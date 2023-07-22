Daniel Wong 狂野兔兔藝術展登場！歡慶華納兄弟創立百週年 最潮印花融合兔巴哥

Daniel Wong 「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展將自即日起至8月27日在CLUB DESIGNER展出。

華裔設計師 Daniel Wong 2023最新系列於今年春夏台北時裝週引起廣大迴響，今夏延續歡慶全球影視品牌「華納兄弟」創立百週年，再次攜手打造全新系列「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展，2023年8月27日前於座落在台北市中心具有 40 年歷史的時尚地標 CLUB DESIGNER 4F Club Art 展開期間限定特展，為時尚與狂野藝術共同慶祝。Daniel 為台灣唯一發表與華納兄弟聯名系列設計師，以最潮印花概念融合經典 「LOONEY TUNES」，獨特設計裝扮全新視覺造型，以狂野風格給系列帶來全新的詮釋。

Daniel Wong 出生於加拿大，在蘇格蘭愛丁堡成長，自小對於繪畫及藝術即有出色的展現，於國小時期的創作即獲得 Merchiston Castle School 收藏，在學習過程中，除專研西洋藝術史同步也學習中國水墨畫，其中受到美國原住民藝術家 — 弗里茨·斯卡德（Fritz Scholder）的啟發而影響其獨特的創作模式，他大膽的想法，更展現在他日後狂野自信的藝術風格中。

如今同名品牌創立已近10 年，Daniel 堅信藝術的呈現可以有許多形式，一直以來，熱愛時尚的他將其藝術養成以創作印花的模式展現在各種時尚單品，本次創作是運用時尚模式轉換回其自身的繪畫基底讓大家用另一形式感受其藝術作品，包含 30 幅複合式媒材藝術拼貼油畫，以油畫顏料、壓克力顏料，以及金銀箔與異材質結合的創作，以Patchwork的手法創造不同的回憶連結，賦予藝術品新的意義。

Daniel Wong 將品牌經典印花和兔巴哥的態度與他活力多變姿態的結合。（Photo: Daniel Wong）

根植在心中的狂野精神

對於 Daniel 而言，這次創作展出不是「重新」，而是回到他對於「藝術」的初衷，無論以何種形式，都依然傳達著深植於 Daniel Wong 品牌DNA中的「狂野」精神。此次作品中也涵蓋了光明、浪漫、信仰與不斷奮鬥等不同的抽象主題，將 Daniel Wong 品牌經典印花和兔巴哥的態度與他活力多變姿態的結合，每幅藝術品都嘗試訴說表達著 Daniel Wong 在這個未知而快速變動世界中每一份重要的情感。

Daniel 表示：「『狂野』一詞是本次聯名藝術系列特展的出發點，連結品牌自創立以來所秉承的關鍵詞『帶出你內心最狂野』，這是品牌視覺識別的呈現，也是我從童年記憶到現在的橋樑，同時也是這個系列所想表達的精神！」

展覽現場。（Photo: Daniel Wong）

展覽現場。（Photo: Daniel Wong）

展覽現場。（Photo: Daniel Wong）

有趣的是，此次藝術整體氛圍以「森林中的美術館」為設計理念，牆面設計由 Daniel Wong 親自操刀設計及彩繪，踏入Daniel Wong 的「A WILD HARE！狂野兔兔」藝術展中，即刻進入一個充滿靈感和想像力的領域，感受到一種美的震撼和心靈的淨化，讓人暫時忘卻現實紛擾，進而反思與自已的內在對話，重新連結內在的平靜和美好，有興趣的人一定要親自去現場感受其童趣繽紛的氛圍。

The Jungle Book.（Photo: Daniel Wong）

Keep faith（Photo: Daniel Wong）

Beats（Photo: Daniel Wong）

展覽資訊

地點 CLUB DESIGNER 4F Club Art （台北市大安路一段133號4樓）

期間限定：至2023年8月27日

預約電話：CLUB DESIGNER大安店 02 2777 4288

作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。