這卡司是在拍電影吧！梁朝偉、《魷魚遊戲》鄭好娟驚喜現身〈Cool With You〉MV

怪物新人就是怪物新人，NewJeans大勢攻佔各大時裝週，代言接不完之外，居然請得動影帝梁朝偉和以《魷魚遊戲》打開國際知名度的鄭好娟（鄭浩妍）同台拍MV！

韓國怪物新人NewJeans才以兩首新歌〈Super Shy〉、〈New Jeans〉攻佔各大排行榜，並在社群媒體病毒般的流傳開，今日又重磅釋出新歌〈Cool With You〉MV，該MV以《魷魚遊戲》鄭好娟為主角，她展現出充滿故事且神祕的眼神，相比當時在《魷魚遊戲》中的演技，純熟不少。

被一頭白髮的梁朝偉帥到了嗎？是的，這次又帥出新高度的梁朝偉並不是又拍了哪部電影，而是驚喜現身NewJeans新歌〈Cool With You〉MV，睽違21年沒有拍過MV的他，雖然只有現身短短幾秒，一個眼神就可以讓你以為在看哪部間諜大片，甚至有一種被拉回《無間道》的感覺，影帝就是影帝啊！

梁朝偉一頭髮現身NewJeans新歌〈Cool With You〉MV。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

《魷魚遊戲》鄭好娟主演NewJeans新歌〈Cool With You〉MV。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

梁朝偉在NewJeans新歌〈Cool With You〉MV中再次展現影帝演技。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

梁朝偉在NewJeans新歌〈Cool With You〉MV中僅短短出現幾幕。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

《魷魚遊戲》鄭好娟在NewJeans新歌〈Cool With You〉MV中飾演神秘女子。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

《魷魚遊戲》鄭好娟在NewJeans新歌〈Cool With You〉MV中展現好演技。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

NewJeans新歌〈Cool With You〉MV。（圖片來源：截圖自〈Cool With You〉MV）

作者／Hayley Yu

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