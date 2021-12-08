讀者私房書單》真正了解價值投資 進而實踐

推薦人：Rick Chiu

推薦書：

《文明、現代化、價值投資與中國》

作者：李彔

出版社：天下文化

推薦理由：

這本書告訴我們”價值投資”的內涵，其中價值投資的四個基本概念：

1.股票是公司的部分所有權，而不僅僅是可以買賣的的一張紙。

2安全邊際：投資的本質是對未來進行預測，而我們對未來無法精確預測,只能得到一個機率，所以需要預留安全邊際 。

3.市場先生：市場的存在是為了來服務你的，不是來指導你的。

4.能力圈：投資人需要透過長期的學習建立一個屬於自己的能力圈，然後在能力範圍之內去投資。

另外從本書中也能了解投機與投資的區別。除了價值投資外，同時作者對於中西方的歷史文化的演變及現代化的過程，做了詳細的說明與分析，更希望價值投資能夠在未來的中國實現。

查理蒙格讚譽作者李彔不是常人，他是中國的巴菲特！

最後作者在自序內文的標題寫著”真知即是意義”，就是希望投資人能夠真正了解”價值投資”，進而實踐它！

所以我認為這本”文明 現代化 價值投資與中國”真的是一本好書！值得投資人好好閱讀！