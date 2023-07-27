高雄全新法式料理HAILI為何值得一訪？logy前副主廚康仁維掌勺，以日、法、台跨國料理經驗致敬第二家鄉

近年高雄高端餐飲林立，HAILI就是相當受到矚目的法式餐廳之一。

高雄全新法式料理餐廳「HAILI」位於高雄市前金區漢神百貨商圈周邊一隅。推開門，沿著服務人員貼心引導走上二樓，空間寬闊偌大，充滿水泥及木質調元素，莫名帶給才剛經歷高雄炎夏酷暑「關照」的饕客，在這段短短歷程中，緩緩地卸下了因炎熱、疲憊而生的心防：「終於！可以好好吃頓飯！」對於將訪HAILI的饕客，我會這樣形容HAILI給我的第一印象。

那麼，HAILI是什麼意思？

「HAILI 是以日文「HAI」及英文「LI」 共同組合而成。」主廚康仁維（Willam）綻出溫暖笑容回應。HAI代表的是回答和堅定的回覆，而LI則是由William生命中兩位重要的女性：媽媽及老婆的中文字音譯而成。象徵由心出發，創作出一道道充滿回憶及共鳴的料理，期盼讓大家感受到William對於客人就像對於最親愛的家人一樣尊敬及感謝。

從HAILI 的Logo也可見以象形「心」為發想，心從下方支撐，體現出相互扶持的意象。

高雄全新法式料理HAILI

高雄全新法式料理HAILI

高雄全新法式料理HAILI

積累日、法、台跨國料理經驗，在高雄盛放

高雄全新法式料理HAILI

高雄全新法式料理HAILI主廚康仁維（William）

Chef William年屆而立，相當年輕便已積累深厚的料理基礎，他曾在Stay By Yannick Alléno、RAW Taipei、logy等餐廳修業。自陳相當喜愛日本文化的他，在言談間不只一次提到在logy擔任副主廚的那段日子，他深受主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）照顧與啟發，也讓「隨處皆是細節」的日本職人精神在他的心裡發酵，小至料理的細膩呈現程度，大至保存食物的包材與容器都馬虎不得。

比高雄人更像高雄人的大男孩主廚

高雄全新法式料理HAILI團隊

Chef William也笑說自己休假老愛往日本跑，明明是休假，卻忍不住東一點西一點的觀看學習，也許正是這樣將生活融合於料理的天份與自發精神，讓身為道地台北人他後來遇見伯樂，邀請他來到高雄展開自己的餐飲新起點，William覺得是個很不錯的新開始便欣然答應。

在chef Willlam身上，我讀到的是從容與真誠，沒有刻意設立某種高標、非怎樣不可的眼高手低與炫技。在與他互動交流的過程中，就像他就像土生土長的高雄大男孩，臉上總是漾著溫暖笑容，總是能很自然跟板前客人聊上一會天。

在他的板前廚房裡，你可以看見所有成員各司其職的步伐，規律嚴謹，卻沒有些許慌張——直到用餐完畢，看著Willlam和工作夥伴一起收拾備餐台、整理餐具、刷牆洗地，在如今大家都苦喊著餐飲業缺人的時候，感受到這樣的氛圍是感動的——你才會明白那是因為主廚帶人也帶心。

「高雄給我的感覺是很溫暖的，不論是天氣、環境還是人。希望用我的柔情、融合高雄的人情，在餐廳讓大家感受更多熱情。」William這麼說著。 「用餐就像是回到家一樣，輕鬆自在。」

扣合主廚跨國高端餐飲歷練的空間配置設計

高雄全新法式料理HAILI

高雄全新法式料理HAILI板前區座位

高雄全新法式料理HAILI靠窗區座位

高雄全新法式料理HAILI隱密式包廂

在用餐空間的設計環節，HAILI 特別將chef Willlam橫跨日法台的工作經驗做區分，包含：板前（日式）、靠窗（法式）及隱密式包廂（台式）。空間設計上圓弧形的呈現，讓整體空間更具溫馨及舒適；以午後的陽光與夜晚的月光，巧妙與白色窗簾結合，折射出柔美且溫柔的曲線。運用各種建材的巧妙搭配，展現料理及用餐氛圍的協調性。

2023年首季菜單開箱

chef Willlam說自己特別喜歡日本文化的法國菜，「因為沒那麼heavy。」在開季菜單中展現以日式調味、法式技法，藉由台灣食材展現他初落腳高雄的自我介紹。菜單共8道料理，價格為NT3,280（包含水資），選搭Wine Pairing 共有4杯，價格為NT1,600。

首先以「烏魚子、軟絲、秋葵」構成的開胃菜，就是以日式冷麵為靈感，以台灣相當優質的軟絲來呈現，調味也融合焦化奶油及味噌，最後點綴上現刨烏魚子與手指檸檬，清爽宜人。

菜單中chef William也以一道名為「高雄」的料理勾起在場所有人的好奇心。直到答案揭曉，大家都會心一笑。「在南台灣，居民是會吃鍋燒意麵當早餐的！」這對於原居台北的Willlam來說非常新鮮，也入境隨俗愛上這道小吃；在初登場菜單裡，他也因此決定用自己的方式詮釋鍋燒意麵。

以湯匙將漂浮於上的炸水粉充分吸飽澄清蝦高湯，一勺舀起才發現碗底還有主廚自製、Q彈細緻的義大利麵餃子，包裹著旗魚與蛤蜊；再來你會發現鍋燒意麵的靈魂：沙茶、蝦米、烏醋，藉由湯匙的一次次攪拌、撈起，讓每次麵與湯入口都有不同味道層次，驚喜於如此熟悉的味道竟能被玩味的如此細緻！

HAILI

營業時間：週二至每週六，17：30～22：00（定休日為週日、週一）

地址：高雄市前金區成功一路264-1號2樓

電話：07-2150559

備註：最新菜單請以餐廳公告為主

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。