Muji無印良品開民宿 改建百年歷史日式房屋

近年轉戰酒店業的Muji無印良品在日本鴨川市開了一家民宿,在日式傳統老式建築中注入「Muji風」,吸引了原本就崇尚簡約的旅人。

無印良品是「Mujirushi Ryohin」的縮寫,意為「無品牌優質商品」,成立於20世紀八零年代初,以實惠的價格提供簡單、 實用、設計精良的產品。無印良品的精神圍繞三個核心原則:簡單、實用和永續。

繼零售店取得成功後,無印良品決定將其理念擴展到酒店業,第一家無印良品酒店於2018年在中國深圳開幕,隨後又在北京、 東京和京都開設分館。

簡約的極簡生活空間(照片:Muji/Airbnb)

無印良品酒店背後的理念反映了該品牌的精神,旨在為客人提供一個鼓勵放鬆、 專注和歸屬感的環境。

酒店客房採用簡約的裝飾、中性色調,以及高品質、 永續的材料,營造出平靜的氛圍。所有設施和家具均經過精心挑選,以滿足客人的需求,而又不會讓他們感到不必要的鋪張浪費。

天然材料在室內設計中受到青睞(照片:Muji/Airbnb)

無印良品酒店還強調當地文化和社區融合。

每家酒店的設計都融入了地區影響力,為客人提供探索附近景點的機會,支持更真實的旅行體驗。

該空間體現了侘寂美學(照片來源:Muji/Airbnb)

無印良品基地 (Muji Base) 是該公司與Airbnb合作在酒店業領域的最新成果。

它的第一個項目是對千葉縣鴨川市一座擁有100年歷史的建築進行改造,鴨川是千葉縣一個迷人的沿海小鎮。

冥想生活(照片來源:Muji/Airbnb)

位於前野田版畫工作室, 現代更新與建築的古老特徵相融合,創造了一個迷人的空間,歌頌與自然融為一體的自由生活方式。

無印良品的干淨美學滲透到室內,並輔以精心挑選的產品。

所有臥室均配備無印良品床上用品(照片來源:Muji/Airbnb)

無印良品鴨川基地預計於2023年開幕,為尋求自然、設計和健康和諧融合的旅行者提供一個獨特的目的地。

即使在浴室中也能享受寧靜的自然環境(照片來源:Muji/Airbnb)

除了住宿之外,客人還可以參加各種活動,從瑜伽課程、自然漫步,到手工藝課程。

此外,客人還可以參與獨特的體驗,例如參觀奶牛場或收成西瓜,加深與當地文化的聯繫。

This story was originally written in English by Jennifer Choo and published on 31 July 2023.

原作者 Jennifer Choo 於 2023 年 7 月 31 日發表本文,請按此瀏覽英文版本。

作者/Hayley Yu

