Norman Foster杜拜奢華住宅新作「VELA」搶先看

近日，由建築大師Norman Foster打造的杜拜住宅「VELA by OMNIYAT」準備動工，為杜拜再迎來奢華新地標。

近日，地產開發商 OMNIYAT 宣佈將在 Marasi Marina 建造最新豪華建築傑作「VELA by OMNIYAT」，並將由多切斯特精選酒店集團管理。「VELA」在拉丁語中意思為「風帆」，項目透過精心設計，將城市的活力與海濱的寧靜和諧相融。VELA 坐落於哈利法塔區，擁有 38 套住宅。這座建築彷如稀有藝術品，詮釋別樹一幟的奢華尊貴生活理念。

特別的是，充滿藝術感的建築由曾獲得普立茲克建築獎的建築大師Foster + Partners 操刀設計，室內設計則由室內設計界最紅的夫妻組合之一 Gilles & Boissier 精心策劃。令人驚艷的建築傑作配上多切斯特精選酒店集團無與倫比的熱情服務，帶來令人嚮往的度假奢華。

住宅將城市的活力與海濱的寧靜和諧相融(photo:OMNIYAT)

優美的建築曲線

這座帶出靜謐氛圍的30層住宅建築樓高逾150 公尺，佔地超過270,000平方英尺。透過標誌性曲線、環繞式泳池和玻璃外牆設計，完美而自然地呈現出漣漪蕩漾與波浪起伏之貌，室內外生活空間透過別緻的設計巧妙地銜接起來。

層層疊疊的結構將海岸景致延伸至高聳入雲的 VELA，使整座建築與周遭環境相得益彰。落成之後，VELA 將呈獻Marasi Bay的流動性與美麗的全新表達。

透過標誌性曲線、環繞式泳池和玻璃外牆設計，完美而自然地呈現出漣漪蕩漾與波浪起伏之貌。(photo:OMNIYAT)

層層疊疊的結構將海岸景致延伸至高聳入雲的建築。(photo:OMNIYAT)

匠心工藝的室內空間

無可比擬的匠心工藝、精緻的室內裝飾與完備的先進設施將成為 VELA 的核心。室內外的每一個元素都旨在為住客提供獨特的優質生活體驗。 落地大窗令住客在日間能沐浴在充足的光線中，而夜間則為住客展現杜拜市中心動人的都市燈光。雙層樓高更可全角度飽覽天空與海域美景。

此外，還由Gilles & Boissier精心挑選多款家具，再配以定製材料和雕塑等，營造優雅闊敞的生活空間。獨特的 L 形角落泳池在杜拜絕無僅有，彷彿是一條絲帶般悄悄地勾勒出這座別緻的住宅大樓。

落地大窗令住客在日間能沐浴在充足的光線中(photo:OMNIYAT)

獨特的 L 形角落泳池在杜拜絕無僅有。(photo:OMNIYAT)

奢華的生活享受

VELA 住宅將以休閒和精緻為整體基調，提供無邊際泳池、樓高三層的健身房、水療套房及美容院、電影廳、代客泊車等專為住客度身定制的服務。此外，住客更可在The Lana獨家享用多切斯特精選酒店集團世界級設施，包括高爾夫球車接送服務、以及朱美拉棕櫚島一號(One at Palm Jumeirah by OMNIYAT)的豪華海灘俱樂部等。將於 2023 年夏季動工的 VELA，將杜拜的無盡想象完美呈現，是對這個世界上最具活力的城市的無限創造力的歌頌。

作者／Pin Huang

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