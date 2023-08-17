日本職人的手藝從壽司開始！6間東京米其林壽司推薦

好吃的壽司講求的是師傅的手藝！米其林今年竟只評鑑出1間3星等級的壽司，而多間一位難求的壽司店，都曾跟「壽司大師」們學習，完美承接下職人的精神與料理功力。

規劃一場日本旅遊之旅，品味正宗的道地壽司文化絕對是不可或缺的一部分，在東京吃壽司不想踩雷，照著米其林名單走絕對沒錯！Tatler 也為你精選6間2023東京米其林壽司店推薦，帶領著饕客走進最優秀的壽司店，每一道壽司可都是匠心之作，呈現著令人驚艷的獨特風味，絕對不會讓你失望！「青空」、「「東麻布 天本」都曾受過日本壽司神級的大師親自教學，學成一身好工夫，將精髓注入料理中。「鮨 よしたけ」則是唯一被評為3星的壽司店，美味程度自然不在話下。究竟壽司美味的秘密是什麼呢？本篇就帶你來揭曉。

鮨 よしたけ（Sushi Yoshitake）

「鮨 よしたけ」是本次唯一被評為米其林3星的壽司店，主廚吉武正博旗下共有3間店，「すし宮川」位於扎幌是讓徒弟坐鎮，另一間則開在香港「すし志魂」也都曾獲得米其林的肯定。吉武正博走的是江戶前風的壽司，壽司飯利用獨特的醬料與赤醋調配，越嚼越香，而店內是嚴禁攝影、拍照，請尊重店家。

地址：東京都中央区銀座7-8-13 Brown Place 9F

日本橋蛎殻町 すぎた

「日本橋蛎殻町 すぎた」位於東京中央區，2023年獲得了米其林2星的肯定，主廚杉田孝明在醋飯上相當講究，在多次研究後，使用每季釀造的穀物醋、糟粕混入軟硬適中的壽司米製作，搭配新鮮的海鮮，每一口都令人驚艷。

地址：中央区日本橋蛎殻町 1-33-6 B1F, 東京, 103-0014, 日本

青空

米其林2星的「青空」主廚為高橋青空，是「壽司之神」小野二郎的徒弟，曾在小野二郎底下學習13年之久，直到2006年才獨立開業「青空」！不同於師傅的營業模式，「青空」店內販售酒，也有足夠的時間用餐，在海鮮的處理上完美，幾乎沒有腥味，小野二郎曾在紀錄片時展現出對手藝相當講究，高橋青空要能受到肯定一定也下了許多功夫，推薦大家到「青空」享用被磨練已久的手藝。

地址：東京都中央区銀座8丁目3−1 6階

東麻布 天本

在日本的壽司店主廚是出自什麼門派的很講究！「東麻布 天本」主廚天本正通，其實本來沒有想走壽司師傅這條路，直到朋友引薦東京知名壽司店「海味」的大師長野充靖，他被長野充靖的熱情所吸引，成為了「海味」一門弟子，學習約7年之久。「東麻布 天本」開業半年就受到米其林2星的肯定，天本正通在店內利用柴火炙燒的烹飪方式也成為話題。

地址：東京都港区東麻布1-7-9

波濤

「波濤」於2020年開業，對比其他間雖然較年輕，但主廚熊切大地曾在先前介紹的，米其林2星「東麻布 天本」接受嚴格的訓練，而自己開業的「波濤」也獲得米其林1星的榮譽，除了壽司必備的海鮮外，熊切大地也會挑選日本各地時令食材，像是近期有來自鹿兒島的炭烤竹筍、三重線的烤龍蝦、能登鰤魚和辣蘿蔔等，與其他店做出區別。

地址：東京都新宿区神楽坂5-7

作者／Bonnie Chang

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