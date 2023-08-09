最剽悍AI股傳奇》曾大喊「沒賺錢不領薪水」、敢對「毒蘋果」斷捨離…林憲銘如何帶領緯創市值翻3倍

「宏碁分家到現在，明基是穩當的，宏碁也穩當了；緯創……比較辛苦。」這是電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮在2004年時的評論。

集團是在2001年分家的。頭幾年，施振榮三大子弟分掌兵符，李焜耀領軍的明基既拚代工又打品牌，營運大鳴大放；而本來就有Acer招牌光環加持的宏碁則由王振堂接棒，2004年躋身全球第五大個人電腦（PC）品牌。相較之下，由林憲銘主導、專職代工的緯創，是當年最不被看好的「小弟」。

誰能想到，宏碁分家時最不被看好的緯創，今年一躍成為全球漲幅最剽悍的主要人工智慧（AI）概念股，帶動市值超過3300億元。這個數字是宏碁的3倍……，當年的小弟，彷彿瞬間成了大哥。

「辛勞而謙虛，君子有終吉！」在緯創內外交迫的2004年，董事長林憲銘用這句話當標題，寫了一封給全體員工的內部信。雖然不知20年後的股價、市值噴發，是否就是他所說的「終吉」，但要解密緯創在今年寫下的傳奇，確實也得從林憲銘的特質，以及2004年緯創所遇到的難關講起……。

當年身為二線筆電代工廠的緯創，以近乎成本價搶下戴爾（Dell）、惠普（HP）的代工訂單，林憲銘還因此遭到當時仁寶總經理陳瑞聰公開點名抱怨。對於流血搶單，一說是緯創為求生存之舉，另有一說，則指當時緯創砍價的壓力其實來自客戶，品牌大廠擬藉此制衡一線代工廠。無論何者為真，都是夾縫求生的困境。

如今不少老戰友談到緯創幾度轉危為安、甚至再掀風雲的關鍵，異口同聲，也都是從他的「待人之道」談起。

「Simon對高階主管、基層員工都很好，親和力很強，員工不會怕他，但很尊重他。」機構件供應商宏塑工業董事長高新春指出，在緯創，林憲銘是出了名的不說重話、很少發脾氣，但也能夠激勵員工為公司全力付出，「他是緯創內部凝聚力的關鍵人物。」

身為林憲銘好友、學長，曾任緯創獨立董事的宣明智則說，林憲銘很能鼓動士氣，「他不需要很嚴厲的罵人，就能讓大家達到他的要求，公司營運碰到困難時，他會與部屬共同面對、解決問題。」

一個鮮明案例就在2004年，前員工回憶，當年重披戰袍、身兼緯創總經理的林憲銘曾在內部會議罕見地激情表態：「緯創沒有賺錢，我就不領半毛薪水！」

至於緯創在消費電子代工的領域又是如何？談到這部分，近來緯創的幾趟操作，讓業界人士點出林憲銘的另一經營特質。

7月25日，緯創公告出清中國電子代工廠立訊持股5.6萬張，處分損失12.67億人民幣。這筆交易源自於2020年緯創將中國iPhone廠房以138億元台幣售予立訊，隨後又以約125億元台幣的手筆買進立訊持股。當時，立訊是蘋果因應地緣政治變遷而大舉扶持、快速崛起中的蘋果供應商。

從未真正享受過「蘋果光」的緯創，如今不僅認賠出清立訊持股，今年初也傳有意將印度的iPhone組裝廠賣給塔塔集團，近期法說會中，公司更默默將手機從主要產品分類移除。從外界眼光來看，iPhone代工一役算是慘敗收場，然而不願具名的供應商卻有另番解讀，「林憲銘就是這樣，做不起來的事業，他會親手砍掉、不會一直抓著不放。」

至於19年前對緯創感到憂心的施振榮，現在又會怎麼評價林憲銘這位子弟兵？「他已經做得很好了……，我能對他做的，就是鼓勵而已。」施振榮輕輕一句，嘴角則是帶著微笑曲線。(閱讀全文…)

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