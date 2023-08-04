全台首間融合台灣茶與法式Fine Dining餐廳「巴黎廳1930」主廚高山英紀：「最高境界的料理，除了讓人驚喜，還要有『季節感』！」

日本主廚以職人精神詮釋法式料理的調性本就相符，再加上主廚高山英紀個人輕盈優雅的料理風格，讓亞都麗緻巴黎廳一直受到忠實饕客擁戴。

談到台北歷史最悠久的法國 Fine Dining餐廳，除了位於亞都麗緻飯店二樓的巴黎廳1930，大概無人能出其右。放眼望去台灣許多知名法式料理主廚，包含亞洲名廚江振誠、蘭餐廳主廚李信男都在此有過歷練；且巴黎廳更是台灣第一間邀請米其林名廚來台客座的法式餐廳，對於在台法式精緻餐飲的佈局走在很前端。

然而過程中換過幾任主廚，饕客評價卻不甚理想，直到飯店管理層直接找上曾在有廚藝界奧林匹克之譽的「包庫斯世界廚藝大賽」（Bocuse dOr）拿下第5名，在日本神戶開設的餐廳entre nous也曾連續5年摘下米其林一星的高山英紀Hideki Takayama，為巴黎廳從空間及料理做重新定位，不僅活絡起了餐廳人流，饕客也紛紛有感讚賞，更帶領巴黎廳拿下2022年米其林一星的榮耀。

對此高山英紀主廚表示：「接任巴黎廳廚藝總監，並將餐廳連上自己的名字以來，一直是用很高的標準創作每一道料理，款待每一位來客，因為萬事俱全，始終覺得得到米其林是遲早的事。」

集古典與創新於一身

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

生於日本福岡的高山英紀主廚在18歲入行，經過10年在日本餐廳的歷練後，他曾前往法國四年，曾待過勃根地米其林推薦餐廳Le Charlemagne、米其林三星餐廳Maison Lameloise ，師承Gilles Tournadre；以及米其林三星餐廳Régis et Jacques Marcon，受到被稱為「菇神」，非常擅於運用野菇與與香草的知名大廚Régis Marcon。

高山主廚提到自己最初歷練的是古典派的法式餐廳，學的是很傳統道地的法國料理，因此做經典料理對他而言是習以為常的，但他仍在古典中試圖創新、走出自己的路——以傳統法國菜技巧，用日式美學結合台灣食材，以及台灣最令他驚艷的「茶」，創作出風味清雅、視覺亮麗、帶有自己特色的料理。

有趣的是，他在展露自我意識時，骨子裡仍有堅守傳統的部分原則，比方說他特別重視法式料理的靈魂——醬汁；同時不喜歡太過於花俏奢華、為呈現而呈現，只為「相機先食者友善」的設計。「好像現在的餐飲業過分重視視覺，但好看不好吃，我覺得『所見』與『所入口』，兩部分都要兼具才行。」

在我的料理中，「季節感」很重要

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

若要說高山主廚在創作料理時有何不變的原則，那就是「季節感」。對他而言，夏天使用當季食材是理所當然的。「夏天要有季節的顏色，視覺就能看出來這是什麼季節的菜，顏色的組合讓人一目瞭然，味道方面也比較清快涼爽。」高山主廚補充。

巴黎廳1930 × 高山英紀經典料理「蔬菜千層」。Photo by Chelsea Su

例如高山主廚的招牌料理「蔬菜千層」，正是他在2015年包庫斯世界廚藝大賽的得獎作品。以時令蔬果層層堆疊成宛如千層蛋糕般工整細緻的模樣，裡頭也總會含有主廚愛用的茶元素，與蔬果及壽司醋飯的結合相得益彰。在2023年夏季菜單中，主廚選用西瓜片、情人果、紫蘇、荔枝桂花醋、壽司醋、竹筍，層疊著以梨山烏龍茶浸泡、拌以荔枝桂花與蘋果醋米粒，佐以夏日盛產的芒果、百香果，以Purée中偏強的酸與壽司溫和的酸形成強烈對比，在經典菜餚中營造不同的激盪。

「單寧」讓台灣茶特別適合搭配法式料理

在巴黎廳1930 × 高山英紀的套餐中，每道料理皆可見不同品種台灣茶以不同形式與料理結合。Photo by Chelsea Su

在言談間，高山主廚不只一次提及自己對於台灣茶的喜愛，每每來到台灣，走訪茶行與產地，與茶農、茶商交流，總是少不了的行程。在巴黎廳1930 × 高山英紀的套餐中，每道料理皆可見不同品種台灣茶以不同形式與料理結合。他說自己最喜歡的茶種是「文山包種茶」，因其味道纖細且極具深度。因此，他在神戶的entre nous餐廳也使用台灣茶做Tea Pairing。

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

巴黎廳1930餐廳廚藝總監高山英紀 Hideki Takayama。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

2023年高山英紀主廚的全新創作：草莓Parfait。photo by Chelsea Su

這道嘔心瀝血之作，被高山主廚笑稱是他有生以來花最多時間創作的一道甜點。草莓與薄荷，紅配綠，充滿春暖花開的意象，以冰淇淋、晶凍、果泥、脆片等形式分層呈現於設計過的杯器裡。淋上溫熱草莓醬汁後的巧克力片融化，用湯匙一勺舀下，不同層次的夏日香氣融為一體，美味又驚喜。

巴黎廳1930 × 高山英紀

地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓（台北亞都麗緻大飯店）

電話：02-2597-1234

營業時間：

週三至週五18：00～21：30，

週六與日12：00～14：30、18：00～22：00。

週一、二公休。

作者／Chelsea Su

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