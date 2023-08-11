花蓮旅宿｜暑期限定南洋風情　全時段體驗熱情四溢的海洋動感玩樂

今年暑假遠雄悅來首推「南洋情調」洋溢系列主題活動，讓爸媽不用舟車勞頓趕行程，就可帶小孩定點享受吃、住、遊、玩，自由搭配的南洋夏艷專屬遊程。遠雄遊憩休閒事業武祥生董事長表示：「遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店20年來的首度大幅改裝，一方面強化主題樂園『園中園』概念，各區獨立發展精采主題並結合活動演出；而悅來打破飯店舊有空間限制，將自然與體驗相互結合，創造『老少皆宜、各適其所』的新旅遊提案。」

大海星空佐南洋燒烤BBQ

來到飯店最佳觀海景的火舞廣場，大小朋友被Live Band的歡樂音樂吸引著舞動身體，「南洋夏艷?音樂星空BBQ」已熱情登場。來到這裡，除了隨著音樂舞動，現場大塊朵頤極品脆皮現烤乳豬、充滿南洋風味的新加坡肉骨茶湯、香辣叻沙、斑蘭葉料理等各式異國燒烤料理，還可以暢飲沁涼的啤酒與氣泡飲，讓味蕾充分感受到來自南洋的熱情。入住時也不要錯過飯店內獨攬270度太平洋海景的親子娛樂中心─瑞奇活力館，內有大大彩色球池的海怪試鍊所、限時跑酷遊戲區的百慕達競技場等，這裡可是全齡兒童與青少年的親子專屬的娛樂天地呢！

大人小孩都愛動靜皆宜水域活動

既然是南洋異國假期，自然少不了與「水」共樂的精彩體驗。遠雄悅來也特別為入住的遊客設計豐富的水域活動，像是在無汙染水域體驗SUP立式划槳；或由專業教練團隊全程帶隊，在安全的水域恣意踏溪、跳水、漂溪。如果不想外出，待在飯店也不無聊！可以安排孩子參加泳池畔派對來場好玩的水上排球趣味賽，或體驗烏克麗麗音樂互動。另外，無論選擇哪個住宿專案，都能擁有贈送的泳池畔派對餐飲抵用券，以及海洋公園的無限暢遊入園券，入夜後，泳池畔還有電音派對以及現烤小食與清涼飲品，讓人不禁迷戀南洋風情和花蓮夏夜交融帶來的雙重魅力！

飯店資訊

遠雄悅來大飯店

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

電話：03-812-3999

網址：www.farglory-hotel.com.tw

2023菁鑽券住宿專案

每張票券價格$3,999，可入住山景客房1晚，含英倫自助早餐2客。 贈迎賓水果或花蓮特產。花蓮車站或機場來回接駁1次及停車全日免費。 免費使用室內外游泳池、健身房、三溫暖、桌撞球、WIFI服務。 享館內餐飲9折優惠(需加10%服務費)及皮爾沙酒吧調酒飲料買一送一。

【使用菁鑽券注意事項】

平日每房每晚加價2,000元、小假日每房每晚加價4,000元、假日每房每晚加價5,000元。入住豪華海景客房每房每晚加價$600。如指定入住其他房型，需另付房價差額。

本農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

本平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

2023專屬【南洋夏豔】住房專案

即日起至8月27日止，1泊2食12,000元起。專案內容：山景客房1晚、英倫自助早餐2客、悅來美饌晚餐美饌晚餐：【四選一】南洋夏艷音樂星空BBQ |英倫西餐廳自助餐|唐苑中餐廳套餐|秋草日本料理鍋物套餐。水悅泳池畔及皮爾沙酒吧，餐飲抵用優惠券 200元/房。 入住期間遠雄海洋公園無限暢遊(須至飯店辦理住宿手續取得門票憑證即可入園)、 花蓮車站或機場來回接駁1次。

【專案使用注意事項】

加價：大人每位2,800元、6歲以上(含)未滿12歲兒童每位2,300元。

*除了一泊一食，還有一泊二食、二泊四食和三泊六食等不同選擇，可以針對大小朋友們的喜好，自行組裝飯店提供的七大戶外主題遊程與四大主題餐飲，打造屬於自己家庭的夏日行程。

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