從生成式AI到圖像式AI

文／莊家源

隨著微軟、Google、Meta等CSP大廠皆看好AI產業發展，持續投資AI應用服務，雖然近期AI概念股價出現激烈震盪，但投資人仍可趁股價回檔之際逢低布局。

去年十一月底，OpenAI發表了ChatGPT這款聊天機器人後，在短短五天內就有超過一百萬人註冊使用，只花了兩個月活躍用戶數就突破一億，成為歷史上用戶數成長最快的消費應用。

美系ＣＳＰ廠積極布局

隨著生成式ＡＩ快速崛起，近期美系雲端服務供應商（ＣＳＰ）微軟、Google和Meta，在最近一次的財報說明會中，皆表示持續投資ＡＩ應用服務。Google財務長Ruth Porat表示，在接下來的幾個季度裡，針對雲端資料中心的基礎建設支出，都會處於偏高水位，明年還會再成長。

微軟財務長Amy Hood表示，微軟將加速投資雲端基礎建設，以因應擴大的ＡＩ平台服務需求，預期在今年會計年度中，資本支出將逐季成長。Meta則表示，除了目前開發中的ＡＩ產品，未來導入生成式ＡＩ的廣告服務需求持續成長，雖然今年的資本支出下修，部分ＡＩ相關支出亦在今年的撙節策略下，將推遲至明年，但進行投資及升級資料中心的步調並未停止，預估明年資本支出將擴增。

微軟透過結合OpenAI旗下GPT-4技術，推出消費者版本的聊天機器人Bing Chat及整合Windows及Office、Microsoft 365的Copilot後，也整合OpenAI旗下的DALL.E2繪圖模型至Bing搜尋與Edge瀏覽器中，讓有用者可以直接向Bing AI聊天機器人說影像的描述，或是與機器人用問答的方式完成你想像中的影像。

在今年七月舉行的微軟全球合作夥伴年度大會（Microsoft Inspire 2023）上，推出為企業運作而設計的Bing Chat Enterprise，預計可支援一．六億用戶的工作，Bing Chat Enterprise的功能和Bing Chat類似，也會蒐集公開網路的資料，提供引用來源，也能支援圖表及圖片的輸入與產出，而不同的地方在於，Bing Chat Enterprise更著重企業個人及公司資料防護。

另一家在圖像式ＡＩ布局較積極的就是Meta，由於目前全世界約有三○億人每天使用Meta旗下的社交平台如（Fackbook、Instagram與Threads等），每月使用人數超過三八億人，顯示出社交App對於日常生活中的重要性，其中亞太地區是Meta非常重要的成長領域，活躍人數占全球的四三％。

Meta近期發表了「高效速成套件」，是由生成式ＡＩ驅動的廣告工具，藉此分析出對廣告客戶較有效的功能，同時讓廣告投放便於操作和提高效益，包括文字變化、背景生成與圖像裁減等，另外也能生成多元化版本的文案，凸顯文案內容的重點，讓廣告客戶透過不同的訊息內容吸引不同的受眾。

還有亞馬遜（Amazon）旗下的ＡＷＳ也在近期發表七項生成式ＡＩ功能，其中Amazon Bedrock新增模型供應商Cohere，也加入Anthropic和Stability AI的最新模型，提供可透過簡單指令建立文本、圖像、音樂、影片、程式碼等。

隨著全球產業數位化、智慧化浪潮持續推動，物聯網設備不斷擴增，如雲端運算、工業機器人、自動化搬運、智慧型手機、智慧音箱、自動駕駛、影像辨識、語音語意辨識等技術在各領域應用，催化ＡＩ晶片市場迅速成長。

ＡＩ仍是今年投資主旋律

根據集邦科技（TrendForce）發布「從ＡＩＧＣ看雲端ＡＩ應用趨勢與挑戰」報告中表示，由於生成式ＡＩ必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能ＡＩ晶片。TrendForce預期二○二二年全球ＡＩ晶片市場規模將從三九○億美元，成長至二八年的一五二○億美元，年複合成長率達二五．四五％。

Nvidia執行長黃仁勳在出席今年的台北國際電腦展（Computex 2023）中表示，過去全球歷經了第一世代的ＰＣ、第二世代網際網路、第三世代的行動雲端，到了現在的ＡＩ時代，同時以ＧＰＵ為首的ＡＩ晶片已取代ＣＰＵ，並在今年跟生成式ＡＩ結合，未來將進入全新的運算時代。

Nvidia在今年第二季展望中提到，受到ChatGPT等生成式ＡＩ的帶動，大型雲端服務商和大型互聯網公司大幅投資ＡＩ伺服器，對ＧＰＵ晶片需求與日俱增，Nvidia預估第二季營收將達到一一○億美元，大幅超越市場預期的七一億美元，激勵Nvidia股價從五月以來一路上漲，市值已來到一．一五兆美元，位列全球第六大市值公司。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2259期精彩當期內文轉載》

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