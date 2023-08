日本京都美食推薦：火焰山牛肉丼必吃、吟釀久保田沾麵太難忘、Cafe & Sweets Ki No Ne抹茶冰大推！

許多旅人最初都是被京都如詩如畫的風景和歷史悠久的寺廟、建築所吸引,但後來常常發現自己對這座城市的美食多樣性感到驚喜。在這裡,古老的傳統與現代的變化相融合,形成了獨特的美食景觀。

從熙熙攘攘的小吃市場、傳統日式餐廳、甜點咖啡廳到酒吧,京都總能滿足不同的味蕾。繼續閱讀本文,讓自己沉浸在京都豐富的美食故事中,一次一口、一小口地探索這座城市。

市場

如果不走進錦市場,對京都的美食探索就不算完整,錦市場的歷史可追溯至14世紀初。熱鬧的市場綿延五個街區,擁有一百多個攤位,擁有各式各樣的道地美食。一定要品嚐新鮮的生魚片、醃菜和烤海鮮。還有京都特色菜,如腐竹(豆腐皮)、漬物(日本泡菜)等。

拉麵

當你想到京都時,首先想到的可能不是拉麵,但是,只要到吟釀久保田沾麵一次將會迅速改變你的想法。他們的招牌拉麵充滿了濃郁的肉湯,配有當地採購的肉類和蔬菜。一定要嚐嚐沾面,它是與湯分開的麵條,這樣你就可以蘸著吃,享受對比鮮明的口感體驗。

京都傳統日式餐廳

Kyoyamato是一家家庭經營的餐廳,位於京都寺廟區的寧靜背景下,擁有悠久的傳統,提供深刻的日本餐飲體驗。該餐廳成立於1877年,是幕府末期武士們秘密聚會的地方。Kyoyamato坐落在木屋內,周圍有美麗的私人花園,透過其美食編織京都的故事,每道菜都充分利用了季節。從春天的燉竹筍、夏天的烤香魚、秋天的松茸壽喜燒、冬天的雪蟹,在此用餐將是一次令人難忘的驚喜體驗。

甜點

Cafe & Sweets Ki No Ne提供視覺和味蕾雙重享受的甜點。招牌抹茶蛋糕甜美而平衡,向京都深受人們喜愛的綠茶傳統致敬,但如果想要更清爽的體驗,他們的刨冰甜點,大量的奶油和精選的時令水果是不錯的選擇。

肉多多

享用Oagari的烤和牛肉蓋飯,肉質鮮嫩可口。你可以挑選碗中的其他元素,無論是新鮮的海鮮還是流淌的蛋黃。之後,當你吃完大約一半的蓋飯時,還可以將碗變成茶泡飯(用熱茶湯煮的米飯)。

omakase

Monk距離著名的哲學之道 (Tetsugaku No Michi) 幾分鐘步行時間,是一家擁有14個座位的omakase風格餐廳,提供獨特的義大利和日本美食融合。主廚Yoshihiro Imai的料理方法是對京都精神的致敬:簡單、和諧、但深刻。在這裡,從農場到餐桌的食材與燃木烹飪相結合,產生了諸如招牌酸麵團披薩等配以當地時令食材的料理,與城市的魅力相呼應。

