我們提供的資料，並且捍衛我們的權利。更重要的是，當你開始去認識這個過程，你會更懂得如何拆解科技推力，是怎麼影響你的行為，培養獨立思考的能力，由你來掌控數據，而不是被數據掌控。

最後，以一個投資者的身分來看待AI 人工智慧的發展。看完這本書，你可以了解到為什麼這些科技巨頭的股票可以擁有高估值，主要原因絕對不僅僅只是炒作或泡沫這麼簡單，而是這些公司在產業中不可取代的領導地位，讓市場對於它們的未來成長有高度信心。

競爭優勢中最可怕的就是壟斷的力量。在科技產業中，這些科技巨頭對於一般消費者提供的服務建立起網絡優勢，使得需要倚靠它們的企業也愈來愈多。也因此，科技巨頭更順理成章地提供無法負擔高資本支出的中小型企業額外資源，來鞏固它們的規模優勢。未來，倘若政府也必須倚賴這些企業來執行國家政策與國防發展，那它們代表的影響力就更不容忽視了。

愈是這樣，投資人愈應該心生警惕。企業的力量是否該超越國家的權利，或是政府會推出制衡措施來規範企業無限制的發展？一旦如此，市場絕對會做出相應的反應，當這個時機來臨，到底是該出手或是該放手，留給讀者在這本書中找到答案！

( 本文作者為Jenny Wang， JC 趨勢財經觀點版主 。 摘自艾美．韋伯著《AI未來賽局：中美競合框架下，科技9巨頭建構的未來》，八旗文化提供)

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