5間絕美雙北秘境咖啡廳推薦：舒芙蕾名店朵咖移往士林外雙溪、南港川夏秘密預約制

現在就想立刻放假、出門踏青！2023年有什麼推薦的秘境咖啡廳嗎？

在城市的喧囂中忙碌的度過一天又一天，時常忘了照顧自己疲憊的心靈嗎？想出門走走踏踏卻找不到好去處？這次 Tatler 精選了5間雙北秘境咖啡廳，座落於山之間，隱匿在都市中的寧靜角落，如世外桃源般的存在療癒著人們。

造訪山的這一端，陶醉在山林間的愜意，與土木和諧共處，悠閒地品嚐著香醇的咖啡，消除平時工作的壓力與焦躁。無論是浪漫的午後時光，還是獨自一人享受寧靜的閒逸，任何時段都適合前往，療癒自己的身心！不僅可以感受大自然，還能同時品嚐美食與咖啡！空閒時，帶上一顆放鬆的心，遠離城市的繁忙，前來探索這些秘境一起找尋我們的「心之所向」吧！

山凹 Somewhere Out There

山凹咖啡廳（圖片：@onmywaytocafe）

隱身於瑞芳三貂嶺偏遠小村內的咖啡廳，由早期礦坑改建而成，選擇捨去複雜的裝潢擺設與環境共生，建材與配件擺飾都恰到好處，時髦感的廢墟設計，賦予老屋不同的面貌，推薦喜歡空間設計美學的人來造訪。假日營業，一個時段也只開放四人預約，讀者們抓緊機會在週末時來訪這塊仙境吧！

地址：新北市三貂嶺魚寮路110號

川夏 Tranquilo Cafe

川夏咖啡（圖片：@eliaries）

全預約制，店址預約成功後才會告知，是個咖啡餐飲秘密基地，想一窺這塊台北心靈綠洲，就如主理人所說的「有緣就能相見」！室內沒有華麗的裝潢，而是用珍藏多年的老物與木件裝飾，營造放鬆與溫度感十足的環境，彷彿置身於時光隧道。除此之外店內也有南南＆阿龍兩隻可愛的狗狗，若有機會造訪川夏，多聽聽他們的故事吧！

地址：台北南港區

GUHill好適山坡

好適山坡 咖啡（圖片：@rivaliao）

座落在三峽森林秘境中，並以紅磚老屋改造而成，是間具有年代美感的古厝的咖啡廳，一週只營業五六日共三天。雖然餐點選擇不算多，但水準與穩定度維持優良，鍋烤鬆餅更是招牌特色美食，幾乎為來訪的客人們的必點。用完餐後還能散步走走，順道感受森林療癒。

地址：新北市三峽區竹崙路138號

南國深坑

南國深坑 咖啡（圖片：@ericxsoooo）

店址位於深坑老街附近，與人聲鼎沸的大街節奏不同，步調緩慢，遺世而獨立，散發著靜謐淡雅的氛圍。外觀是兩層樓的灰色調水泥建築，室內空間寬敞舒適，風格簡約。提供各式餐點與飲品，日系選物陳列結合不限時咖啡廳，整體設計彷彿造訪展覽空間，讓人悠閒地徜徉在理想南國的氛圍中。

地址：新北市深坑區北深路二段70號1樓

咖朵咖啡

咖朵咖啡（圖片：@kidd___mixfoood）

前身為東區舒芙蕾名店，於外雙溪的偏遠郊區重新開店。改版後的咖朵餐點價格不固定，依顧客的心情與體驗感受決定。餐點與環境也都與以往不同，用餐景致相當美好，能邊享受美味的正宗舒芙蕾，邊聽著潺潺溪流水聲，陶醉在愜意氛圍中。

地址：台北市士林區至善路二段390號

作者／Emma Feng

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。