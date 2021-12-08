讀者私房書單》俗世哲學家 值得一讀再讀

推薦人：十八學士

推薦書：

《俗世哲學家：改變歷史的經濟學家》

作者：海爾布魯諾

出版社：商周出版

推薦理由：

本書主題在敘述從亞當斯密開始，到熊彼得等，兩百多年來，重要的經濟學家，其中包含他們的理論簡介以及生平大略，作者不想稱他們經濟學家，因為這個名稱太普通，所以稱他們為俗世哲學家。

在介紹俗世哲學家的同時，作者也帶著讀者走了一趟資本主義晚近兩百多年的歷史，描繪出資本主義如何和工業革命以及帝國主義合作，三者挾其沛然莫之能禦之勢，終結了封建制度，打趴了共產主義，進而主宰了這個世界。

這些俗世哲學家各自有其特色，有的在政經舞台上，長袖善舞。有的在學術機構中，大放異彩。當然，也有在革命的路途上，征戰半生。他們泰半具有能從過去的經驗中，提出理論，進而清晰的預測未來。或準或不準，但是，我們眼前的這個世界，的確是因為有他們而有所不同。

這是一本值得一讀再讀的好書。