花蓮超強5間絕美海景民宿必住：「SEA民宿」豪爽無死角觀海玻璃屋、「斯圖亞特海洋莊園」歐風古堡民宿太浪漫！

說到花蓮旅遊，住宿絕對要訂海景房才能一飽眼福！原來2023這5間海景民宿是花蓮超強海景民宿？現在訂房還來得及嗎？

緊鄰太平洋的台灣東半部，因其擁有壯麗的山脈和迷人的海岸線而被稱為「台灣後花園」，除了擁有許多獨特的人文歷史痕跡，花蓮也因好山好水的絕美景緻、依山傍水的絕佳地理位置和獨特風光，讓人一放假就馬上來報到。這次編輯為你精選了 5 間超強的花蓮海景民宿，不僅睜開眼就能看見絕美海景，各自也都擁有別緻的特點，是旅程的最佳落腳處，更是感受遼闊海洋的理想之選，每間都讓人好心動！

說到花蓮旅行就一定要配花蓮的海景民宿，還沒想好要訂哪間嗎？現在就快筆記起來，跟著編輯一起規劃令人心曠神怡的看海之旅吧～

花蓮 S.E.A 民宿 – 藍海曙光

花蓮SEA民宿 – 藍海曙光（圖片：@sutingw）

位於海景第一排的絕美玻璃屋民宿，以大片玻璃落地窗設計為特色，能享受「邊泡澡邊聽浪」的體驗，不論欣賞日出日落，都能在這裡找到完美的角度。打開窗簾能望見無邊海灣、無死角市區海景視野，隔音設計也相當出色。交通十分方便，走路三分鐘就到東大門夜市！

地址：花蓮市海濱街72號

緩慢石梯坪

緩慢石梯坪（圖片：Agoda ）

位於石梯坪遊憩區內，悠閒散步即可欣賞世界級地質景觀，一次將山海美景盡收眼底。裝潢走簡約雅致風格，此外也提供精選香氛備品、舒適書房，並不定期展出在地藝術家的創作。主廚則依時令與特產設計晚餐菜單，隨著管家說菜，邊聽故事邊用餐，體驗花蓮的緩慢生活。

地址：花蓮縣豐濱鄉港口村石梯灣123號

儷舍海景民宿

儷舍海景民宿（圖片：@zerowennini）

曾獲選全台 10 大浪漫民宿，只有四間房，但間間都有陽台和 180 度海景，裝潢風格融合明亮舒適的簡約及熱情浪漫的南洋，擺飾層次疊合的溫度感更給旅客一種「家」的感覺。此外入住也享有以當地時令水果與特產製成的英式下午茶，能邊品嚐著美味邊陶醉在依山傍水的美景中。

地址：花蓮縣壽豐鄉大坑65號

海的聲音

海的聲音（圖片： @c__yurou）

緊臨太平洋，位於第一排的無遮蔽海景渡假勝地，在房間裡就可以聽到海浪拍打的聲音，用耳朵享受海洋的寧靜與美麗。裝潢走悠閒渡假風，用完早餐後更可以到民宿的草地庭園散散步，感受花蓮的陽光。距離遠雄海洋公園、海崖谷、山度空間也不遠，地理位置相當不錯。

地址：花蓮縣壽豐鄉福德16-1號

斯圖亞特海洋莊園

斯圖亞特海洋莊園（圖片：@hobbittravel）

海岸線旁的英倫風海景民宿，整體設計成浪漫古堡庭園，在台灣就能體驗在歐洲國家度假的氛圍感。看海只是標配，他們主打藍天大海與游泳池連成一線的無邊際泳池，民宿內更有三百坪海景戶外空地，不僅寵物、親子友善，也適合不同族群前來度假放鬆。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德80號(台11線11公里處)

作者／Emma Feng

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