6間東京伴手禮：3大甜點師監製「NEWYORK PERFECT CHEESE」日本人評第一名是這間！

出國玩的完美句點就是購買伴手禮！東京伴手禮推薦，無添加香料的「Number Suger」牛奶糖、起司大師們監製的「NEWYORK PERFECT CHEESE」和多款精選的糕點。

日本被譽為伴手禮第一名的國家，從精緻的糕點到質感滿分的外盒包裝，都富有職人講究的精神。不管是帶回台灣做紀念還是送親朋好友，都是很好的選擇，但選項如此豐富總是會令人不知道該從何下手才好，連挑選都成了困難！今天Talter為你介紹6間連日本人都愛不釋手的店家，有被日本評為最受歡迎的伴手禮「CAPTAIN SWEETS BURGER」迷你漢堡、使用天然材料製作的牛奶糖「Number Sugar」、集結3位世界知名甜點師監製的「NEWYORK PERFECT CHEESE」、迷你可麗餅「AUDREY」和只有唯一一間店舖的「Mille Feuille Maison Francais」千層派等都是必買品項。來日本遊玩的讀者千萬不要錯過，帶上最好吃的伴手禮再回台吧！

CAPTAIN SWEETS BURGER

CAPTAIN SWEETS BURGER被評為東京第一名的伴手禮，每一盒分別有巧克力抹茶漢堡、草莓漢堡、起司巧克力漢堡口味，甜食與鹹味恰到好處的搭配，加上漢堡尺寸剛好一口吃，忍不住一口接一口完食。

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站1F來線檢票口沿南通道

Number Sugar

2013年於表參道街角店開始的Number Sugar，現在在東京已有4間店！主打不添加任何香料、色素所製作的牛奶糖，口味利用數字去做區分，像是香草、焦糖、鹽味、咖啡等都很受歡迎，到店裡購買可依照喜好搭配成一盒，或是直接買綜合的。

表參道店地址：東京都澀谷區神宮前 5-11-11 1 樓

NEWYORK PERFECT CHEESE

NEWYORK PERFECT CHEESE是由3位世界知名的甜點師監製設計出來，曾任職白宮糕點師的Bill Yosses、日本首位獲得世界起司大賽冠軍的村瀨美幸、法國國寶級起司專家Rodolphe Le Meunier，在東京車站開了第一間店後立刻聲名大噪，現在已有6間分店，最棒的是在成田機場也能買到，奶油香氣的貓舌餅乾夾入濃郁的起司，沒吃過的人一定要試試看。

東京車站店地址：東京都千代田区丸の内1−9−1 東京駅構内 南通路エリア（1階「丸の内南口」の改札内）

AUDREY（オードリー）

日本的可麗餅做到世界有名，竟然還能變成伴手禮！AUDREY最受歡迎GLACIA，牛奶、巧克力口味都有草莓點綴，中間擠入北海道奶油，另一款奢華版則是水果酒奶油，最後淋上杏林片，官網推薦可以放入冰箱完享用，美味程度再提升。

高島屋日本橋店地址：東京都中央區日本橋2-4-1

CAFE OHZAN（カフェオウザン）

CAFE OHZAN從外盒到糕點都有可愛的小碎花裝飾，伴手禮首推麵包棒系列，可常溫保存，麵包棒外層淋上品牌原創冰淇淋口感醬料，是利用蛋白、濃縮果汁與細砂糖混合製成，並搭上玫瑰、芒果、檸檬、椰子、巧克力等口味，每一款的設計都像是藝術品。

銀座三越店地址：東京都中央區銀座4-6-16 地下2樓

Mille Feuille Maison Francais

到Mille Feuille Maison Francais一定要買的就是千層派，法式小麥製作的餅皮，放入嘴內一層層化開，夾在中間的清爽檸檬奶油和酸甜的覆盆子奶油，香味撲鼻而來，Mille Feuille Maison Francais目前只有一間分店，想要購買的人記得到銀座逛逛。

松屋銀座店地址：東京都中央区銀座３丁目６−１ 松屋銀座 B1

作者／Bonnie Chang

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