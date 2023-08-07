捕魚、借膽、尋古道，深入五漁鐵歷史

文／吳婉瑜

頭城擁有長達28公里的海岸線，靠海吃海一向是先人的生活智慧。土生土長的在地頭城小孩，離鄉多年，返鄉擔任蘭陽博物館館長已有七年的陳碧琳形容：「這裡是我從小長大的地方，有一點鄉下，有一點傳統，是我一生窮不盡的養分來源。」

頭城的人文底蘊，養育了陳碧琳與在地人，如果你親身走一趟五漁村，或許也能永留這段旅行的養分。

定置漁場，抓大放小挺永續

五漁村的第一站——「石城」，舊名為「石城子」，過去為海防據點，砌石為城壘，也是最靠近台北的漁港。在石城，你可以看見你所買到、吃到的新鮮漁獲背後，原來有著當地特殊的捕魚方式。

在石城漁港一片汪洋上飄著一顆顆浮球，下面連著的就是大大小小的漁網，「它就像是海洋中的魚類運動場，魚在定置漁場中穿梭，留下了精實的大魚，成為饕客的最愛。」陳碧琳講述著定置漁場是被動捕撈的友善漁法，漁網採開放性出入口，「網」開一面的設計為小魚留了出口，維持海洋永續與生態平衡。

向天公借膽，文武雙全憑緣分

距離石城車站三分鐘火車車程，大里站便到了，銜接車站月台與大廳的天橋，是大里車站最佳觀賞點，將山海盡收眼底。車站外的大里老街，幾棟古老的石頭厝和佇立超過兩百年的榕樹，訴說著過去的歷史。在清朝時期，大里老街曾是人來人往的熱鬧街道，時至今日，只留下老街沿著海岸線的邊際而建、小小的村落，見證過去的世代與太平洋共存，紅磚矮牆充滿生活感的靜謐，也為周圍的天公廟增添幾分莊嚴。

來到大里，一定要感受村里重心——「慶雲宮」，在地人都稱為天公廟。老一輩常說「天公疼憨人」，在這裡，天宮還可以借膽給你，有文膽也有武膽。走上二樓，傳來擲筊清脆碰撞聲，原來借膽全憑緣分，必須要先擲筊得到神明允杯，文膽開智慧、武膽助事業，能否借到文武雙全，全看天公判斷你缺什麼。

緊鄰大里車站，龜山車站是宜蘭距離龜山島最近的車站，至今約60年前，島上全盛時有700多位居民。也許你曾登上龜山島賞鯨豚、牛奶海體驗SUP，但更多時候，趁著好天氣到宜蘭，我們都能遠望龜山島，橫看成嶺側成峰，龜山島各個角度都有驚喜，不同角度還能看見「龜山轉頭」。

「一般我們從頭城烏石港航行的方向往龜山島看，距離我們左手邊的方向是龜首，右手邊是龜尾，而如果從宜蘭南方澳航行方向看去，會呈現180度的轉變，這時右邊會變成龜首，左邊則變成龜尾，這就是龜山轉頭的傳說。」頭城的一位年輕船長、同時也是龜山島後裔的黃士洋說。

從國小到高中，黃士洋一路在宜蘭求學，出社會離開家鄉輾轉從事房仲、業務，約30歲時返鄉傳承捕魚家業，皮膚曬得黝黑粗獷，說起龜山島卻有細膩的觀察：「龜山島是年輕的火山島地形，在龜首及後背部的地方，因溫度較高的關係而沒有長草，呈現光禿禿的樣子。」

對日本人而言，富士山是一個精神指標，對宜蘭人而言，龜山島也是這樣的庇護象徵。

古道探幽，發現老一輩生活智慧

順著龜山車站往山上走，以宜蘭頭城農場為據點，有座山林聚落，農場主人卓志成本身也是頭城人。聚落周邊被古道環繞，農場入口處就是淡蘭古道中路支線之一「梗枋古道」入口，卓志成轉述當地耆老說，小時候上學要準備兩支火把，一支上學用，另外一支放學用。梗枋古道沿途會看到世界上少數地區才有的珍稀蕨類「雙扇蕨」，俗稱「破傘蕨」，形狀像雙手張開，象徵守護山林的精神。

古道旁也能見到許多先人的生活智慧。這裡曾盛產「大青」，大青葉提解的靛藍色常被用於製作染料，在沒有化學染劑的年代是染布重要的原料；這裡也曾種植大面積桂竹林，以前的居民翻山越嶺、搬運貨物，靠的就是用桂竹林做成的竹簍跟扁擔。

傳統牽罟，親身體驗百年捕魚法

除了人文靜態探索，靠近五漁鐵南端的外澳車站則是除了烏石港之外，宜蘭的另一個衝浪聖地，從外澳車站步行約十分鐘路程就能抵達外澳沙灘。由於龜山島活火山特性，頭城的沙灘都是黑色的細沙，漲潮時，浪花撲在沙灘上，形成黑白交錯的波紋，是許多旅客喜愛捕捉的美景。

外澳沙灘除了有衝浪外，也能體驗外澳居民全村總動員捕魚法——牽罟。這是以前漁民賴以為生的捕魚方式，將漁網的一頭留在岸上，另外一頭由小漁船帶到海上拋撒，上岸以後交給另外一隊人，然後兩隊人馬同心協力，一起把漁網拉上岸來。「牽」指的就是拉這個動作，「罟」則是指漁網，這個傳統捕魚方式，現在每年3到10月也提供旅客前來體驗。

深度走訪五漁村，探尋當地居民留下的軌跡，頭城的文化之美賦予在地人生命的養分，走過這條新觀光廊帶，來訪的旅人們，將重新認識不同視角的頭城。

【本文摘自遠見雜誌8月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】