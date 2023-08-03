療癒奶油風全齡宅！以圓弧行筆，把三代人的溫柔寫進生活裡

SPACE DATA

室內坪數：80坪

設計風格：北歐風

空間格局：6房2廳5衛

居住成員：7人

房屋類型：新成屋、透天厝

使用建材：歐德系統傢俱、 木作、油漆、鐵件、玻璃

看見三代同堂和諧相伴的生活，彼此溫柔以待，歐德設計師戴琮岳汲取「奶油風居家」，輕柔的色調、細膩的質感，宛如甜點般令人幸福的療癒力，營造出溫暖放鬆的生活氛圍。以柔弧、彎角取代直線設計，弱化梁柱結構，在純淨似蛋白霜基底中，澆注女主人嚮往的奶茶色，借助木皮溫潤質地、材質層次變化，譜寫大家庭歲月靜好的理想生活。

【設計重點】

重點設計1：優雅弧形貫穿全室 鋪敘三代團圓光景

新「同居時代」把三代同堂情感再凝聚，以「圓弧」包覆全室，在柔化生硬稜角之餘，引申出圓滿、團聚、完美寓意，為闔家繫上一份祝福與企盼。運用系統傢俱結合木工的手法，大量使用曲弧、圓角及流線等造型，提升整體的質感及精緻度。

甫從入門，即以優雅的曲弧，從窗景、大門一路綿延至懸空鞋櫃，框構出連續性視覺，內裡滾上一層溫潤木皮，讓空間沾染些許暖度。窗前一排收納臥榻，擔任起穿鞋椅角色，同時延伸多人座位，滿足一家七口齊聚相伴的生活景況。

順隨空間原始結構及場域界線，客廳與餐廚之間以內凹設計，構築一座餐邊櫃，作為酒藏展示、收納備品的用途。巧用圓弧導角呼應窗邊一景，並以木作勾勒圓拱造型，為轉換場域增添一抹儀式感。考量屋主使用全自動換水的掃拖機器人，餐邊櫃下方以懸空方式，將機器安設於此，把所需的進出水源與背面的廚房排水口完美對接。

餐廳天花一道柔弧線條，串起客餐廳鮮明連結，整片落地木百葉讓溫煦的陽光漫進室內，凸顯了明暗層次，也營造輕鬆自在的流動感。一旁餐櫃採用系統櫃擴增收納機能及電器置物台，轉角處同樣延續弧形語彙，展現空間一致性。

重點設計2：家就像一杯香醇奶茶 暖心好療癒

超夯「奶茶色風」是女主人最愛，客廳電視主牆利用幾何量體玩轉立體效果，輔以奶茶色烤漆塗抹立面，不僅生成溫柔儒雅氣質，機櫃收線槽及上方線路維修孔皆完美遮蔽，帶來簡潔俐落的視覺，更巧用木格柵門片隱藏通往梯間入口，讓視覺節奏連續不斷，同時延展空間的橫向廓面，形塑開闊感。

同樣覆上淡雅奶茶色的沙發背牆，如同夾心餅的內層，加以間接照明作為氣氛燈，當夜幕緩降暖光暈散， 氤氳出一絲微醺的放鬆感。

重點設計3：半隔斷雙面牆 界定出睡眠區與更衣室

由於主臥房原先沒有隔間規劃，設計師運用雙面牆手法，分隔出睡眠區與更衣區，並藉由半隔斷的透空形式保留流暢動線，以及分散量體的厚重感。睡眠區利用多元的圓弧線條，柔化天花梁體與邊角，書寫歲月靜好的休憩氛圍；窗角的畸零凹洞，巧用層板設計化為一隅端景，讓人文品味拌入日常光景。

雙面牆的另一側結合置頂衣櫃及梳妝區，賦予豐富的收納機能，實現女主步入式更衣室夢想。通往後陽台的入口，位於後排衣櫃中段，同步採用與衣櫃同款的門板，形構一體成形的視覺。衣櫃尾端特意留空不做滿，便於收束窗簾及放置小家電，維持井然有序的整潔家貌。

重點設計4： 質感加分美技 玩轉櫃體層次變化

跳脫儲物櫃單調厚重、方方正正的模樣，設計師引挹家庭成員的獨特性，透過材質、造型的演繹，將乘載收納機能的儲物櫃，化為獨具品味的一景一幕。 屋主女兒平時喜歡閱讀及收藏藝品，臥房衣櫃採用鄉村風門板、精緻的五金把手，打造出有如精品櫃的高雅質感。其中一櫃則以長虹玻璃、層板和燈條納入展示機能，陳列女兒珍藏的選品，讓平凡的臥房多了藝廊般的氣質。

另外兩間男孩房為了節省空間提升坪效，善用系統櫃的靈活性，將衣櫃與書桌嵌合一體，並借助流線設計擴大桌面尺度，提供充足的置物空間。

考量衣櫃的寬度與深度，運用轉向淺櫃填補梁下的畸零空間，同時導入圓弧元素，隨著植栽、生活小物的點綴，提升了臥房的品味與風格，使出入動線更加生動有趣。

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-歐德集團

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