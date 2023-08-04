全台首間融合台灣茶與法式Fine Dining餐廳「巴黎廳1930」主廚高山英紀：「最高境界的料理，除了讓人驚喜，還要有『季節感』！」

巴黎廳1930 × 高山英紀經典料理「蔬菜千層」。圖／Chelsea Su，Tatler Taiwan提供
巴黎廳1930 × 高山英紀經典料理「蔬菜千層」。圖／Chelsea Su，Tatler Taiwan提供

日本主廚以職人精神詮釋法式料理的調性本就相符，再加上主廚高山英紀個人輕盈優雅的料理風格，讓亞都麗緻巴黎廳一直受到忠實饕客擁戴。

談到台北歷史最悠久的法國 Fine Dining餐廳，除了位於亞都麗緻飯店二樓的巴黎廳1930，大概無人能出其右。放眼望去台灣許多知名法式料理主廚，包含亞洲名廚江振誠、蘭餐廳主廚李信男都在此有過歷練；且巴黎廳更是台灣第一間邀請米其林名廚來台客座的法式餐廳，對於在台法式精緻餐飲的佈局走在很前端。

然而過程中換過幾任主廚，饕客評價卻不甚理想，直到飯店管理層直接找上曾在有廚藝界奧林匹克之譽的「包庫斯世界廚藝大賽」（Bocuse dOr）拿下第5名，在日本神戶開設的餐廳entre nous也曾連續5年摘下米其林一星的高山英紀Hideki Takayama，為巴黎廳從空間及料理做重新定位，不僅活絡起了餐廳人流，饕客也紛紛有感讚賞，更帶領巴黎廳拿下2022年米其林一星的榮耀。

對此高山英紀主廚表示：「接任巴黎廳廚藝總監，並將餐廳連上自己的名字以來，一直是用很高的標準創作每一道料理，款待每一位來客，因為萬事俱全，始終覺得得到米其林是遲早的事。」

集古典與創新於一身

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

生於日本福岡的高山英紀主廚在18歲入行，經過10年在日本餐廳的歷練後，他曾前往法國四年，曾待過勃根地米其林推薦餐廳Le Charlemagne、米其林三星餐廳Maison Lameloise ，師承Gilles Tournadre；以及米其林三星餐廳Régis et Jacques Marcon，受到被稱為「菇神」，非常擅於運用野菇與與香草的知名大廚Régis Marcon。

高山主廚提到自己最初歷練的是古典派的法式餐廳，學的是很傳統道地的法國料理，因此做經典料理對他而言是習以為常的，但他仍在古典中試圖創新、走出自己的路——以傳統法國菜技巧，用日式美學結合台灣食材，以及台灣最令他驚艷的「茶」，創作出風味清雅、視覺亮麗、帶有自己特色的料理。

有趣的是，他在展露自我意識時，骨子裡仍有堅守傳統的部分原則，比方說他特別重視法式料理的靈魂——醬汁；同時不喜歡太過於花俏奢華、為呈現而呈現，只為「相機先食者友善」的設計。「好像現在的餐飲業過分重視視覺，但好看不好吃，我覺得『所見』與『所入口』，兩部分都要兼具才行。」

在我的料理中，「季節感」很重要

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

若要說高山主廚在創作料理時有何不變的原則，那就是「季節感」。對他而言，夏天使用當季食材是理所當然的。「夏天要有季節的顏色，視覺就能看出來這是什麼季節的菜，顏色的組合讓人一目瞭然，味道方面也比較清快涼爽。」高山主廚補充。

巴黎廳1930 × 高山英紀經典料理「蔬菜千層」。Photo by Chelsea Su

巴黎廳1930 × 高山英紀經典料理「蔬菜千層」。Photo by Chelsea Su

例如高山主廚的招牌料理「蔬菜千層」，正是他在2015年包庫斯世界廚藝大賽的得獎作品。以時令蔬果層層堆疊成宛如千層蛋糕般工整細緻的模樣，裡頭也總會含有主廚愛用的茶元素，與蔬果及壽司醋飯的結合相得益彰。在2023年夏季菜單中，主廚選用西瓜片、情人果、紫蘇、荔枝桂花醋、壽司醋、竹筍，層疊著以梨山烏龍茶浸泡、拌以荔枝桂花與蘋果醋米粒，佐以夏日盛產的芒果、百香果，以Purée中偏強的酸與壽司溫和的酸形成強烈對比，在經典菜餚中營造不同的激盪。

「單寧」讓台灣茶特別適合搭配法式料理

在巴黎廳1930 × 高山英紀的套餐中，每道料理皆可見不同品種台灣茶以不同形式與料理結合。Photo by Chelsea Su

在巴黎廳1930 × 高山英紀的套餐中，每道料理皆可見不同品種台灣茶以不同形式與料理結合。Photo by Chelsea Su

在言談間，高山主廚不只一次提及自己對於台灣茶的喜愛，每每來到台灣，走訪茶行與產地，與茶農、茶商交流，總是少不了的行程。在巴黎廳1930 × 高山英紀的套餐中，每道料理皆可見不同品種台灣茶以不同形式與料理結合。他說自己最喜歡的茶種是「文山包種茶」，因其味道纖細且極具深度。因此，他在神戶的entre nous餐廳也使用台灣茶做Tea Pairing。

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

這道嘔心瀝血之作，被高山主廚笑稱是他有生以來花最多時間創作的一道甜點。草莓與薄荷，紅配綠，充滿春暖花開的意象，以冰淇淋、晶凍、果泥、脆片等形式分層呈現於設計過的杯器裡。淋上溫熱草莓醬汁後的巧克力片融化，用湯匙一勺舀下，不同層次的夏日香氣融為一體，美味又驚喜。

巴黎廳1930 × 高山英紀
地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓（台北亞都麗緻大飯店）
電話：02-2597-1234
營業時間：
週三至週五18：00～21：30，
週六與日12：00～14：30、18：00～22：00。
週一、二公休。

作者／Chelsea Su
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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