「白露」來臨 代表秋天正式報到

2023 年 9 月 8 日迎來二十四節氣中的「白露」！但讀者們知道嗎？其實白露取名的由來相當唯美浪漫，此外，在這天又什麼習俗跟禁忌呢？此篇讓你一看就懂。

白露的涵義

二十四節氣中的「白露」，是第 15 個節氣，也是繼立秋與處暑之後，秋天的第三個節氣，此時太陽到達黃經 165 度，天氣慢慢轉涼，也因為早晚溫差大，水氣容易遇冷而凝結成晶瑩剔透的露珠，因此命名為白露。

白露俗諺

白露來臨也意味著秋天的到來，所以古人白露之後也會特別著重保暖不免感冒，而務農的人家也會注意氣候狀況，若是露水充足，晚稻也會有好的收成。

「處暑十八盆，白露勿露身。」意味者處暑仍熱，每天須用一盆水洗澡，過了十八天，到了白露就不要赤膊裸體了以免著涼。

「白露秋分夜，一夜冷一夜」指的也是節氣進入白露之後，天氣慢慢變涼，要多注意保暖。

「白露南十日九日濕」，表示天氣漸涼了，若刮南風，則降雨多，南風起自海洋，自然帶來濕氣。

「白露白迷迷，秋分稻秀齊。」意思是說，白露前後若有露，則晚稻將有好收成。

白露養生飲食

白露時節晝夜溫差大，從養生的角度來看，要多注意「秋燥」，也就是容易口乾舌燥與皮膚乾燥，此時適合食用性平、溫的食物，避免涼性或過於刺激的飲食，像是山藥、銀耳、蓮藕、豆漿、水梨、南瓜等當季新鮮蔬果，都是很適合食用的食物，同時也要注意多補充水分。

白露禁忌

白露時節應注意預防呼吸道疾病，包含氣喘、過敏等。此外，也要注意早晚的溫差，出門也別多帶上一件外套，以防因溫差的變化而感冒。並且可以多把握中午的午休時間養精蓄銳，晚上也別熬夜，把握睡覺的黃金時間極為重要。

同時，小孟老師也特別分享「白露」需要注意的事項。

穿衣不宜裸露：白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，外露容易感冒著涼。

禁喝冰水：白露天氣轉涼，所以不宜喝冰水，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。

忌過度運動：白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動容易造成氣血循環不好，身體不易代謝,造成身體淤堵影響健康。

睡覺冷氣不宜調太低：白露節氣睡覺冷氣不宜調太低，調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞，手腳冰冷。

忌夜晚不蓋被：白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

沖豬與兔這兩生肖，外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。

作者／Irene Chen

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