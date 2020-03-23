沒有人咖啡館，但卻陪玩陪吃陪拍照

疫情當道，為了減少人與人的接觸，如果來東京這間「沒有人咖啡館」應該可以大大減少接觸。這間位於東京剛剛開幕的澀谷FUKURAS百貨5樓，「Pepper PARLOR」咖啡館是一間機器人接待、點餐、甚至桌邊陪玩的科技咖啡館。

只要鎖定雙眼，即使客人左右移動，Pepper也會跟著你左右晃動頭腦。圖／行遍天下提供

打完招呼後，前面螢幕會顯示可以點的餐點與飲料。圖／行遍天下提供

如同酒店接待大廳一樣的弧形櫃檯，一列機器人等候著客人的光臨，「Pepper PARLOR」是以日本軟銀在2015年推出具有人類情感表達的Pepper為主角，由Pepper接待、共玩的機器人主題咖啡館。



點餐時預約，接著就會有Pepper來「坐檯」，展開對話。 圖／行遍天下提供

由Pepper迎賓與應對點餐，更可預約咖啡上桌時機器人坐檯陪玩。Pepper偵測與人眼睛的對望後展開對談，不但會陪聊，更提供心理測驗、記憶遊戲等有趣的桌遊，更酷炫的是如果想幫他拍照，他還會跳舞與擺出專業的POSE，讓喝咖啡的過程絕無冷場。

等餐點來之前，推薦先來挑戰一個記憶遊戲。圖／行遍天下提供

挑戰完畢，Pepper還會給評分，這次記憶力只有40pt，分數頗低(哭)~。圖／行遍天下提供

咖啡中規中矩、鬆餅則是加入許多馬茲卡彭的鹹味鬆餅，也算好吃。圖／行遍天下提供

此外，前一代的NAO機器人則會在定時展開跳舞與樂團演奏，讓享用咖啡的過程中科技感十足呢。

第一代機器人NAO定時會舉行自己的舞蹈表演，雖然只有左搖右晃，但都能跟上節拍也很可愛。圖／行遍天下提供

景點介紹

澀谷FUKURAS

地址：東京都涉谷區道玄坂1-2-3

網址：shibuya.tokyu-plaza.com

營業時間：商店2-5、8樓10:00∼21:00、6-7食堂、17樓餐廳11:00∼23:00、18樓餐廳吧11:00∼24:00

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