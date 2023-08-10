一張財報救台股 下半年只有AI好，其他都不好？

文／黃俊超

隨著最強勢的AI族群進入震盪，盤面焦點回歸基本面，七月營收、第二季暨上半年財報陸續出爐，將成為股價調整的重要依據。

加權指數在七月的最後一個交易日，創下今年至目前為止最高點的一七四六三．七六點，當日成交量四九二二．七四億元則是年內次高，不過隨著最強勢的ＡＩ股迅速拉回，指數也跟著回測六○日均線支撐，暫時進入高檔整理型態，成交量雖然萎縮，仍保有一定程度的火種，給予個股依據營收與財報調整股價的空間。

美股、台股指標都是ＡＩ

在ＡＩ爆紅之前，過去曾被譽為一顆蘋果救台灣，如今影響力雖然逐漸縮小，蘋果還是香只是沒那麼香，在台灣依舊有著龐大的供應鏈。根據蘋果最新財報顯示，服務業務的銷售較一年前成長八．二％，帶動營收與獲利都是優於華爾街預期，不過終端硬體需求疲軟將持續衝擊，第四季財測恐不容易有太好變化，股價走跌、市值也應聲跌破三兆美元。

蘋果財報的主要狀況發生在硬體，iPhone營收較去年同期下滑二％、iPad減少二○％，穿戴裝置雖然沒有新品，不過包含Apple Watch、AirPods及Beats品牌耳機等，較去年同期增加二％，且大中華區營收回溫，執行長庫克表示看到明顯的加速成長。此外，根據彭博社透露，蘋果秋季發表會時間於九月十二或十三日舉行。

截至目前為止，蘋果本年度研發支出較去年同期高出約三一．二億美元，庫克表示，研發支出增加的部分原因是投入生成式ＡＩ領域。然而，香港天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果生成式ＡＩ進展明顯落後競爭對手，尚未有任何跡象顯示蘋果會在明年將ＡＩ邊緣運算與硬體產品整合，不過，日前彭博報導蘋果正在打造名為「Ajax」的大型語言模型，並準備推出自家生成式ＡＩ聊天機器人迎戰各國際巨擘。

業績表現同樣優於預期的Amazon，縱然ＡＷＳ（雲端運算服務）營收成長幅度已明顯趨緩，不過Rosenblatt分析師Barton Crockett看好Amazon可望憑銷售機器學習服務的規模和歷史，加上對客製化推論訓練晶片、大型語言學習模型等核心能力投資取得優勢，生成式ＡＩ將點燃雲端業務新成長階段。ＡＩ伺服器大廠美超微（Super Micro）財報亮眼，但財測不如市場預期。

美國財報季接近尾聲，已公告中約八成優於華爾街預期，然而重頭戲即將登場，壓軸的是王者Nvidia八月二十三日的財報與財測，外資機構Aletheia資本先喊先贏，隨著新一代AI GPU B100問世，明年Nvidia將出貨四○○萬台GPU加速器，AI GPU也將成長二．五倍，未來來自數據中心營收年複合成長率有望達到八五％，加上可能買回庫存股，目標價上看一○○○美元。

新台幣貶值至今年新低

美股目前仍屬高檔，中國狀況則不是那麼樂觀。繼去年十一月香港首富李嘉誠首度減持中國郵儲銀行持股後，近日李嘉誠創辦的長江實業，旗下新建案「親海Ⅱ」公布首批一三二戶打折後的銷售價格列表，每平方英尺約僅一四九九七港元，不僅較周邊中古屋相比便宜三成，房價幾乎等同於回到七年前。李嘉誠的大動作，不禁讓人回想二○一四年，全球一致看好中國房地產時，他幾乎完全退出在中國的投資，並大力買進英國資產，如今在香港打折銷售，為房地產市場投下震撼彈。隨著美中關係趨於惡化，中國疫後經濟復甦力道不如預期，消費能力也大受影響，過去，香港被視為中國經濟櫥窗，或許再次一葉知秋？

繼信評機構惠譽調降美國主權債信評由AAA調降至AA+之後，國際評級權威機構穆迪，宣布調降美國十家中小型銀行信用評級，同時將六家大型銀行列入可能降級的觀察名單。中國公布七月進出口數據，進口年減十二．四％、出口萎縮十四．五％，降幅雙雙高於市場預期，顯示中國經濟復甦步履蹣跚；此外，中國第六大建商碧桂園也傳出跳票，若為真，恐將步上恒大後塵，引爆債務危機。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2260期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：籌碼面檢視AI概念股

◎特別企劃：安森美領先車電 波音讓人驚艷

◎國際趨勢：美國散戶無畏風險戰空頭

◎中港直擊：中國股民心灰意冷棄股市

◎重要資訊：上市櫃7月營收表

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