米其林一星餐廳Holt創立三週年！差點被籃球耽誤的加拿大主廚Jeffrey Downs：「用最少步驟呈現料理最純粹的味道。」

米其林一星餐廳Holt主廚Jeffrey Downs從2020年6月在台展開他的創作旅程,如今三年過去,我們藉此與他暢談入行初心、契機,以及料理創作的變與不變。

米其林一星餐廳Holt位於台北市松山區,在2020年開幕,2021年奪星,如今適逢開業三週年,團隊為求提供更好的體驗,現正進行改裝,期待在9月以嶄新面貌與饕客見面。

彷彿走入一座迷霧森林

你有沒有一種經驗是,不管有無目的地走在路上,行經某處突然像感應到什麼一樣地,被某種氛圍吸引,於是停下腳步,一邊悄悄張望,心裡想著:「這是一間餐廳嗎?做的是什麼樣的菜式呢?好想跟朋友來試試看!」位在民生東路三段,以簡約灰沙色調靜靜矗立的Holt,對筆者而言正是這樣的存在。

將「Holt」鍵入搜尋引擎,你會得知它源自於古英文名,意思是「森林裡的小山丘」。從外觀灰一階的水泥沙色調圍繞著獨立建築,看來像一座「沙丘」。推開門,走進空間裡,又像走入電影裡的北歐針葉林,耐看的墨綠色襯著木製桌椅,傍晚昏黃的燈光映在落地玻璃上,氣氛極好。

米其林一星餐廳Holt。photo via instagram@holtrestaurant

當我問起主廚Jeffrey Downs將餐廳命名為Holt的原因,他笑說自己想過無數個名字,但怎麼樣都不滿意。直到有天夥伴Sherry的提議讓他覺得「有了!」然而,Jeffrey認為名字只是一個開始,重要的是如何將餐廳希望傳遞的美味價值延展下去。「我們的目標是帶給客人獨特的體驗,希望來到這裡用餐的客人能享受和重要的人在一起用餐的時光,無論料理、服務及選酒都非常重要。」Jeffrey補充道。

米其林一星餐廳Holt。photo via instagram@holtrestaurant

米其林一星餐廳Holt。photo via instagram@holtrestaurant

足跡遍布澳、美、日、比利時及法國的世界50大名店

打開主廚Jeffrey Downs的餐飲履歷頗為驚人:被譽為澳洲第一餐廳的Attica、美國加州的米其林三星Manresa Restaurant 、日本RyuGin、比利時In De Wulf,還有法國巴黎一星Septime……皆為世界50大或米其林知名餐廳。

2007年他從溫哥華的烹飪學校畢業後,即展開一連串的Working Holiday,先去了日本東京,除了餐廳工作,他也待過味噌跟醬油的工廠,驚奇於日本繁複美妙的飲食工藝文化;後來在法國Septime亦讓他見識法國多元的餐飲形式——Bistronomy以輕鬆的氛圍呈現Fine Dining的食材與技術,「我非常喜歡那樣的氣氛。」Jeffrey談起Septime啟發他的細節如數家珍。

直到2016年離開巴黎,十年來的經驗宛如累積技能包,「一年接著一年,隨著經歷積累,你會打開你的眼界、建立你的標準:關於什麼是好的食物。一開始你一無所知,這不是三年的廚藝學校能教給你的。」

被主廚耽誤的……籃球員?!

如果得知Jeffrey在進入餐飲業前的身份,你大概會跟我一樣先驚呼一聲,然後由下往上打量他一陣後,又會點點頭:「嗯,合理!」

沒錯,身高逾190公分的他,在溫哥華就讀大學時是籃球校隊!「原本我是打曲棍球(Hockey ball)再轉到籃球,常常上了6小時的課再打2小時的籃球,我沒有很清楚這條路未來的走向,maybe打到NBA?我想我當時可能失去了一些熱情。」

轉機總是在出其不意時發生:「我有個籃球隊朋友,他的室友要去上烹飪學校,在當時我甚至不知道有這樣的學校,也常常跟著他們去吃溫哥華各式各樣的餐廳。後來我找到一份在Pizza店裡的打工,一開始是外送員,後來是洗碗工,這些經驗開始讓我想像起,如果在廚房裡工作會是什麼樣子。」

20出頭時才投身餐飲業,也許起步晚,但對Jeffrey而言,在廚房的工作的高壓、忙碌與速度感,某種程度連結起打籃球時相似的快感,喚起他的熱情並一路走到了現在。

「在一間好的餐廳當洗碗工,勝過在一間不怎麼樣的餐廳當副主廚。」

當我問Jeffrey一開始做的是pizza工作,是如何接觸到Fine Dining,以及為什麼?”I’m so in love with learning about food.” 他自陳開始接觸廚房工作之後,他就想再繼續接觸更多新的料理、食材與技巧,「是這樣的驅動力逐漸帶領我走向那些很棒的、所謂世界百大的餐廳。」

在一邊工作一邊唸書的過程中,他也曾受前輩給予珍貴的建言:「你從這個烹飪學校畢業後,基本上你還是什麼都不懂,不如去找份工作、在好的環境裡待著吧,在一個好的餐廳裡當洗碗工,會勝過在一間不怎麼樣的餐廳裡當副主廚,你所看到、學到的一定不一樣。」

他說自己一直把這句話深深收在心裡。「那時我注意到溫哥華開了一間很不錯的新餐廳,主廚跟美國名廚Thomas Keller一起工作,是響叮噹的大人物,有超過十年的經驗。我看到他們在徵洗碗工,我就在那待了半年,每天做員工餐。半年過去後我開始能自己做一些料理,再之後三年,我也待過各式各樣的工作台,那些主廚教我很多,也會建議我要離開溫哥華,去美國、歐洲歷練看看,也讓我意識到必須走出舒適圈。」

後來的故事我們都知道了,從未踏出故土的Jeffrey,走上長達十年的背包客文化體驗之旅。

我不是選擇台灣,而是選擇了Holt。

米其林一星餐廳Holt。photo via instagram@holtrestaurant

「我不是選擇台灣,而是選擇了Holt。如果今天Holt在紐約,我就會搬去紐約。」這是當我問Jeffery為何選擇落腳台灣時所得到的回應。

完整故事是,當初Jeffery原是計畫來台灣旅遊、順道拜訪主廚朋友,對方向他提到身邊有朋友正在規劃開一間餐廳,並牽線兩人認識,「那就是我的Partner Sherry。」Jeffery說身為一個喜愛旅行與冒險的人,他一直在找尋這樣的機會,能把自己過去周遊列國的料理經驗及品味,用自己的方式分享給客人。他認為台灣有很棒的餐飲環境,除了擁有豐富的食材,也因為台灣人懂得享受外出用餐,謙和有禮的素質也讓他印象深刻。

Holt在2020年6月、疫情剛開始的時候開幕,雖然當時可能是個令人緊張的決定,Jeffery卻認為因其他餐廳都延遲到疫情趨緩時才開幕,Holt反而是掌握了極佳時機,在異鄉人紛紛回台、無法出國的情況下,讓大家注意到了Holt,一是成主顧到現在。

用最少步驟去呈現最純粹的味道

鯖魚小塔。photo by Chelsea Su

Holt所帶來的料理,可見強烈的法式烹飪技巧為背景,使用來自不僅止於台灣的各地食材,將chef Jeffery周遊列國的經歷及品味做出最好的詮釋。例如春夏菜單中的「鯖魚小塔」 使用日本長崎鯖魚,搭配法式酸奶、馬鞭草、醋漬大黃及青豆,上方再覆蓋昆布凍,儼然集日法大成。

越光米生蠔稀飯。photo by Chelsea Su

「越光米生蠔稀飯」也是一道極為精彩的料理,先是以昆布高湯燉煮日本越光米稀飯,搭配上炭烤蒜苗、白奶油煮溫熱生蠔、酥炸海蔘,以及蒔蘿製成的沙巴雍醬,再點上柚子醋及醃漬梅爾檸檬,乍看是日本風情濃厚的組合,但融合在嘴裡,那法式奶油香氣悠游其中卻不喧賓奪主,滋味絕妙!

對於自己的料理創作,chef Jeffery說自己的料理呈現形式可以傳統、也可以創新,但核心不變的原則是:希望以「最少的步驟」,去呈現「最純粹的味道」,沒有任何隱藏,沒有過分多餘的裝腔作勢。

我始終在學習如何當一位領導者

米其林一星餐廳Holt的開放式廚房。photo by Chelsea Su

坐在開放式廚房前,我觀察到chef Jeffery的廚房職責劃分很「平行」,他並不是那種只負責發號施令的主廚,對應到先前他和我聊到的故事,也突然覺得一切合理起來。他提到自己過去為許多主廚工作過很長時間,自認是很棒的員工,但當角色轉換為領導者,他一直都還在適應。「雖然我是主廚,但我不覺得我因此比別人高一等,同事都是我的夥伴,所以對我來說,Bossy地去指使別人做事是很奇怪的。」

尤其近年來,廚房裡的暴力問題頻頻引發討論,讓很多人待不下去而離開。「我待過那樣的環境,不代表我也要用那樣的方式對待別人。」chef Jeffery補充。

作為一位主廚,Integrity,正直與誠信,一直是到chef Jeffery希望不變的事情,Holt也將持續以此理念,傳遞獨特的料理語言。

米其林一星餐廳Holt。photo via instagram@holtrestaurant

Holt

地址:台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號

營業時間:

週五、日:12:00–15:30, 18:00–22:30

週三、四、六:18:00–22:30

週一、二公休

*Holt為求提供更好的用餐體驗,現正進行改裝中,將於9月重新開幕。詳細資訊請見餐廳社群

作者/Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。