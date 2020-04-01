張忠謀：除了台積電 還有芬

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書讀者大概都知道張淑芬是一個慈善家、一個出色的畫家，也是我的愛妻；讀者大概也都知道我創辦、經營台積電三十餘年後，在一年多前退休。提起張忠謀，讀者大概會說：「他的成就就是台積電。」

讀者大概不知道，至少在我的心目中，除了台積電外，最近十幾年我還有別的成就：我啟發了芬的畫畫天才；我鼓勵了她的慈善事業，而且「引路」（就用這書書名吧）使她發展她的特長；更巧合地，她創始的「慈善平台」理念正與台積電「創新平台」理念吻合——也許這就是所謂「心有靈犀一點通」吧？

芬的慈善事業自台積電志工社開始。這在本書第一部第一章就有相當詳細的敘述，我也不重複了。一開始，我就對她說：「不要碰錢」。

為什麼「不要碰錢」？ 因為管錢不是芬的長處。芬的最大長處，也可以說是任何慈善事業家必須條件（sine qua non），就是她那一顆熱烘烘的幫助弱者（老、病、貧、經過災難的人）的慈善心。西諺有云：「狐狸知道許多事；刺蝟只知道一件大事」。在慈善事業上，「大事」就是要幫助弱者，而芬正是那刺蝟。

至於「慈善平台」呢？ 就是聚集多家公司、個人以及台積電慈善基金會、志工社的資源，來做慈善事業。台積電「創新平台」成立多年，它聚集台積電的製程技術、客戶的設計，以及第三者的智慧財產，做出有用的半導體產品——相似的理念。

再講芬的畫。

芬在二○○六年開始學畫，起初畫些水果、盆景之類，我並不覺得怎麼特別，芬的興趣也不很高，一直到二○一○年，有一次我們去阿姆斯特丹旅遊，參觀當地的博物院，看到一幅「戴黑帽的女士」，覺得這畫裡的女士很有氣質，兩人佇視甚久，離開博物院時芬買了一張此畫的照片。回到台灣後，她開始創造她自己的「戴黑帽的女士」，她把女士的服裝改成中國式，把女士的面容畫成年輕的自己。「戴黑帽的年輕張淑芬」的氣質，絕對不輸原作。這畫我一直掛在我書房正對書桌的牆上，一抬頭就看到。看到的不只是美麗的芬，也是畫家一絲「似水流年」的惆悵——不是遺憾，沒有遺憾，只是細細一絲的惆悵。

在我心目中，「戴黑帽的年輕張淑芬」是芬的創作的開始，此後她的畫就步入新的境界。但是，五年前，她忽然說不畫了。我追問為什麼？ 她說畫室太小了，她不能畫大幅的畫。的確，那時她的畫室面積很小，而且我的跑步機也在裡面。我說，那麼我們再去找一個畫室吧。

我沒有想到的，倒是芬在台北幾乎最貴的公寓大廈裡買了一所公寓，就把它當做她的畫室。這畫室位在大樓二十幾樓，俯視台北，廣闊落地的玻璃窗外的景觀極好。芬的創作——我現在稱她的每幅畫都為創作——也步入更新的境界。芬常說我不懂她的畫，我的回答總是：「喜歡就是懂」。我幾乎每幅都喜歡。

這幾年芬的畫好幾次在蘇富比與佳士得拍賣；當然，賣畫不是一個賺錢的行業，因為要賣許多畫才抵得上她畫室的折舊。但我很高興有許多人喜歡（懂）芬的畫。

現在天下文化要出這本《引路》，我很高興天下文化為芬的慈善事業以及她的畫家生涯留下這個紀錄；我也很高興天下文化邀我作序，讓我有這個機會誇誇我對芬的慈善事業以及畫作的小小貢獻——雖然對我，這小小的貢獻是大大的成就。

(本文作者為台積電創辦人張忠謀。摘自林靜宜著《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》，天下文化提供 )