Muji無印良品開民宿 改建百年歷史日式房屋

近年轉戰酒店業的Muji無印良品在日本鴨川市開了一家民宿，在日式傳統老式建築中注入「Muji風」，吸引了原本就崇尚簡約的旅人。

無印良品是「Mujirushi Ryohin」的縮寫，意為「無品牌優質商品」，成立於20世紀八零年代初，以實惠的價格提供簡單、 實用、設計精良的產品。無印良品的精神圍繞三個核心原則：簡單、實用和永續。

繼零售店取得成功後，無印良品決定將其理念擴展到酒店業，第一家無印良品酒店於2018年在中國深圳開幕，隨後又在北京、 東京和京都開設分館。

簡約的極簡生活空間（照片：Muji/Airbnb）

無印良品酒店背後的理念反映了該品牌的精神，旨在為客人提供一個鼓勵放鬆、 專注和歸屬感的環境。

酒店客房採用簡約的裝飾、中性色調，以及高品質、 永續的材料，營造出平靜的氛圍。所有設施和家具均經過精心挑選，以滿足客人的需求，而又不會讓他們感到不必要的鋪張浪費。

天然材料在室內設計中受到青睞（照片：Muji/Airbnb）

無印良品酒店還強調當地文化和社區融合。

每家酒店的設計都融入了地區影響力，為客人提供探索附近景點的機會，支持更真實的旅行體驗。

該空間體現了侘寂美學（照片來源：Muji/Airbnb）

無印良品基地 (Muji Base) 是該公司與Airbnb合作在酒店業領域的最新成果。

它的第一個項目是對千葉縣鴨川市一座擁有100年歷史的建築進行改造，鴨川是千葉縣一個迷人的沿海小鎮。

冥想生活（照片來源：Muji/Airbnb）

位於前野田版畫工作室， 現代更新與建築的古老特徵相融合，創造了一個迷人的空間，歌頌與自然融為一體的自由生活方式。

無印良品的干淨美學滲透到室內，並輔以精心挑選的產品。

所有臥室均配備無印良品床上用品（照片來源：Muji/Airbnb）

無印良品鴨川基地預計於2023年開幕，為尋求自然、設計和健康和諧融合的旅行者提供一個獨特的目的地。

即使在浴室中也能享受寧靜的自然環境（照片來源：Muji/Airbnb）

除了住宿之外，客人還可以參加各種活動，從瑜伽課程、自然漫步，到手工藝課程。

此外，客人還可以參與獨特的體驗，例如參觀奶牛場或收成西瓜，加深與當地文化的聯繫。

This story was originally written in English by Jennifer Choo and published on 31 July 2023.

原作者 Jennifer Choo 於 2023 年 7 月 31 日發表本文，請按此瀏覽英文版本。

作者／Hayley Yu

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