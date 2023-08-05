衛浴裝修 材質品鑑大公開

環境與「質地」影響著人們日常的行為和感受，我們最親密的住所，也就是「家」，更是需要投入空間應用的想法。在進行室內裝修時，可視性的設計，因為能帶來視覺上最直觀的美感，所以常被放在空間規劃的第一順位；然而「材質」才是經年累月使用之中最真實的撫觸，也是質量與品味堆疊的精髓所在。

從衛浴空間來看，最常被應用的材料便是陶瓷、壓克力與水五金中的銅合金和不鏽鋼，事實上在浴缸、面盆等單品中，還有許多性質各異的材質可作為製造原料使用，如：玻璃纖維、複合材料、人造石、水晶玻璃、琺瑯鋼板等。今天我們就來看看幾個不同材質的特性，以及它們在衛浴設備上的應用吧！

浴缸－石英壓克力

首先是壓克力與Quaryl®石英壓克力，這兩款材料主要被拿來製造浴缸，壓克力因其易於加工、材質輕盈且成本實惠的特性，所以常被拿來製作像浴缸這類的大型物件，但也較不抗刮；Quaryl®石英壓克力則是在高品質的壓克力原料中，再添加60％的天然石英砂，除了耐衝擊、抗刮擦、平滑易潔外，更通過德國萊因TÜV檢測機構防滑測試的國際驗證，及符合DIN 4109的隔音標準，不僅可被應用於浴缸材料，也非常適合製作淋浴槽(Shower tray)的產品。

以Quaryl®石英壓克力打造的Villeroy & Boch Squaro edge 12，造型典雅迷人。

浴缸－火山石灰岩

另一個別具特色的浴缸材質，是來自南非礦區的天然原料，由英國獨立浴缸代表品牌Victoria + Albert Baths所推出的QUARRYCAST™火山石灰岩浴缸，取材自天然Volcanic Limestone™與高品質樹脂的複合材質，觸感特別親膚溫潤；火山岩漿巨大的熱能和壓力，將礦物轉化成極堅硬的原料，無與倫比的強度、保溫性、阻抗UV黃變，讓浴缸產品的美觀和實用完美升級。

英國獨立浴缸代表品牌Victoria + Albert Baths，採用來自南非礦區的天然原料，打造出一款款獨具特色的QUARRYCAST™火山石灰岩浴缸。圖為適用現代住宅空間的IOS系列。

面盆－陶瓷&鈦瓷

在浴室中最常被使用的面盆，質材選擇更不容小覷，陶瓷可說是最普遍的面盆製作原料，然而原料的純淨度、上釉的精細、燒製的溫度與吸水率的高低，都會影響產品的使用效能與表現，如果陶瓷原料含有雜質、或乾燥與窯燒的溫度及時間不足，造成瓷化程度不佳，後續成品發生龜裂或卡垢的機率就會大幅提升，絕對要嚴格把關、注意慎選。擁有百年製瓷經驗的德國品牌Villeroy & Boch，產品堅持四階段窯燒，1200度高溫成型，並且透過精選原料、經驗、技術和時間的投入，鍛燒出設計優美且品質穩定的瓷製面盆。

不墨守於傳統的陶瓷工藝技術，Villeroy & Boch再推陳出新研發出能精準塑形的TitanCeram鈦瓷材料，不僅強化瓷器的硬度、易潔等特性，更賦予瓷器精準角度和極致纖薄的嶄新風貌。鈦瓷是由黏土、石英、長石和二氧化鈦構成；其中的二氧化鈦(TiO₂)是化妝品防曬和抗紫外線吸收劑中的一種原料，因為奈米粒度均勻，耐候性佳，是近年來特殊質材開發相當熱門的ㄧ項原料。

長型Memento 2.0霧黑色面盆，擁有飯店裝潢的大器華麗設計；纖薄出色的外型更拜TitanCeram鈦瓷的特性所賜，為近年來備受矚目的浴用設備材質。

面盆－水晶玻璃



除了常見的陶瓷面盆，越來越多喜歡個性化設計的品味客群，開始尋找異材質的衛浴產品，由義大利品牌GLASS DESIGN所推出的水晶系列面盆與龍頭轉把，秉持著「以奢華打造想像」的設計哲學，搶攻追求工藝美學精神的頂級消費市場。

GLASS DESIGN創立於文藝復興重要的發源地-義大利佛羅倫斯(又名翡冷翠) ，完美承襲歐洲文化與藝術之美學大成，作品飽含人文底蘊；有盛譽稱讚GLASS DESIGN品牌為「玩味材質的生活家」，透過持續不斷的材質實驗與創作，試圖在平凡的生活當中，為人們帶來不凡的視覺與觸覺感動。藝術水晶於衛浴空間的產品設計，是GLASS DESIGN品牌為人熟知的關鍵，因為加入高達24%的鉛質，讓GLASS DESIGN的作品擁有比市面水晶更高的硬度、折射性、透明度，及不受化學侵蝕的安定特性，水晶自古以來也是深受人們鍾愛的ㄧ項材質，無論是珠寶鐘錶、餐用器皿都能見到它美麗的身影；更有人認為水晶具有神祕能量，若能在日常中善加使用，能夠創造正向氣場。GLASS DESIGN獨特的水晶造型面盆與龍頭轉把，不啻為當代奢華衛浴的新寵代表。

GLASS DESIGN LUXOR OVAL，是一款採用24% pb頂級水晶製成的橢圓形檯面盆，由佛羅倫斯職人手工打造，在純粹晶瑩的造型中體現奢華光芒。

楠弘集團

楠弘集團為德國頂級居家品牌代理商龍頭，1979年創業迄今，秉持「正心誠意，服務品質」的企業精神在台灣深耕，除了將饒富美感、謹守永續服務品質的德國頂級衛廚精品引進台灣外，更不遺餘力投入山林、藝術、音樂、文化等多項活動的耕耘與贊助，期待以充滿愛與溫度的美學精神，點亮每一個家。

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-楠弘集團

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