熱門城市｜90萬網友激推！　宜花東最夯玩樂KEY WORD

熱門城市.1 花蓮

大山大水的花蓮，除了以山海壯闊景色聞名，暑假期間，旅客願意安排的旅遊天數較長，夏季限定活動多，例如：「花蓮夏戀嘉年華」、「紅面鴨FUN暑假」都在搜尋行程榜居高不下，以下分享家庭與三五好友出遊的最熱門好所在，大多數玩樂景點與美食地理位置都不遠，建議玩家排進順遊一網打盡！

美食NO.1 玉里橋頭臭豆腐－花蓮店

美食NO.2 星巴克洄瀾門市

美食NO.3 佳興 冰菓 店

玩樂NO.1 東大門夜市

玩樂NO.2 遠雄海洋公園

玩樂NO.3 七星潭海岸風景特定區

熱門城市.2 宜蘭

台北人開車四十分鐘就能抵達，省去長車程之苦，而下交流道就到的礁溪成為週末小旅首選，宜蘭網美打卡景點多，更有適合親子同樂的農場與絕美秘境咖啡廳，能夠拍美照的環境對於旅客來說是安排行程的大重點，儘管要預約搶名額，但限量是殘酷的真理更令人趨之若鶩。

美食NO.1 柯氏蔥油餅

美食NO.2 白水豆花

美食NO.3 滿山望海

玩樂NO.1 羅東觀光夜市

玩樂NO.2 張美阿嬤有機農場

玩樂NO.3 清水地熱公園

熱門城市.3 台東

七、八月限定的「熱氣球嘉年華」有龐大集客效應，尤其是鐵路在去年918台東強震後修復完成，讓思念後山的旅人蜂擁而入，根據臺東縣旅館商業同業公會多位成員透漏，整個暑假都是一房難求的狀態，而在最受歡迎的遊程中，主要以網美打卡景點與風景秀麗的小鎮與在地小吃為大宗，在在顯示出經典台東無窮魅力！

美食NO.1 星星部落景觀咖啡

美食NO.2 大池豆皮店

美食NO.3 榕樹下米苔目

玩樂NO.1 鹿野高台

玩樂NO.2 初鹿牧場

玩樂NO.3 池上伯朗大道

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