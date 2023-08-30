陸企「打群架」搶搭電動車浪潮！泰國產業重鎮地價飆3倍，台廠的機會在哪裡？

在當前全球「去中化」的趨勢浪潮下，跨國公司正積極重塑供應鏈，而坐擁全球第三多人口的東協，已日漸成為「中國+1」的必修顯學。在這盤棋局中，不同的陣地，也逐漸演變出各自特有的產業定位與利基，而泰國，儼然將是新的汽車製造區域中心。

從鴻海、群光、英業達到台達電，中大型台廠紛紛布局泰國，台灣指標印刷電路板（PCB）業者，如台虹、聯茂、滬士電、欣興、華通等，也紛紛發布公告，宣告或新增對泰國的投資。台商的投資火力，亦反映在官方數字上，依據泰國投資促進委員會（BOI）的統計資料，2022年台商赴泰獲准投資案計有44件，核准金額約13.2億美元，相較2021年同期大幅成長152.3％。

國內大企業紛至沓來，眼前最主要鎖定的商機，多半就在於電動車大浪。統計顯示，截至2023年第一季，泰國所售電動車占整體東協比重，已達到近8成水位。

去年8月，中國電動車龍頭比亞迪聯合當地合作夥伴RÊVER在曼谷召開品牌發布會，宣布正式進入泰國乘用車市場；12月，特斯拉（Tesla）在曼谷舉辦發表會，宣布在泰國開賣Model 3和Model Y兩款電動車，為該公司首次進軍泰國市場。

值得留意的是，除了哪吒之外，比亞迪、上汽、鴻海與PTT合資的Horizon Plus，乃至2020年底即宣布要在泰國生產插電式混合車的日本三菱，這些公司設廠的地點，都不約而同地集中在一條簡稱EEC的廊帶上。

EEC全稱為「東部經濟走廊」，是「泰國4.0（Thailand 4.0）發展計畫下的旗艦項目。這套期程長達20年的國家發展計畫，聚焦在十大目標產業，而排在第一波重點產業之首的，即是電動車。

泰國台灣商會聯合總會會長陳漢川則引述公開資料指出，從EEC規畫上路至今，所有電動車相關產業的大型投資額已超過6千億泰銖，「今年絕對會更大，因為中國企業一直進來！」

大廠爭相搶進，也帶動土地價格飛漲，根據不少園區的公開資料顯示，作為EEC當中主要國際車廠聚落的羅勇府，短短幾年間地價已翻了3倍有餘，不少台商感嘆：「現在想去EEC設廠，根本就搶不到地。」

此外，陳漢川亦留意到，中國車廠在泰國的布局「非常團結！」他舉例，最近上汽集團登高一呼，表態想要打造電動車聚落，就有許多中國企業立刻跟進。

中企的搶進，也如實反映在銷量上。據統計，2022年泰國電動汽車銷售約2萬輛，前三名暢銷車款皆是來自中國的長城汽車及上汽集團；至於龍頭比亞迪亦未落人後，其純電SUV車款Atto 3自去年10月在泰國上市後，一舉擠下長城、上汽，成為今年第一季泰國電動車的銷量冠軍。

那麼，台廠的機會又在哪裡？對此，工研院產科國際所研究經理吳佩玲建議，台廠要切入，可先從能源廠商或電力業者著手，「因為這些是國有企業，可以做示範計畫，跟政府溝通也會比較容易。」

吳佩玲觀察，台商要切進泰國電動車市場，大致有三個進路，一是如果台商是傳統車廠的供應商，那就跟著車廠一起轉型即可，順便了解當地政策；另一個比較大的機會在充電、儲能，「這大部分會從標案開始，例如先從電動巴士、電池開始做。」第三則是系統整合，「台灣系統整合技術好，系統整合、營運服務、電力管理、售後維修都是可以切入的機會。」(閱讀全文…)

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