楊應超：你活著不是為了工作─財務獨立後，人生始得自由

很高興有這個機會幫我芝加哥大學學弟葛蘭．薩巴帝爾（Grant Sabatier）的這本書寫序。也很巧，葛蘭去年還來美國鳳凰城，跟我們當地的FIRE 會員見面談這本新書。

FIRE（財務自由，提早退休Financial Independence, Retire Early）這個運動在美國已經行之多年，所以包括我和葛蘭不但研究了幾年，也不約而同的出書來討論及宣傳這個觀念。

財務獨立，你才真正自由

去年我自己的FIRE 專書《財務自由的人生》出版後，就聽說葛蘭的這本書，所以在遠流出版社接觸我之前，我已經拜讀完畢了。葛蘭這本書的重要概念其實跟我及其他FIRE專書當中的概念都有一個共通之處，那就是要先瞭解上班賺錢只是個過程，而不是你的目的，因為你最寶貴的資源是時間，不是金錢。如果能儘早達到財務獨立，你的人生才能真正的自由，去做自己想做的事情，來為自己而活。

到達財務獨立這個目標雖然一樣，但是每個人對於財務獨立的定義都不一樣，到達的方法也不一樣，所以不同的FIRE 書籍可以帶給讀者們不同的角度思考，因為也只有你才可以為自己決定。打比方來講，通常大家都會參考百分之四法則，也就是說要存到年花費的二十五倍，就可以財務自由。

可是每個人過的生活不一樣，有人每年可能要花五十萬，但是郭台銘可能每年要花一億，所以每人財務自由要存到的二十五倍金錢數額都不一樣，而不是像很多媒體隨便丟出一個數字讓大家來用。有人退休後住鄉下清心寡欲，不需要花很多錢；有人退休後希望環遊世界，住大房開好車，所需的花費當然也高。還是一句話：你的自由只有你自己才可以為自己定義，你高興就好，不要管別人如何過生活，也不要被別人影響到。

現在的職場人生有意義嗎？

如果有原因，做起事來就會有動力，事半功倍。如果你現在在看這本書，想追求財務自由，就應該問一下自己：為什麼要財務自由？有錢人像郭台銘也不是萬能，但是郭台銘跟你不一樣的地方是，他的錢夠多，很多煩惱是可以用錢解決的，想做什麼（像選舉）就做什麼。但是你可以嗎？

試想，如果你錢不夠，不是「吃不到美食」的那種不夠，而是「根本每天吃不飽」的不夠，你感覺如何？你自己就算了，如果讓家人餓肚子，小孩營養不良，你又做何感想？沒錢吃新鮮健康有機的食物，天天吃垃圾食物或便當，沒空去做運動，這樣對健康好嗎？

萬一珍愛的家人生病了（當然台灣現在有健保），但是如果沒錢看最好的醫生，不能使用健保沒給付的自費藥品或療程，又或是萬一哪天健保倒了，該怎麼辦？或是，如果孩子課業表現優秀，卻沒錢讓他們上最好的大學、受最好的教育，不是很可惜嗎？孩子如果被迫一邊打工賺學費，一邊上學，沒時間念書，功課又會好嗎？

再回頭想想自己：如果存款不夠，每月當月光族，必須每天塞車或擠捷運去上班，在辦公室裡看盡老闆臉色，為了五斗米折腰，又不能也不敢辭職換工作；受著老闆、同事、客戶的氣，玩著辦公室的政治，過著幾乎像是「後宮甄環傳」那樣的算計人生，而且整天擔心被炒魷魚交不出房貸就要露宿街頭，擔心沒錢繳房租被趕出去，就算有繳房租也可能隨時被房東收回房子（尤其是年紀太大之後）。如果現在不早點計劃、採取行動，老了成為窮苦老人，租不到房子也沒有能力再賺錢了，這樣不是很痛苦嗎？一輩子只是為了糊口，被迫上班到人生的盡頭，這樣的人生有意義嗎？

開始追求你的理想人生

當然，每個人的想法都不一樣，人各有志，還是那一句話，只有你自己可以決定什麼樣的生活是對的。但是如果你已經讀到了這裡，就應該和我跟本書作者葛蘭一樣，可能是想要找方法存到足夠的錢，提早退休，不只是過基本的生活，而是想要追求心中理想的目標，不讓這輩子白活一場。那麼，就請早一點積極的細讀這本書，開始行動，到達財務自由吧！

(本文作者為楊應超 – 外資分析師，暢銷書作家，FIRE 代表人物。摘自葛蘭‧薩巴帝爾著《財務自由，提早過你真正想過的生活：楊應超Kirk Yang審定推薦，關於時間、自由、金錢、副業的實用思考》，遠流出版提供)

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