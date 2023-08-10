AI跌到甜蜜價了沒？老船長：衝浪高點可能還沒到

文／方亞申

號稱有十年好光景的AI，從代工、散熱、機殼、先進封裝乃至銅箔基板、PCB以及雙A品牌等，近期回檔後，馬上又拉升，對照美國輝達、Supermicro強勢，短線只要彈升過程中量能及融資能適量控制，將有利多頭走勢！

ＡＩ教父黃仁勳自從五月底來台後，迅速颳起ＡＩ旋風，尤其當初給出的第三季財測，營收超過一一○億美元，遠高於市場預估的七一億美元，不只當天輝達股價大漲二四％，台灣的ＡＩ伺服器製造商包括廣達、緯創、英業達、技嘉股價飆漲，連雙Ａ的華碩及宏碁加上電源供應器的台達電、光寶科全面跟進上漲；而周邊散熱族群奇鋐、力致、建準、雙鴻，機殼的營邦、勤誠、華孚、富驊不少都出現倍數上漲。

各方緊盯輝達財測能否達陣

幾乎涵蓋全球ＡＩ晶片主要代工的台積電，漲幅不大（營收占比約五％），但提供ＡＩ晶片產出方法之一的CoWoS先進封裝嚴重不足，於是向國內設備廠商弘塑、萬潤、辛耘下急單要產能。計畫今年產能倍增、明年再倍增以因應需求。全球高階伺服器晶片組，不論是輝達的H100，還是超微的MI300X，都是採用台積電最先進的四奈米製程技術，需要搭配台積電提供的CoWoS先進封裝技術。

經過兩個半月，輝達股價已從二五二美元最高漲至四八○美元，漲幅達九成；近期股價回檔不到十二％，較之同樣大漲的特斯拉回檔二三％、超微回檔二十％來看，輝達漲多拉回有限，實屬強勢股。而黃仁勳出席SIGGRAPH 二○二三，並於八月八日發表主題演講，分享Nvidia在生成式ＡＩ、產業數位化以及繪圖領域等多項最新進展。

市場預估，先前GPT進展到GPT4，如今已邁向GPT5，預估需要五萬張H100，由於先前微軟、臉書、特斯拉、谷歌及亞馬遜等大公司，選定H100（較A100貴一．五至二倍，但是效率快三倍）做為開發大模型首選，所以面臨很缺貨情況，OpenAI的ＣＥＯ甚至希望不要太多人用ChatGPT！

主要是H100 GPU交貨遇到瓶頸，初步統計各大公司約需要四三萬張左右H100，連馬斯克都說過H100比藥物更難獲得。當初就抱怨過若輝達能做多少H100 GPU，特斯拉都會全收，這樣他就可省掉花十億美元新設ＡＩ公司的程序。

加計尖牙股以及其他大中型公司，全球約需要四三．二萬張H100，以單價三．五萬美元計算，這些金額就高達一五○億美元，這還不包括A100、A800、H800部分；另外，除科技公司外，包括金融、能源等也需要ＡＩ晶片。

儘管輝達積極向台積電下單，利用N5、N5P、N4製程生產，但這還需要跟蘋果、超微、高通等搶產能。投資人很在意本季一一○億美元財測能否達成，或是衝高一三○億美元？八月二十三日就可知道。當然市場更樂意聽到嚴重供不應求，先前已有投行將輝達目標價調漲至六百美元，但是著眼於未來ＡＩ市場將超過一千五百億美元，有十年好光景，已有機構大膽上調目標價至一千美元，那麼總市值不就接近三兆美元？

去中化禁令還會再掐緊

與輝達打對台的超微，對於下季度ＡＩ新品晶片也抱樂觀態度。超微ＣＥＯ八月初最新一季財報電話會議上指出，上一季ＡＩ產品需求增加七倍，超微認為人工智慧現在是在非常早期、但成長快速的階段。對人工智慧市場的看法，特別是資料中心，在未來三至四年每年將以五○％的速度成長，規模可能超過一千五百億美元。之前台積電也認為ＡＩ每年將以五成速度成長至二七年。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2260期精彩當期內文轉載》

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