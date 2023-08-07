這裡痛、那裏痛，每天疲倦又腦霧，別人都說是公主病，但恐怕是得了1疾病，中年女性占多數

文／畢翠絲

纖維肌痛症過去被誤解為「公主病」，這裡痛那裡痛，穿梭在不同診間檢查、找病因，看在親朋好友眼中彷彿「無病呻吟」，患者不僅每天對抗全身疼痛之苦，還要承受親朋好友言語、眼神的關切，導致自我懷疑。

美國暢銷歌手女神Lady Gaga在2017年9月宣布，因為飽受纖維肌痛症所苦，不得不取消全球巡演歐洲站最後10場表演；Lady Gaga在Netflix的紀錄片裡，記錄每次登台表演前，需要打大量的止痛針，來維持舞台的表現，受訪時表示：「每天早上起床腦子就像一團漿糊，根本無法思考。」

三軍總醫院副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌指出，纖維肌痛症成因複雜，超過3個月以上全身肌肉疼痛，卻找不到病因，容易伴隨倦怠感、偏頭痛、失眠、腦霧及情緒問題，纖維肌痛症以20到50歲的人較常見，且女性比男性多。

纖維肌痛症被誤解為「公主病」

纖維肌痛症過去被誤解為「公主病」，這裡痛那裡痛，穿梭在不同診間檢查、找病因，看在親朋好友眼中彷彿「無病呻吟」，患者不僅每天對抗全身疼痛之苦，還要承受親朋好友言語、眼神的關切，導致自我懷疑。「其實這個病蠻痛苦的，之所以稱為公主病，可能和罹病後沒有辦法執行日常生活的許多功能有關，生活大受影響，好像什麼事情都做不了，不是不想做，而是真的無能為力。」葉啟斌說。

纖維肌痛症有兩大主要症狀，首先是慢性廣泛疼痛，可能分佈在腰部以上左側、腰部以上右側、腰部以下左側、腰部以下右側和身體的中軸，這5個區域可能至少有4個區域都牽涉，患者常感覺身體到處在痛，身體也很容易因按壓而引發疼痛。

其次，出現身心症狀，例如頭痛、肚子痛、睡不著、疲累、失眠，甚至沒辦法專心、出現腦霧的感覺，一些民眾確診COVID-19後有腦霧後遺症，記憶力變差，腦袋就像被蒙上一層迷霧般，才略為理解患者困擾。許多患者因疼痛而深受困擾，甚至影響到工作及社交等生活層面。

慢性疼痛的定義

慢性疼痛的定義為疼痛持續或復發，為時超過3個月。纖維肌痛症病因分為3大個部分：體質因素、環境壓力、身體因素，大概有50％的人會合併憂鬱症。

圖／常春月刊提供

1.體質因素：有遺傳因素，若家族中有人曾得到纖維肌痛症，家族內成員就比較容易有纖維肌痛症的可能。

2.環境壓力：生活上的壓力、人際關係的難題等等。

3.身體因素：可能原本有糖尿病、心血管疾病或關節炎等，一直不能治癒；或身體某處反覆受傷，或曾經接受手術這類的身體外傷，身體復原力較差。患者症狀常常始於身體疾病、人際壓力或憂慮等事件，改變了腦部的結構或機能，讓腦部處理痛覺時出了錯，放大痛的感覺，使得患者有廣泛性的疼痛。

認知、心理、藥物和運動，4面向可改善

葉啟斌以診間案例說明，1名40幾歲的婦人罹患乾燥症，因為免疫系統失調錯亂，使得唾液腺、淚腺等功能喪失而出現眼乾和口腔乾燥症狀；也因為長期頭痛看過神經內科，加上下背痛，腳常常站不好，協調上有困難。為婦人做檢查時，發現雙手疼痛、雙腿疼痛，全身都在痛，不是單純免疫上或神經學的問題。

患者不僅憂鬱失眠，呈現恍惚狀況，做事不能專心；由於家中有個拒學的孩子，平日遭受先生的責怪，乾燥症加上家庭壓力，其他家人也不諒解，使得她身心俱疲，生理節律失控。整天躺臥在床，彷彿睡覺可以解決問題，但即使睡了很久，起床時還是覺得很累，吃不下東西，整個人非常瘦弱。從自身乾燥症的疾病，到環境的巨大壓力，導致憂鬱失眠。長達半年之久，在風濕免疫科、神經內科打轉，做了相關檢查也查不出個所以然來，最後由風濕免疫科轉診到精神科。

纖維肌痛症有4大治療支柱，分別為：病患認知、心理治療、藥物治療和運動。針對這名患者，先處理身體的問題，疼痛控制需要配合醫生，請她遵照醫囑好好治療乾燥症與偏頭痛，減輕慢性疼痛，不會變成慣性，達到預防效果。

接著，改善環境，最優先採取的不是藥物，而是運動治療，由於她的活動量非常少，提醒她不要一直躺在床上，可在家裡四處走動。後來請這名患者住院治療，讓醫護可以監控且提醒她扶著病房的欄杆走，一開始不願起來走動，特地找了另1名病友陪伴，聊到傷心處，兩個人相擁而泣，使得情緒獲得同理與紓解。

再來，改善她的憂鬱。許多神經傳導物質與疼痛的表現有關，其中血清素、正腎上腺素等腺素尤為重要，這些調節疼痛的神經產生功能失調，推測纖維肌痛症的起因是反覆神經刺激，使得腦部負責疼痛的接收器變得敏感，放大傳送疼痛的傳導物質。

憂鬱症是腦的荷爾蒙濃度失調所引起，由於大腦中的血清素較為缺乏，導致自律神經失調，通過藥物能獲得改善，服藥可以讓缺乏的血清素、正腎上腺素恢復正常，進而緩解痛覺。

由於患者環境壓力仍然存在，孩子依然拒學不肯溝通。邀請孩子與先生共同治療，分別處理親子與婚姻課題。先生無法接受她整天不出門，強迫外出露營散心，造成活動量太大，原本就瘦弱的身軀被逼著搭帳篷、野炊，更加痛苦。同時針對先生對她的不諒解進行婚姻諮商，認知行為治療，孩子的教育與患者自身的狀況要拆開來看；大概3個月有起色，半年後情況好轉。

rTMS、鼻噴劑，憂鬱症的非藥物新療法

葉啟斌指出，纖維肌痛症這個疾病會反反覆覆，患者今天好了不代表不會復發，由於環境壓力無刻不在，身體疾病也可能隨時再犯。罹病前通常有一些徵兆，能早期偵測到復發的一些跡象，例如又感受到心中沈重的壓力，又覺得身體疼痛不舒服，不要忽略身心反應，趕快跟醫生配合，控制疼痛、處理憂鬱。

研究發現，憂鬱症患者的腦中，有些特定腦區活性減少，藉由藥物或非藥物的方式，將大腦失調的神經傳導物質恢復平穩，或是活化腦神經細胞，以改善憂鬱症狀。近年有些憂鬱症的新的治療方式，也被用來治療纖維肌痛症。譬如說重複經顱磁刺激治療（rTMS），以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，達到抗憂鬱效果，是一種非侵入性的治療。此治療能提供藥物治療方式反應不佳的患者另一種治療選擇，副作用大多都很輕微並且時間短暫，每次療程30分鐘，大約進行12到20次左右。

此外，美國FDA已核准1款含有俗稱「K他命」成分的抗憂鬱症鼻噴劑上市。相較於傳統抗憂鬱藥調節腦內分泌一般見效較慢，需用藥大約2星期才有改善，鼻噴劑是利用改良過的化合物，藥效相對較快，一般可於即日內紓緩憂鬱症症狀，有助抑制負面情緒，甚至減輕輕生念頭。

鼻噴劑療程方面，最初4星期每星期噴2次，之後每星期噴1次，來維持療效。因藥物安全監控，目前仍需在醫院或專門診所，經由專科醫師評估後使用，噴鼻後2小時內需受醫護人員的監察，在醫院或專門診所休息2小時觀察，監控包含血壓等生理變化。

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