這個奢華露營一泊4食　竟然還吃得到A5和牛

想有個頂級露營體驗到「斑比跳跳」就對了，位於新竹橫山鄉將奢華露營(Glamping)再推向更高層次。

營區位於新竹橫山，從台北市開車1.5小時可達，離塵不離城。座落青山環繞的山谷，傍著原始山林而建，營區高低錯落，每頂營帳都有不同風景。無需出門排隊，帳篷內就能舒服洗熱水澡，晚餐還可大啖A5和牛，如此享受、恐會讓人都不好意思說自己是來露營了吧！

大啖A5 和牛美饌，星光電影院烤棉花糖

豪華的一泊四食饗宴在3點由下午茶打頭陣，餐食由一支專業廚師團隊精心準備，水果沾熱巧克力加上宜蘭蔥油餅，這套下午茶有甜有鹹，擺盤不輸五星級飯店。

半自助式晚餐更是頂級，主餐是日本A5和牛燒烤搭配焗海鮮與九孔鮑，採冷藏手切處理的和牛，肉質軟嫩鮮甜！餐檯上還有東西式料理任君選擇，貼心主廚還準備入口即化的台灣味爌肉迎合長輩胃口。





晚餐過後，草地上升起營火，山谷春夜微寒，正好湊近烤火取暖。月光星空下的露天影院，是美好的觀影體驗，不僅提供鹹甜爆米花，還能一邊烤棉花糖，暖在手更甜在心。

藉由露營接近大自然，把心打開、讓自己慢下來，正是野營的魅力所在，有什麼比躺在帳篷內的舒適床墊上、伴隨蟲嘶鳥啼立體聲入眠還更奢華的呢？

圖文提供：EAN、EAN部落閣 & 同步刊登於 行遍天下4月號雜誌

野奢露營

斑比跳跳

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

電話：0930-816-898

營業時間：僅開放每周五、六、日住宿，採預約制(平日僅接受團體包場)

費用：豪華帳一泊三食費用：週五入住：2人9,800元，加1人加2,580元(12歲以下1,980元)週六、日入住：2人10,800元，加1人加3,580元(12歲以下2,380元)

備註：需自備浴巾與防蚊液

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